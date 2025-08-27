Por qué Trump quiere imponer la pena de muerte en Washington DC

Video Donald Trump planea la pena de muerte para los que cometan asesinatos en Washington DC: qué se sabe

El presidente Donald Trump dijo el martes que quiere que se aplique la pena de muerte a toda persona condenada por asesinato en Washington DC, una medida que podría enfrentar una fuerte resistencia legal y política.

“Si alguien mata a otra persona en la capital, Washington DC, vamos a pedir la pena de muerte”, dijo Trump durante una reunión de gabinete el martes. “Eso es una fuerte medida de prevención. Y todo aquel que la ha escuchado está de acuerdo”, agregó.

“No sé si estamos listos para esto en este país, pero no tenemos otra opción", añadió el presidente.

Pero su propuesta requeriría cambios legislativos y podría enfrentar barreras jurídicas, ya que la mayoría de los homicidios en Washington DC se procesan bajo la ley local, que no contempla la pena de muerte.

La ley federal sí puede aplicarse pero solo para ciertos delitos y casos puntuales contemplados por los estatutos federales. En esos casos, los fiscales federales pueden solicitar la pena de muerte, pero para su aplicación final tendrían que contar con la aprobación del fiscal general y el veredicto unánime de un jurado.

Entre los delitos federales elegibles para la aplicación de la pena de muerte están ciertos asesinatos en primer grado, espionaje, traición, terrorismo, homicidios a gran escala, vinculados al narcotráfico o crimen organizado, asesinatos a funcionarios federales o testigos, entre otros, según detalló The Washington Post.

Pero en general la pena de muerte federal se aplica en pocas ocasiones. En los últimos 36 años ha habido apenas 16 ejecuciones federales, de acuerdo al seguimiento del Death Penalty Information Center. De ellas, 13 ocurrieron en los cuatro años del primer mandato de Trump.

Washington DC y la pena de muerte

Washington DC no ha ejecutado a nadie desde la década de los '50. La capital abolió la pena de muerte en 1981 y luego, en 1992, fue ampliamente rechazada en un reférendum. En 2003 hubo un intento federal de aplicar la pena máxima en la ciudad en un caso contra dos asesinos múltiples, pero el jurado no consiguió un voto unánime, por lo que terminaron recibiendo la cadena perpetua.

Jeanine Pirro, la nueva fiscal federal del distrito de Columbia, dijo que seguirían la directiva del presidente de buscar la pena de muerte en casos de asesinato en Washington DC, pero que en última instancia sería una decisión de la fiscal general y de los jurados.

“Seguiremos absolutamente la directiva del presidente, y al final está en manos del fiscal general, quien toma esa decisión”, dijo Pirro el martes a ABC News.

Actualmente, el Departamento de Justicia está evaluando si pedir la pena capital para el hombre acusado de asesinar a una pareja en el Museo judío de Washington DC.

