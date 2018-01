Trump presionó a Sessions para que no se recusara de la investigación del 'Rusiagate', según el NYT

El presidente Donald Trump dio instrucciones a un alto abogado de la Casa Blanca para que impedir que su fiscal general, Jeff Sessions, no se recusara en la investigación del ' Rusiagate', según informó este jueves el diario The New York Times.

Sessions anunció a principios de marzo que se apartaba de cualquier investigación que tuviera como objetivo descubrir si hubo una coordinación entre Rusia y el entorno del presidente para que Trump llegara a la Casa Blanca. El fiscal tomó esa medida de manera forzada luego del fuerte escándalo provocado cuando se supo que tuvo dos conversaciones privadas con el embajador ruso en Washington durante la campaña electoral.



Sessions: "Nunca tuve contactos con oficiales rusos sobre la campaña de Trump" Univision 0 Compartir



Tras su recusación, en mayo, el Departamento de Justicia nombró al exdirector del FBI Robert Mueller como fiscal especial en la investigación del 'Rusiagate', algo que enfureció a Trump, quien llegó a afirmar que estaba viviendo "la mayor caza de brujas de la historia" de Estados Unidos.

Según el Times, ante el aumento de la presión para que Sessions dimitiera por haber ocultado sus contactos con los rusos, Trump envió a Donald al F. McGahn II para convencerlo de que siguiera al frente de la pesquisa. Ante el fracaso del abogado, el presidente reaccionó de manera furiosa frente a numerosos funcionarios de la Casa Blanca afirmando que necesitaba que su fiscal general lo protegiera, indicó el diario. En ese momento, el mandatario preguntó por Roy Cohn, uno de sus abogados personales.



publicidad

Estas presiones sobre Sessions no eran conocidas por Mueller y las descubrió según avanza su pesquisa sobre si Trump actuó para impedir la investigación del FBI sobre suus posibles lazos con Moscú. Trump despidió al director de esta agencia, James Comey, supuestamente luego de que le pidiera poner fin a pesquisa sobre Michael Frynn, ex asesor de seguridad de Trump y quien recientemente llegó se declaró culpable de mentir al FBI y decidió colaborar con la investigación del 'Rusiagate'.

El diario neoyorquino también informó este jueves que cuatro días antes de que Trump se deshiciera de Comey, un ayudante del fiscal general trató de buscar información que pudiera dañar la reputación del entonces director del FBI.

Hasta ahora, los abogados del presidente han afirmado que Trump ha colaborado con la investigación liderada por Mueller y han expresado su confianza en que pronto se le dará fin. Es más, el propio Trump indicó al Times en una reciente entrevista que sentía que el fiscal especial lo iba a tratar "de manera imparcial".

Mueller, según los expertos legales, debe determinar si el presidente trató de obstruir a la justicia desde que llegó al Despacho Oval y si, antes de ganar las elecciones, él o su equipo se coordinó con Moscú para su triunfo.