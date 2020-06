Trump pidió ayuda a China para ser reelegido según afirma en un libro John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente

El diario The New York Times reportó que el libro, aún sin salir a la circulación, refiere que Trump se expresó dispuesto a detener investigaciones penales para "conceder favores personales a dictadores que a él le gustaban" relacionados a compañías importantes de China y Turquía.

The Washington Post informó sobre pasajes del libro referidos comentarios sorprendentes del presidente sobre Venezuela.

Ambos periódicos, que obtuvieron un ejemplar del libro "The Room Where It Happened" (La habitación donde ocurrió), antes de que saliera a la venta el próximo martes, publicaron extractos un día después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda para impedir la publicación alegando que contiene información confidencial.