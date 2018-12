"A pesar de que muchos abogados de financiamiento de campañas han declarado firmemente que no hice nada malo con respecto a las leyes de financiamiento de campañas, que ni siquiera es el caso, porque esto no fue un financiamiento de campaña", añadió en referencia a los pagos a cambio de silencio que Cohen hizo durante la campaña 2016 a dos mujeres para que no hablaran públicamente de las supuestas aventuras que habían tenido con Trump.