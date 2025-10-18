Cómo la agresiva política migratoria de Trump está afectando el mercado laboral

Video Jueza ordena a agentes federales usar cámaras corporales en redadas en Chicago: las noticias del día

La drástica política migratoria del presidente Donald Trump está dejando sin trabajo a extranjeros y sacudiendo la economía y el mercado laboral estadounidenses.

Y esto ocurre en un momento en que la contratación ya se está deteriorando debido a la incertidumbre sobre las erráticas políticas comerciales de Trump.

Los inmigrantes realizan trabajos —limpiando casas, recogiendo tomates, pintando cercas— que la mayoría de los estadounidenses nativos no realizan, y por menos dinero. Pero también aportan las habilidades técnicas y el espíritu emprendedor que han ayudado a convertir a Estados Unidos en la superpotencia económica mundial.

María trabajaba limpiando escuelas en Florida por 13 dólares la hora. Cada dos semanas, recibía un sueldo de 900 dólares de su empleador, un contratista. No mucho, pero lo suficiente para cubrir el alquiler de la casa que ella y su hijo de 11 años comparten con cinco familias, además de la electricidad, un teléfono celular y la compra de alimentos.

En agosto, todo terminó. Cuando llegó al trabajo una mañana, su jefe le dijo que ya no podía trabajar allí. El gobierno de Trump había cancelado el programa de libertad condicional humanitaria del presidente Joe Biden, que otorgaba permisos de trabajo legales a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses como María.

"Me siento desesperada", dijo María, de 48 años, quien solicitó el anonimato para hablar de su terrible experiencia por temor a ser detenida y deportada. "No tengo dinero para comprar nada. Tengo 5 dólares en mi cuenta. Me quedé sin nada".

La política de Trump está sacudiendo el mercado laboral

Trump ataca la inmigración desde ambos extremos del espectro, deportando a trabajadores con bajos salarios y desalentando a los extranjeros cualificados a traer su talento a Estados Unidos. Y apunta a la afluencia de trabajadores extranjeros que alivió la escasez de mano de obra y la presión alcista sobre salarios y precios en un momento en que la mayoría de los economistas pensaban que controlar la inflación requeriría tasas de interés altísimas y una recesión, un destino del que Estados Unidos evitó en 2023 y 2024.

"Los inmigrantes son buenos para la economía", afirmó Lee Branstetter, economista de la Universidad Carnegie-Mellon. "Debido a la alta inmigración que tuvimos en los últimos cinco años, el aumento inflacionario no fue tan grave como muchos esperaban".

El hecho de que más trabajadores ocupen más puestos de trabajo y gasten más dinero también ha impulsado el crecimiento económico y creado aún más vacantes.

Los economistas temen que las deportaciones de Trump y las limitaciones incluso a la inmigración legal tengan el efecto contrario.

En un informe de julio, las investigadoras Wendy Edelberg y Tara Watson, de la centrista Brookings Institution, y Stan Veuger, del American Enterprise Institute, de tendencia derechista, calcularon que la pérdida de trabajadores extranjeros significará que el crecimiento mensual del empleo en Estados Unidos "podría ser cercano a cero o negativo en los próximos años".

La contratación ya se ha desacelerado significativamente, con un promedio de apenas 29.000 empleos al mes de junio a agosto. (El informe de empleo de septiembre se ha retrasado debido al cierre continuo del gobierno federal). En cambio, durante el auge de la contratación pospandemia de 2021-2023, los empleadores crearon la impresionante cifra de 400.000 empleos al mes.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, independiente de sus partidos políticos, rebajó su pronóstico de crecimiento económico de Estados Unidos para este año al 1,4% desde el 1,9% que esperaba anteriormente y del 2,5% para 2024.

"Necesitamos a esta gente".

Goodwin Living, una organización sin fines de lucro de Alexandria, Virginia, que Goodwin Living, que ofrece viviendas para personas mayores, atención médica y servicios de hospicio, tuvo que despedir a cuatro empleados haitianos después de que la administración Trump les cancelara sus permisos de trabajo.

Los haitianos habían recibido permiso para trabajar bajo un programa de libertad condicional humanitaria y habían obtenido ascensos en Goodwin.

"Fue un día muy, muy difícil para nosotros", dijo el director ejecutivo, Rob Liebreich. "Fue realmente lamentable tener que despedirnos de ellos, y todavía estamos luchando por cubrir esas vacantes".

A Liebreich le preocupa que otros 60 trabajadores inmigrantes puedan perder su derecho legal temporal a vivir y trabajar en Estados Unidos. "Necesitamos todas esas manos", dijo. "Necesitamos a toda esta gente".

Goodwin Living tiene 1500 empleados, el 60% de ellos extranjeros. Ha tenido dificultades para encontrar suficientes enfermeras, terapeutas y personal de mantenimiento. La ofensiva migratoria de Trump, dijo Liebreich, está "dificultando las cosas".

La ofensiva del ICE

Las ambiciones migratorias de Trump, destinadas a revertir lo que él llama una "invasión" en Estados Unidos

La frontera sur y la seguridad laboral para los trabajadores nacidos en Estados Unidos fueron vistas con escepticismo anteriormente debido al dinero y la disrupción económica que se requerían para alcanzar su objetivo de deportar a un millón de personas al año. Pero la legislación que Trump promulgó el 4 de julio —y que los republicanos llaman la Ley de la Gran y Hermosa Ley— repentinamente hizo que sus planes fueran plausibles.

La ley destina $150 mil millones a la aplicación de la ley migratoria, reservando $46.5 mil millones para contratar a 10,000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y $45 mil millones para aumentar la capacidad de los centros de detención de inmigrantes.

Y sus agentes del ICE, con poder, han demostrado su disposición a actuar con rapidez y romper barreras, incluso cuando su agresividad entra en conflicto con otros objetivos de la administración.

El mes pasado, las autoridades migratorias allanaron una planta de baterías de Hyundai en Georgia, detuvieron a 300 trabajadores surcoreanos y mostraron un video de algunos de ellos encadenados. Habían estado trabajando para poner la planta en funcionamiento, aportando experiencia en tecnología de baterías y procedimientos de Hyundai que los trabajadores estadounidenses locales no tenían. El incidente enfureció a los surcoreanos y contradijo la iniciativa de Trump de atraer a fabricantes extranjeros para que inviertan en Estados Unidos. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, advirtió que otras empresas del país podrían mostrarse reacias a apostar por Estados Unidos si sus trabajadores no conseguían visas con prontitud y corrían el riesgo de ser detenidos.

¿Beneficiarios de Medicaid para trabajar en el campo?

Los agricultores estadounidenses se encuentran entre los partidarios más leales del presidente.

Pero John Boyd Jr., quien cultiva 525 hectáreas de soja, trigo y maíz en el sur de Virginia, afirmó que las redadas migratorias, y la amenaza de estas, están perjudicando a los agricultores, que ya se enfrentan a los bajos precios de las cosechas, los altos costos y las consecuencias de la guerra comercial de Trump con China, que ha dejado de comprar soja y sorgo estadounidenses.

"Tienen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aquí, acorralando a esta gente", declaró Boyd, fundador de la Asociación Nacional de Agricultores Negros. "(Trump) dice que son asesinos, ladrones y narcotraficantes, todo eso". Pero estas son personas que están en este país realizando trabajos duros que muchos estadounidenses no quieren hacer.

Boyd se burló de la sugerencia que hizo la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, en julio de que los beneficiarios de Medicaid nacidos podrían ir al campo para cumplir con los requisitos laborales impuestos este verano por el Congreso republicano.

"La gente de la ciudad no regresa al campo para hacer este tipo de trabajo", dijo Boyd. "Se necesita un tipo especial de persona para agacharse bajo un calor de 38 grados".

La propia administración Trump admite que las medidas drásticas contra la inmigración están causando escasez de mano de obra en el campo, lo que podría traducirse en precios más altos en el supermercado.

"El cese casi total de la afluencia de inmigrantes indocumentados, sumado a la falta de mano de obra legal disponible", declaró el Departamento de Trabajo en un informe del 2 de octubre publicado en el Registro Federal, "resulta en importantes interrupciones en los costos de producción y (amenaza) la estabilidad de la producción nacional de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses".

Los trabajadores inmigrantes no se sienten bienvenidos

Jed Kolko, del Instituto Peterson de Economía Internacional, afirmó que el crecimiento del empleo se está desacelerando en las empresas que dependen de los inmigrantes. Las empresas de construcción, por ejemplo, han eliminado 10.000 puestos de trabajo desde mayo.

"Esos son los efectos a corto plazo", declaró Kolko, funcionario del Departamento de Comercio de la administración Biden. Los efectos a largo plazo son más graves porque los inmigrantes tradicionalmente han contribuido más de lo que les corresponde en patentes, innovación y productividad.

Especialmente preocupante para muchos economistas fue el repentino anuncio de Trump el mes pasado de que aumentaría la tarifa de las visas H-1B, destinadas a atraer a Estados Unidos a trabajadores extranjeros cualificados difíciles de encontrar, de tan solo 215 dólares a 100.000 dólares.

"Una tarifa de visa de 100.000 dólares no es solo un costo burocrático, sino una señal", afirmó Dany Bahar, investigador principal del Centro para el Desarrollo Global. "Le dice al talento global: 'No eres bienvenido aquí'".

Algunos ya están empacando.

En Washington D.C., un titular de una visa H-1B, graduado de Harvard de la India y quien trabaja para una organización sin fines de lucro que ayuda a los pobres de África, afirmó que la señal de Trump a los empleadores es clara: piénsenlo dos veces antes de contratar a titulares de visas H-1B. El hombre, que pidió permanecer en el anonimato, ya está preparando los trámites para mudarse al Reino Unido. "Desafortunadamente, el daño ya está hecho", dijo.