Las pocas opciones que tiene el sector agrícola ante la deportación de indocumentados

Estados Unidos tiene que tomar una decisión importante en materia de agricultura.

Puede importar más personas para la recolección de cultivos y otras labores agrícolas, puede aumentar los salarios lo suficiente como para atraer a más ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con estatus legal a estos empleos, o puede importar más alimentos. Las tres opciones contradicen las prioridades clave del gobierno de Trump: reducir la inmigración, mantener los precios bajos e importar menos bienes y servicios.

El gran proyecto de ley de impuestos y gastos que el presidente Donald Trump promulgó el 4 de julio de 2025 incluyó $170,000 millones para financiar la detención y deportación de quienes viven en Estados Unidos sin autorización. Alrededor de un millón de ellos trabajan en la agricultura, lo que representa más del 40% de todos los trabajadores agrícolas.

A medida que aumenta la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, una solución emergente es reemplazar al menos a algunos trabajadores agrícolas deportados con extranjeros que reciben visas especiales que les permiten ayudar en la cosecha, pero les exigen regresar a casa una vez que sus visas expiren.

Estos programas de "trabajadores invitados" han existido durante décadas, dando lugar al actual programa de visas H-2A. En 2023, más de 310,000 extranjeros, alrededor del 13% de los 2.4 millones de trabajadores agrícolas del país, fueron empleados a través de este programa. Alrededor del 90% de los trabajadores extranjeros con estas visas provienen de México, y casi todos son hombres. Los estados a los que se dirige la mayor cantidad de ellos son California, Florida, Georgia y Washington.

Como profesor de política latinoamericana y de relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, enseño a mis estudiantes a considerar las difíciles disyuntivas que enfrentan los gobiernos. Si el gobierno de Trump elimina de la fuerza laboral agrícola a una parte significativa de los inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal para intentar cumplir con sus objetivos de deportación, los propietarios de granjas tendrán pocas opciones.

Pocas opciones disponibles

En primer lugar, los propietarios de granjas podrían aumentar los salarios y mejorar las condiciones laborales lo suficiente como para atraer a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con residencia permanente legal o que se encuentren en Estados Unidos con estatus legal.

Sin embargo, muchos empleadores agrícolas afirman que no pueden encontrar suficientes personas para contratar que puedan trabajar legalmente, al menos sin salarios más altos y requisitos laborales mucho mejores. Sin trabajadores agrícolas inmigrantes indocumentados, los precios de los cultivos y otros productos agrícolas estadounidenses se dispararían, lo que incentivaría la importación de más alimentos.

En segundo lugar, los propietarios de granjas podrían emplear a menos personas. Esto requeriría cultivar diferentes cultivos que requieren menos mano de obra o depender más de la maquinaria para plantar y cosechar. Pero eso significaría que Estados Unidos tendría que importar más alimentos. Y la automatización para algunos cultivos es muy costosa. Para otros, como los frutos rojos, actualmente es imposible.

También es posible que algunos propietarios de granjas destinen sus tierras a otros usos, cesando la producción, pero eso también requeriría más alimentos importados.

Soluciones sugeridas por el gobierno de Trump

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, ha predicho que los propietarios de granjas pronto encontrarán muchos ciudadanos estadounidenses para emplear.

El 8 de julio, declaró que los nuevos requisitos laborales de Medicaid, incluidos en el mismo paquete legislativo que los fondos para el control migratorio, animarían a un gran número de ciudadanos estadounidenses a empezar a trabajar en el campo en lugar de perder su seguro médico a través de ese programa gubernamental.

Los grupos del sector agrícola afirman que este escenario es improbable.

Para empezar, la mayoría de los adultos inscritos en el programa de Medicaid que pueden trabajar ya lo hacen. Muchos otros no pueden hacerlo debido a discapacidades u obligaciones de cuidado.

Pocas personas inscritas en Medicaid viven lo suficientemente cerca de una granja como para trabajar en una, e incluso quienes viven allí no son capaces de realizar tareas agrícolas. El intento de los propietarios de granjas de poner a trabajar en el campo a personas inscritas en un programa de asistencia social en la década de 1990, fracasó. Otro experimento en la década de 1960, que incluyó el envío de adolescentes, tampoco dio resultado porque a éstos les resultaba demasiado duro.

Parece más probable que los propietarios de granjas intenten contratar a muchos más trabajadores agrícolas extranjeros para realizar trabajos temporales, pero legales, a través del programa H-2A.

Aunque no lo ha convertido en una política oficial, Trump parece estar avanzando hacia la misma conclusión.

En junio, por ejemplo, Trump afirmó que su gobierno estaba trabajando en una especie de pase temporal para inmigrantes sin autorización para estar en Estados Unidos que trabajan en granjas y hoteles.

Establecido en 1952, su número aumenta rápidamente

El sistema de trabajadores invitados, establecido en 1952 y revisado significativamente en 1986, se ha convertido en un pilar de la agricultura estadounidense porque ofrece importantes beneficios tanto a los propietarios de granjas que necesitan trabajadores como a los trabajadores extranjeros que contratan.

No hay límite en la cantidad de trabajadores potenciales. La cantidad de visas H-2A emitidas se basa únicamente en el número de empleadores que las solicitan. Los propietarios de granjas pueden solicitar visas después de verificar que no pueden localizar suficientes trabajadores que sean ciudadanos estadounidenses o que estén presentes en Estados Unidos con autorización.

Para proteger a los trabajadores estadounidenses, el gobierno exige que los trabajadores con visa H-2A devenguen un salario por efecto adverso. El Departamento de Trabajo establece este salario por hora, que oscila entre $10.36 en Puerto Rico y aproximadamente $15 en varios estados del sur, hasta más de $20 en California, Alaska y Hawái. Estos salarios se fijan en niveles relativamente altos para evitar una presión a la baja sobre el salario que reciben otros trabajadores estadounidenses por el mismo trabajo.

Tras la certificación, los propietarios de granjas reclutan trabajadores en un país extranjero a quienes se les ofrece un contrato que incluye el transporte desde su país de origen y un viaje de regreso, siempre que cumplan con el contrato.

El programa proporciona a los propietarios de granjas mano de obra a corto plazo. Garantiza a los trabajadores extranjeros que obtienen visas H-2A salarios relativamente altos, así como alojamiento en EEUU. Esta combinación ha ganado popularidad en los últimos años: el número anual de visas H-2A ascendió a 310,700 en 2023, un aumento de más del cinco veces desde 2010.

Posibles desventajas

Aumentar el número de trabajadores agrícolas invitados ayudaría a cubrir algunas vacantes en la fuerza laboral agrícola y reduciría el riesgo de que los cultivos no se cosechen. Sin embargo, me parece claro que un cambio repentino plantearía riesgos tanto para los trabajadores como para los propietarios de granjas.

Los trabajadores estarían en riesgo debido a que la supervisión del programa H-2A ha sido históricamente deficiente. A pesar de este historial laxo, algunos agricultores inescrupulosos han sido multados o se les ha prohibido participar en el programa H-2A debido al impago de salarios y otros abusos.

Depender aún más de los trabajadores agrícolas invitados que lo que Estados Unidos hace hoy también implicaría intercambiar a trabajadores que han forjado vidas y familias al norte de la frontera con personas que se encuentran en Estados Unidos temporalmente. Es poco probable que quienes se oponen a la inmigración se opongan a este intercambio, pero para los grupos de derechos de los inmigrantes, este acuerdo sería cruel e injusto para los trabajadores con años de servicio.

Además, los trabajadores con visas de invitados pueden correr el riesgo de ser explotados y abusados. En 2022, el fiscal federal del Distrito Sur de Georgia describió las condiciones de los trabajadores H-2A en una granja de cebollas que el gobierno había investigado como "esclavitud moderna".

Para los propietarios de granjas, la desventaja de intensificar los programas de trabajadores invitados es que podría aumentar los costos y hacer que la producción sea menos eficiente y más costosa. Esto se debe a que el transporte de trabajadores agrícolas mexicanos de ida y vuelta cada año es complicado y costoso. Los grupos agrícolas afirman que cumplir con los requisitos de la visa H-2A es engorroso. Puede ser particularmente difícil para las pequeñas granjas participar en este programa.

Algunos propietarios de granjas se han opuesto a los costos de contratar trabajadores con visa H-2A. Rollins ha afirmado que el gobierno de Trump considera que los salarios obligatorios son demasiado altos.

Sin duda, estos problemas no se limitan a la agricultura. Hoteles, restaurantes y otros negocios de hostelería, que dependen en gran medida de trabajadores indocumentados, también pueden emplear temporalmente a algunos extranjeros a través del programa de visas H-2B, que es más pequeño que el programa H-2A, limita el número de visas emitidas y solo está disponible para trabajos considerados de temporada.

Los proveedores de atención médica domiciliaria y muchos otros tipos de empleadores que dependen de personas que no pueden trabajar legalmente para ellos también podrían tener dificultades. Sin embargo, hasta el momento, no existe un programa de visas temporales que les ayude a cubrir esas necesidades.

Si Estados Unidos deporta a millones de trabajadores, el precio de los tomates, el cuidado de ancianos, las comidas en restaurantes y la reparación de techos probablemente aumentaría considerablemente. Un aumento considerable en el número de trabajadores invitados es una solución potencial, aunque parcial, pero multiplicaría los problemas inherentes a estos programas de visas temporales.



* Scott Morgenstern es profesor de Ciencias Políticas, Universidad de Pittsburgh.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

