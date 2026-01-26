Minnesota (estado) Trump exige que cese "la resistencia y el caos" en Minneapolis, dice la Casa Blanca Leavitt aseguró que el gobernador y el alcalde han bloqueado a la policía local de la cooperación con ICE.

Karoline Leavitt, secretaría de prensa del Gobierno de Donald Trump, afirmó este lunes 26 de enero de 2026 que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, deben aceptar entregar a las autoridades a los inmigrantes con antecedentes criminales, para que cese la violencia en esa zona.

Las declaraciones de Leavitt se dieron en medio de una conferencia de prensa sobre los hechos de violencia que se han sucitado en el estado durante las protestas por las redadas de agentes del ICE.

Leavitt aseguró que el gobernador y el alcalde han bloqueado a la policía local de la cooperación con ICE, y que el presidente está cumpliendo con la voluntad de mantener seguro al pueblo.

"Queremos que los policías sean policías, esto continua siendo una política muy popular de los medios durante los últimos días, pero las encuestas demuestras que hay gran apoyo para laque hace el presiente Trump. 80% dice que está de acuerdo con las deportaciones", señaló Leavitt.

La funcionaria dijo que el Gobierno de Trump continuará su política de deportar inmigrantes indocumentados.

"Trump nunca dejará atrás la promesa de deportar ilegales para hacer de América un país seguro", amagó la funcionaria.

"Primero, el gobernador Walz, el alcalde Frey y todos los líderes demócratas deberían entregar a las autoridades federales a todos los extranjeros ilegales que actualmente se encuentran encarcelados en sus prisiones y cárceles, junto con cualquier extranjero ilegal con órdenes de detención activas o antecedentes penales conocidos, para su deportación inmediata", dijo Leavitt.

"Segundo, las fuerzas del orden estatales y locales deben acordar entregar a todos los extranjeros ilegales que sean detenidos por la policía local".

"Y, en tercer lugar, la policía local debe ayudar a las fuerzas del orden federales a detener y encarcelar a los extranjeros ilegales buscados por delitos, especialmente delitos violentos".

"Esperamos que el gobernador Walz siga haciendo lo correcto y continúe colaborando con el presidente Trump para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense tras la llamada que han mantenido esta mañana", señaló la también asistente del mandatario.

Casa Blanca asegura que no quiere ver heridos ni muertos en calles de Estados Unidos

La funcionaria aseguró que la Casa Blanca no quiere ver heridos ni muertos en calles de Estados Unidos, en referencia al fallecimiento de Alex Pretti, durante las protestas contra el ICE, este fin de semana en Minneapolis.

Nadie en la Casa Blanca, incluido el presidente Trump, quiere ver gente herida o muerta en las calles de Estados Unidos"... "seamos claros sobre las circunstancias... Esta tragedia ocurrió como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de los líderes demócratas en Minnesota", dijo Leavitt.

"El presidente Trump no quiere que ningún estadounidense pierda la vida en las calles de Estados Unidos... Cree que lo ocurrido el sábado es una tragedia, pero todas las vidas son iguales para el presidente Trump, y por eso las vidas de Laken Riley y Jocelyn Nungaray siguen siendo importantes para él... Es lamentable que no hayamos visto la misma cobertura mediática sensacionalista sobre las trágicas muertes de esas inocentes mujeres estadounidenses", dijo la funcionaria.

Leavitt aseguró que la secretaria Kristi Noem, todavía tiene la máxima confianza del presidente Trump, y ella continúa supervisando todo lo de Seguridad Nacional mientras que "el zar fronterizo (Tom) Homan está en una posición única para dejar todo e ir a Minnesota para continuar teniendo estas conversaciones productivas con los funcionarios estatales y locales", señaló.

La secretaria de prensa también dijo que "7 de las 10 ciudades más seguras de Estados Unidos cooperan con ICE, y hemos visto un cambio histórico en la seguridad en las ciudades que han optado por cooperar con ICE... mire aquí en Washington... la tasa de homicidios en Washington, DC se ha desplomado como resultado", presumió Leavitt.