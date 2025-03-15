Trump enfila contra la Voz de América, Martí Noticias y otros medios financiados por EEUU

Video Preocupa que la declaración del inglés como idioma oficial de EEUU motive actos de racismo

El presidente Donald Trump ordenó reducir drásticamente el personal de la Voz de América y otros medios de comunicación administrados por el gobierno estadounidense y que forman parte de un sistema creado hace más de 80 años para promover la democracia a través del libre flujo de información.

Trump emitió una orden el viernes por la noche para reducir los costos de la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (USAMF) y otras seis agencias federales poco conocidas al mínimo posible.

La Agencia Estadounidense para los Medios Globales alberga la Voz de América; Radio Free Europe, destinada al Centro y Este de Europa; Radio Free Asia, enfocada en el este asíatico, y Martí Noticias, que transmite noticias en español a Cuba.

Para la mañana del sábado, el personal de la Voz de América había sido puesto en licencia administrativa, de acuerdo con un email que pudo leer Univision Noticias, y la retirada de subvenciones a Radio Free Asia y otros medios respaldados por el gobierno.

Reporteros Sin Fronteras, una organización de defensa de la prensa, informó que todos los empleados de la VOA fueron suspendidos y declaró que "condena esta decisión como una desviación del papel histórico de Estados Unidos como defensor de la información libre" en lo que describió como una "medida sin precedentes".

Trump ya ha tomado medidas controvertidas con respecto a la Voz de América, incluyendo la suspensión de un respetado periodista que criticó a Trump y la cancelación de contratos que permitían a la VOA utilizar material de organizaciones de noticias independientes, como The Associated Press, la agencia AFP y Reuters.

La VOA se entera por X

La mañana del sábado, Kari Lake, a quien Trump nombró asesora principal de la agencia, publicó en X que los empleados debían revisar su correo electrónico.

Esto coincidió con el envío de avisos que ponían al personal de la Voz de América en licencia administrativa remunerada.

La Voz de América fue fundada en 1942 y transmite noticias nacionales de Estados Unidos a otros países en unos 48 idiomas.

Radio Free Asia, Europe y Marti transmiten noticias a países con regímenes autoritarios en esas regiones, como China, Corea del Norte, Rusia y Cuba.

En conjunto, las cadenas llegan a aproximadamente 427 millones de personas y forman parte de una red de organizaciones financiadas por el gobierno que intentan extender el poder de EEUU y combatir el autoritarismo.

Trump sigue forzando los límites del poder presidencial

Las últimas reducciones son notables porque la Agencia para los Medios Globales (AGM) es una agencia independiente autorizada por el Congreso, que aprobó una ley en 2020 que limita el poder de los ejecutivos de la agencia designados por el presidente.

Trump ya ha tomado varias medidas para desmantelar programas exigidos por el Congreso, al que el cuerpo (bajo control de los demócratas ha sido pasivo, pese a estar usurpándole funciones).

La orden de Trump también incluye a otras agencias gubernamentales menos conocidas, como el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, un centro de estudios no partidista; el Consejo Interinstitucional de Estados Unidos sobre Personas sin Hogar. y el Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario.