Donald Trump

Trump dice ahora que no buscará un tercer mandato y da señales de quién podría ser su sucesor

En una entrevista con NBC News, el expresidente aseguró que no busca reelegirse más allá del límite constitucional de dos mandatos, pese a haber sugerido esa posibilidad en otras ocasiones.

Por:
Univision y Agencias
Video Trump dice que no busca un tercer mandato y habla de sus posibles sucesores: ¿a quién nombró?

El presidente Donald Trump dijo en una entrevista en televisión este domingo que no está considerando realmente presentarse por un tercer mandato a la Casa Blanca, algo prohibido por la Constitución, pero que en algunas ocasiones pareció sugerir.

"Mucha gente quiere que lo haga", respondió a Kristen Welker, del programa 'Meet the Press' de NBC News, según adelantos de la entrevista publicados por la cadena.

Pero añadió: "Es algo que, que yo sepa, no está permitido. No sé si es constitucional... Pero no es algo que esté buscando hacer".

"Estoy buscando tener cuatro grandes años y luego entregar el cargo a alguien, idealmente a un gran republicano, un gran republicano que siga adelante", añadió el mandatario, quien se encuentra actualmente en su segundo mandato, el máximo posible para un presidente, según la Constitución de EEUU.

Sin embargo, a pesar de que un tercer mandato no hubiera sido una opción constitucional, él mismo estuvo jugando públicamente con la idea, generando polémica.

En una entrevista telefónica también con NBC News a finales de marzo había dicho directamente sobre ese tema: “No estoy bromeando. Hay métodos por los cuales podrías hacerlo”.

Incluso, la tienda virtual de Trump vende gorras con la inscripción 'Trump 2028'. Una de las cuentas del mandatario en la red social X compartió a fines del mes pasado una foto de uno de sus hijos, Eric Trump, luciendo esa gorra.

La Constitución de Estados Unidos fue enmendada en 1947 para establecer un límite de dos mandatos presidenciales, poco después de que Franklin Roosevelt muriera cerca del inicio de su cuarto período en la Casa Blanca.

¿Y, entonces, quién sería su sucesor?

Trump dijo en la entrevista que el vicepresidente JD Vance está haciendo un “trabajo fantástico” y es “brillante” y que el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien ha encargado simultáneamente servir como asesor de Seguridad Nacional en funciones, es “genial”. Pero señaló que es “demasiado pronto” para comenzar a hablar sobre su posible sucesor.

Sin embargo, sugirió que Vance podría tener ventaja. "Hay muchos que son excelentes. También veo una gran unidad. Pero, sin duda, si alguien es vicepresidente, si es excepcional, supongo que tendrá una ventaja", declaró.

Trump apostó porque su movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" (MAGA, por sus siglas en inglés) florecerá más allá de su tiempo en la Casa Blanca.

“Miras a Marco, miras a JD Vance, que es fantástico”, dijo Trump. “Miras a — podría nombrar a 10, 15, 20 personas ahora mismo solo sentado aquí. No, creo que tenemos un partido tremendo. ¿Y sabes qué no puedo nombrar? No puedo nombrar a un solo demócrata”, agregó.

Con información de AFP, AP.

