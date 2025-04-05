¿Por qué EEUU no permite más de dos mandatos para un mismo presidente? La tradición que Trump quiere acabar

Video Trump no descarta un tercer término en la Casa Blanca: ¿qué tan posible es esto, según la ley?

Solo una persona en la historia de Estados Unidos ha desafiado el precedente de dos mandatos establecido por el primer presidente, George Washington. Y los votantes respondieron prohibiendo que futuros presidentes fueran elegidos más de dos veces.

El presidente Donald Trump ha aludido a argumentos legales arcanos al sugerir repetidamente que podría buscar un tercer mandato. Además de desafiar interpretaciones establecidas de la Constitución, un intento para postularse en 2028 desafiaría el precedente que los votantes han mantenido repetidamente cuando se les ha dado la oportunidad.

Aquí una explicación de la tradición histórica y legal detrás de que la Presidencia sea para un máximo de dos mandatos.

Washington estableció el ejemplo de límites voluntarios

Parecía una conclusión inevitable que Washington, presidente de la convención de 1787 que dio lugar a la Constitución, también se convertiría en el primer jefe del Poder Ejecutivo federal de la nación, incluso cuando los antifederalistas temían que fuera reelegido una y otra vez, convirtiéndose en un cuasi-rey por aclamación.

Washington comenzó su presidencia en 1789, liderando una rama ejecutiva del gobierno que los autores de la Constitución equilibraron con otras dos: el Congreso y el Poder Judicial.

Además de esas salvaguardias estructurales contra las concentraciones de poder, Washington dejó de lado su atuendo y título militar, optando por la vestimenta formal de la época y el honorífico de "Señor Presidente" para subrayar su estatus como civil electo. Consideró no postularse para la reelección. Incluso hizo que James Madison redactara un discurso de despedida antes de finalmente buscar y ganar otro mandato en 1792. Cuatro años después, encargó a Alexander Hamilton que desempolvara y puliera el borrador de despedida de Madison mientras anunciaba su retiro de la vida pública.

No había barrera legal para un tercer mandato de Washington. Pero su decisión marcó el tono. Cuatro de los siguientes seis presidentes ganaron un segundo mandato pero renunciaron a un tercero. El último de ese grupo, Andrew Jackson, fue el primer presidente que no trabajó con Washington ni lo conoció. Sin embargo, para cuando Jackson respaldó a su propio sucesor, Martin Van Buren, dos mandatos se habían convertido en la norma.

Algunos desafiaron la regla de Washington, pero fracasaron

Los historiadores han debatido si Abraham Lincoln podría haber buscado un tercer mandato después de la Guerra Civil si no hubiera sido asesinado en 1865 al comienzo de su segundo mandato.

Ulysses S. Grant, el victorioso general de la Guerra Civil y presidente de 1869 a 1877, lideró la votación inicial de los delegados republicanos en su convención de 1880. Pero no pudo ganar una mayoría.

Theodore Roosevelt, elegido vicepresidente en 1901, sirvió casi un mandato presidencial completo después de la muerte de William McKinley en 1901. Cuando Roosevelt fue elegido por derecho propio en 1904, prometió que no se postularía para lo que llamó un tercer mandato.



Los delegados en la Convención Republicana de 1908 corearon "cuatro años más", pero Roosevelt mantuvo su palabra. Cambió de parecer en 1912 pero perdió la nominación ante su sucesor, William Howard Taft. Roosevelt lanzó una fallida campaña de un tercer partido y perdió, criticado por sus críticos por su promesa rota de un tercer mandato. Una mordaz caricatura política representaba al fantasma de George Washington reprendiendo a Roosevelt.

FDR usó la Segunda Guerra Mundial para ganar mandatos adicionales

En 1940, Franklin Delano Roosevelt se convirtió en el único presidente en ganar con éxito una tercera elección, haciéndolo mientras la Segunda Guerra Mundial se libraba en Europa.

El biógrafo H.W. Brands razonó que FDR vio el conflicto global como una "oportunidad para escribir su nombre con letras mayúsculas en la historia del mundo". Pero el 32º presidente cuidadosamente enmarcó su decisión como una de necesidad, no de ambición. "Precisamente cuándo decidió intentar un tercer mandato no está claro", escribió Brands. "Nunca reveló su pensamiento sobre el tema".

Roosevelt eludió las preguntas de los reporteros sobre sus planes en 1940. En la Convención Demócrata de ese año, su aliado, el senador Alben Barkley de Kentucky, dijo a los delegados con la bendición de FDR: "El presidente nunca ha tenido y no tiene hoy ningún deseo o propósito de continuar en el cargo. ... Desea con toda seriedad y sinceridad dejar claro que todos los delegados a esta convención son libres de votar por cualquier candidato".

Pero al mismo tiempo, y también con la bendición de FDR, el alcalde de Chicago, Ed Kelly, estaba trabajando con los delegados para el presidente. Después de asegurar una tercera nominación que había eludido a Grant y a su primo lejano, Teddy Roosevelt, FDR la aceptó en un discurso por radio:

"He tenido que admitir ante mí mismo, y ahora declararles a ustedes, que mi conciencia no me permitirá dar la espalda a un llamado al servicio", declaró. "El derecho a hacer ese llamado recae en el pueblo a través del método estadounidense de una elección libre. Solo el pueblo mismo puede reclutar a un presidente".

Los votantes reelegieron a Roosevelt dos veces más, pero decidieron que nunca más

FDR ganó dos mandatos más, aunque no sin críticos. Su primer vicepresidente, John Nance Garner, buscó la nominación de 1940 en Chicago. Algunos aliados en el Capitolio también murmuraron en silencio sobre una figura que veían como aferrándose al poder con demasiada fuerza.

Y aunque Roosevelt ganó por gran mayoría en el Colegio Electoral en cada una de sus cuatro victorias, su participación en el voto popular disminuyó de su pico del 60,8% en 1936 al 54,7% en 1940 y al 53,4% en 1944.



Roosevelt murió en abril de 1945. El vicepresidente Harry Truman lo reemplazó.

No mucho después de la muerte de Roosevelt, el Congreso comenzó a considerar lo que se convirtió en la 22ª Enmienda, limitando a los presidentes a dos elecciones. Sin nombrar a Truman, los legisladores eximieron al presidente en funciones en ese momento mientras también establecían una forma estrecha para que alguien sirviera más de ocho años: Alguien que ascienda desde la vicepresidencia por menos de la mitad de un mandato aún podría ganar y servir dos mandatos completos por su cuenta.

Truman, quien sirvió casi todo el último mandato de FDR más el suyo propio, no renunció inmediatamente a otro mandato en 1952. Pero en una derrota contundente para un presidente en funciones, perdió las primarias de Nueva Hampshire, y rápidamente declaró que no buscaría otro mandato.

Todos los futuros presidentes han respetado la 22ª Enmienda

Lyndon Johnson enfrentó un destino similar 16 años después. Debido a que sirvió menos de la mitad del mandato del asesinado John F. Kennedy, Johnson aún era elegible para ser elegido dos veces. Ganó de manera aplastante en 1964 para un mandato completo. Pero la Guerra de Vietnam erosionó su popularidad a partir de entonces.

Johnson tuvo un mal desempeño en las primarias de Nueva Hampshire el 12 de marzo de 1968. El 31 de marzo, dijo a una audiencia nacional de televisión: "No buscaré, y no aceptaré, la nominación de mi partido para otro mandato como su presidente".

Ha habido conversaciones ocasionales sobre la derogación de la 22ª Enmienda desde entonces.

El presidente Ronald Reagan, otro presidente de dos mandatos, apoyó públicamente la derogación, diciendo a un entrevistador, según The New York Times, que "no lo haría por mí mismo, sino por los presidentes de aquí en adelante".

Trump, por otro lado, deja claro que cualquier cambio en la ley o la tradición sería para su beneficio.

"No estoy bromeando", dijo a NBC News. "Hay métodos para lograrlo".



