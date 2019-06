Trump dice que los latinos apoyan su plan de deportaciones y se enfrasca en acalorada discusión con el presentador de Telemundo

- Sí quieren. Ellos no quieren perder sus trabajos. Quieren mantener sus salarios, que suban sus sueldos y no quieren crimen. Cuando la gente cruza, tienes a la MS-13 cruzando.

- No es la mayoría señor presidente.

- Pero es mucha gente.

- Tal vez algunos...

- Incluso si fueran uno de cada 100 son muchos.

- Las madres que están viniendo con sus niños no son la MS-13. Las personas que son violadas en sus pueblos y tienen que huir no son la MS-13.

- Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero si son uno en cada 100 son muchos.