Memecoin $TRUMP: el escándalo por la gala exclusiva del presidente para quienes compraron su criptomoneda

Donald Trump celebró este jueves un evento privado para decenas de los principales inversores en su criptomoneda memecoin, en una dramática (y para los críticos, escandalosa) confusión del poder presidencial con los negocios personales del propio presidente.

Con decenas de manifestantes protestando en las afueras contra la "corrupción de las criptomonedas", al club de golf de Trump en Virginia, cerca de Washington DC, fueron invitados los 220 mayores compradores de $TRUMP y no tuvo acceso la prensa.

La previsión, según un sitio web del evento, en realidad una especie de subasta, era que además los 25 principales postores tendrían una sesión privada con Trump antes de la cena y un tour por la Casa Blanca.

A pesar de que la Casa Blanca insistió en que Trump asistiría al evento "en su tiempo libre", permaneció de pie tras un atril con el sello presidencial mientras promocionaba una industria que genera ganancias para su empresa familiar, según las fotos publicadas por algunos de los asistentes. En su club de golf estuvo solo una hora: habló unos 30 minutos antes de ponerse a bailar 'YMCA', según el reporte de AP.

Para los críticos, esta mezcla entre negocios personales de Trump y su poder presidencial es un preocupante precedente de influencia política y finanzas personales de los mandatarios.

Senadores demócratas denunciaron el evento y solicitar la divulgación de los asistentes. La senadora Elizabeth Warren, que calificó la cena de "orgía de corrupción", criticó duramente a Trump por "utilizar la presidencia de Estados Unidos para enriquecerse con las criptomonedas".

Trump calificó el evento como "bueno, muy bueno" a su regreso a la Casa Blanca.

"Alto a la corrupción en criptomonedas"

Manifestantes se congregaron frente al club con carteles que decían "Alto a la corrupción en criptomonedas" y "No a los corruptos ingenuos".

Y es que, a medida que Trump usa las criptomonedas como plataforma para generar ingresos para su marca de maneras sin precedentes, también se crea una oportunidad para que compradores potencialmente sospechosos aprovechen el anonimato de internet para ganar acceso al presidente.

La firma de análisis de datos Inca Digital confirmó que muchas transacciones $TRUMP se realizaron a través de plataformas de intercambio internacionales no disponibles en Estados Unidos, lo que sugiere que se trata de compradores extranjeros. Históricamente, los actores de fuera del país han tenido prohíbido legalmente contribuir a causas políticas en el país, normativa que elude el presidente con su memecoin.

"(Trump) Se está convirtiendo en el vendedor en jefe (Seller in Chief)", dijo James Thurber, profesor emérito de la American University que ha estudiado durante mucho tiempo la corrupción en todo el mundo.

"Permite la influencia extranjera fácilmente. Permite que se realicen actividades de cabildeo en torno a las criptomonedas en esta cena, y de otras maneras. Permite enormes conflictos de intereses".

Manifestantes se congregaron fuera del lugar para protestar por lo que consideran un evento de corrupción. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.) Imagen Rod Lamkey/AP

Tras sentirse injustamente atacada por el presidente Joe Biden, la industria de las criptomonedas se ha convertido rápidamente en una poderosa fuerza política, donando enormes sumas para ayudar a Trump y a legisladores afines. El Senado de Estados Unidos está impulsando una legislación clave a favor de las criptomonedas mientras los precios del bitcoin se disparan.

Sin embargo, incluso algunos entusiastas de las criptomonedas pro-Trump temen que la participación personal del presidente pueda estar socavando sus esfuerzos por establecer la credibilidad y la estabilidad de la industria.

"Es desagradable y una distracción innecesaria", dijo Nic Carter, partidario de Trump y socio de la firma de inversión en criptomonedas Castle Island Ventures, quien afirmó que el presidente nos está "abrazando hasta la muerte" con sus negocios privados de criptomonedas. "Preferríamos que aprobara una legislación sensata y lo dejara así".

Quién es Justin Sun, el criptomillonario y aparente mayor tenedor de $TRUMP

Las monedas meme son la oveja negra del sector de las criptomonedas. A menudo se crean como una broma, sin ninguna utilidad real y propensas a fluctuaciones de precio extremadamente bruscas que tienden a enriquecer a un pequeño grupo de personas con información privilegiada a expensas de inversores menos sofisticados.

Un sitio web que enumeraba a los "ganadores oficiales" de los poseedores de la moneda $TRUMP incluía solo nombres de usuario y direcciones de billetera digital, y el primer puesto lo ocupaba "Sun".

El criptoemprendedor de origen chino, Justin Sun, ha reportado haber puesto 20 millones de dólares en la memecoin como parte de su inversión total de 93 millones de dólares en empresas de criptomonedas vinculadas a Trump.

Sun, fundador de $TRON, una de las 10 criptomonedas más populares, estaba siendo investigado por las autoridades estadounidenses por manipulación del mercado, pero los reguladores, ahora controlados por personas designadas por Trump acordaron en febrero una pausa de 60 días para buscar un acuerdo.

"Aparentemente, estoy en la sala VIP esperando a que el presidente venga con todos", dijo Sun, vestido de esmoquin, en un video publicado en X el jueves por la noche.

Honored to support @POTUS and grateful for the invitation from @GetTrumpMemes to attend President Trump’s Gala Dinner as his TOP fan!



As the top holder of $TRUMP, I’m excited to connect with everyone, talk crypto, and discuss the future of our industry. 🇺🇸 https://t.co/FYb39LTwDz — H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) May 20, 2025



Justin Unga, del grupo de defensa End Citizens United, describió la cena de criptomonedas como un claro ejemplo de cómo Trump se lucra con la presidencia mientras perturba la economía estadounidense.

"Algunos dicen que esta es una puerta trasera hacia la corrupción", dijo Unga. "Yo diría que es la puerta principal con servicio de valet parking, y tiene alfombra roja... y una bofetada a los estadounidenses que trabajan duro".

Además de Sun, algunos asistentes han hecho público que cumplen los requisitos para la cena. Otro de los invitados eran Sheldon Xia, fundador de BitMart, una plataforma de intercambio de criptomonedas registrada en las Islas Caimán. "Me enorgullece apoyar la visión procriptomonedas del presidente Trump", escribió Xia en inglés y chino en redes sociales.

Las suaves críticas de los republicanos; las furiosas críticas de los demócratas

Algunos republicanos han expresado su preocupación por la cena, pero la mayoría de las críticas provienen de los demócratas.

El senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, criticó duramente la cena exclusiva el miércoles, calificándola de una oportunidad para que los ricos del mundo, incluidos los "oligarcas extranjeros", se reúnan en secreto con el presidente estadounidense en busca de favores e influencia.

"Los principales compradores de la moneda meme de Trump —probablemente oligarcas extranjeros en su mayoría— tendrán una reunión secreta con él... por la noche. Es fundamentalmente corrupto: una forma de comprar acceso al presidente. La Casa Blanca debe publicar la lista de asistentes", publicó Murphy en X.



La Casa Blanca criticó duramente a quienes han insinuado alguna irregularidad. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo la semana pasada: "Creo que es francamente ridículo que alguien en esta sala sugiera siquiera que el presidente Trump esté haciendo algo para su propio beneficio...Dejó una vida de lujo y una vida dirigiendo un exitoso imperio inmobiliario por el servicio público".

La cena de Trump se celebra en un momento en que el Senado impulsa una legislación para regular más claramente las criptomonedas, una petición largamente solicitada por la industria.

El lunes, los senadores impulsaron un proyecto de ley histórico, conocido como la Ley GENIUS, que propone un marco regulatorio para las monedas estables (stablecoins), un tipo de criptomoneda que los inversores consideran más predecible, ya que su valor está vinculado a divisas fuertes como el dólar.

Esta legislación se había enfrentado a obstáculos, en parte debido a la incursión de Trump en las criptomonedas.

A medida que el proyecto de ley sobre las monedas estables cobra impulso en el Senado, el bitcóin alcanzó un máximo histórico el miércoles de casi 112,000 dólares.

De "estafa" a "negocio": el cambio de postura de Trump sobre las criptomonedas

Trump calificó alguna vez el sector de las criptomonedas como una estafa.

Pero la postura del republicano sobre el sector cambió durante la campaña presidencial de 2024, cuando los magnates de las criptomonedas, frustrados por la percepción de un trato injusto bajo la administración Biden, se convirtieron en importantes contribuyentes a su campaña.

La industria de las criptomonedas se enfrentó a importantes escándalos durante la presidencia de Biden, en particular el colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX y la condena de 25 años por fraude a su fundador, Sam Bankman-Fried.

El renovado entusiasmo de Trump por las monedas digitales se ha expandido a múltiples empresas, lideradas principalmente por sus hijos mayores. Su creciente cartera incluye inversiones en Binance, una importante plataforma de intercambio de criptomonedas.

Esta inversión fluye a través de World Liberty Financial, una empresa respaldada por la familia Trump, lanzada en septiembre pasado con importantes acuerdos en Oriente Medio y que ofrece otra vía para que los inversores compren y enriquezcan a los familiares del presidente.

El equipo fundador de la compañía incluye a Donald Jr. y Eric Trump, junto con Zach Witkoff, hijo de Steve Witkoff, el enviado especial de Trump en Medio Oriente que está llevando a cabo las negociaciones con Israel.

La familia Trump también posee aproximadamente el 60% de las acciones de World Liberty Financial, que ha lanzado su propia moneda estable, USD1. El proyecto recibió un impulso recientemente cuando anunció que un fondo de inversión de los Emiratos Árabes Unidos utilizaría 2,000 millones de dólares estadounidenses para adquirir una participación en Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

Las monedas estables, una forma de criptomoneda en rápido crecimiento, tienen valores vinculados a activos fijos como el dólar estadounidense. Los emisores se benefician al cobrar los intereses de los bonos del Tesoro y otros activos utilizados para respaldarlas.

Las criptomonedas son ahora una de las fuentes más importantes de la riqueza de la familia Trump.

¿Las ganancias de la familia Trump perjudican a otros inversores en criptomonedas?

Trump ha firmado órdenes ejecutivas que promueven la industria, incluyendo peticiones para crear una reserva gubernamental de bitcoin. En marzo, Trump convocó la primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca.

Sin embargo, algunos de los nombres más importantes de la industria, a menudo impulsivos y francos, han mantenido silencio sobre las monedas meme de Trump y otros proyectos. “No me corresponde comentar sobre la actividad del presidente Trump”, declaró Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, en un evento público reciente.

Mientras tanto, una prioridad legislativa clave para los inversores en criptomonedas, un proyecto de ley que aclara cómo se regularán los activos digitales, ha avanzado en el Senado. Sin embargo, algunos demócratas han intentado bloquear otras leyes procriptomonedas debido a los tratos personales del presidente.

“Nunca en la historia de Estados Unidos un presidente en funciones ha violado tan descaradamente las leyes de ética”, declaró el representante demócrata Stephen Lynch, de Massachusetts, durante una polémica audiencia en la Cámara de Representantes a principios de este mes.

La Casa Blanca remitió las preguntas sobre los asistentes a la cena a la Organización Trump, que no proporcionó una lista de los asistentes.

“El presidente está trabajando para asegurar buenos acuerdos para el pueblo estadounidense, no para sí mismo”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado.

Thurber, experto en gobierno y ética, afirmó que la atención personalizada de Trump a las criptomonedas en esta cena beneficia a la industria de las criptomonedas.

"Pero también es arriesgado", añadió, "porque todos podrían perder mucho dinero".