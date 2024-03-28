Cómo Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas', hizo perder su dinero a más de un millón de personas

Video La condena que puede enfrentar Bankman-Fried tras ser declarado culpable de fraude: La Voz de la Mañana

Sam Bankman-Fried, fundador y expresidente de FTX, una de las casa de intercambio y fondo de inversiones en criptomonedas más grandes del mundo, fue sentenciado este jueves a 25 años de cárcel después de ser declarado culpable en noviembre de fraude y lavado de dinero, entre otros delitos.

El colapso de FTX en 2022 tuvo un efecto catastrófico en la industria de las criptomonedas, creando desconfianza generalizada entre el público. Al momento de su caída, FTX era la tercera casa de intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

Además de los ocho cargos criminales presentados por fiscales de Nueva York el año pasado en su contra, se sumó la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por defraudar a los inversores de su compañía .

Si la condena de Bankman-Fried marca un importante punto de inflexión en el proceso en su contra por sobre su labor al frente de FTX, el juicio arrojó luz sobre el relato que manejaban las autoridades sobre su responsabilidad en el colapso de la empresa.

"Sam Bankman-Fried erigió un castillo de naipes sobre cimientos de engaños al tiempo que decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros del cripto", dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. “El presunto fraude cometido por el señor Bankman-Fried es un llamado de atención a las plataformas cripto para que cumplan con nuestras leyes”.

El juez Lewis Kaplan, justo antes de anunciar la sentencia de 25 años en una prisión federal, aseveró que existía el riesgo "de que el condenado estuviera en condiciones de "hacer algo muy malo en el futuro" y que no era "un riesgo trivial".

Uno de los abogados de la defensa, Marc Mukasey, dijo al tribunal que su cliente "no era un despiadado asesino en serie financiero que se proponía todas las mañanas hacer daño a la gente" y que aún cree que podría haber solucionado los problemas de FTX si hubiera tenido el tiempo para hacerlo.

"Sus verdaderas motivaciones fueron mal entendidas", dijo Mukasey. "Realmente es un tímido, un nerd de las matemáticas. Le encantan los videojuegos y el veganismo, y es compasivo con los animales".

Durante el juicio, Bankman-Fried negó tener conocimiento de la combinación de fondos entre ambas empresas. Además, trató de distanciarse de la administración diaria de Alameda, que realizó una serie de estrategias comerciales de alto riesgo.

Admitió haber administrado mal FTX y no haber prestado suficiente atención al riesgo. Bankman-Fried también reconoció la falta de controles corporativos y gestión de riesgos dentro de los negocios que supervisaba.

Además, dijo haber perdido la cuenta de cuánto dinero debía FTX a sus clientes y a varios acreedores, además de cuánto efectivo real tenía la empresa para respaldar sus obligaciones.

Sin embargo, durante el proceso judicial, se presentaron evidencias de que Bankman-Fried desvió fondos de clientes de FTX a Alameda Research LLC, fondo de trading en cripto también de su propiedad.

Bankman-Fried mezcló los fondos de clientes en Alameda para efectuar inversiones de riesgo no reveladas, comprar lujosas propiedades inmobiliarias y efectuar cuantiosas donaciones políticas.

Y cuando los clientes de FTX fueron a buscar su dinero, por supuesto, no estaba. Estas son las claves que explican el ascenso y caída relámpago de la promesa de las criptomonedas.

La problemática relación entre FTX y Alameda

También conocido por sus iniciales SBF, Bankman-Fried fundó FTX en 2019 como un pequeño exchange o espacio virtual de compra-venta de criptomonedas. Aunque comenzó sus operaciones con sede en Estados Unidos, luego cambió varias veces hasta establecerse en Las Bahamas.

Dos años antes había fundado Alameda Reserarch, que se dedicaba originalmente a invertir en arbitrajes con criptomonedas, pero posteriormente se convirtió en su fondo de inversiones.

Sam Bankman-Fried habla durante la primera gala anual Moonlight en beneficio de CARE en Casa Cipriani el 23 de junio de 2022 en la ciudad de Nueva York. Imagen Craig Barritt/Getty Images for CARE For Specia

A pesar de la pandemia de 2020, su empresa continuó en ascenso y expandiéndose. Incluso logró grandes acuerdos publicitarios, como que la cancha de los Miami Heat de la NBA llevara el nombre de FTX Arena.

Para 2020, un año después de comenzar operaciones, FTX lanzó su propio token que no tardó en registrar fuertes subidas de valor.

Posteriormente, comenzó a utilizarlo como garantía para, de la mano de Alameda Research, pedir préstamos en cantidades desorbitadas. Llegaron a los $8,000 millones. Su capital de activos totales ascendía a más de $14,000 millones.

Esta situación se mantuvo entre los años 2020 y 2022.

El derrumbe de FTX

Al gigante FTX comenzaron a vérsele los pies de barro con un reporte del medio especializado CoinDesk, que se centró en la relación entre FTX y Alameda Research y las trasnferencias de activos de la primera a la segunda.

Las revelaciones desataron preocupación y numerosos clientes comenzaron a sacar sus activos de FTX. Se desató una especie de corrida bancaria ante las dudas de si la empresa tenía el capital de sus clientes. Al verse en aprietos, la empresa accedió a venderse a su competidor Binance.

Sin embargo, después de que Binance revisó los libros contables de la firma, dio marcha atrás, lo que provocó el derrumbe de FTX. Lo que muchos creían que era falta de liquidez, parecía más bien una grave falta de solvencia.

Y es que si FTX se vendía como la forma más segura de adentrarse en el mundo de las criptomonedas, nada más lejos de la realidad.

Un informe de Reuters el mes pasado que dice que Bankman-Fried construyó una "puerta trasera" en el sistema contable de FTX, lo que le permitió alterar los registros financieros de la empresa sin activar las banderas rojas contables.

El informe dice que Bankman-Fried usó esta "puerta trasera" para transferir $10,000 millones en fondos de clientes de FTX a Alameda, el fondo de cobertura, y ahora faltan al menos $1,000 millones.

La plataforma dejó al menos a un millón de depositantes sin poder acceder a sus fondos. Hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de $3,000 millones a sus 50 principales acreedores.

Según la SEC, Bankman-Fried tomaba los fondos de sus clientes en FTX y los desviaba a Alameda, donde sin reservas, los dedicaban a inversiones de riesgo, comprar lujosas propiedades inmobiliarias y hacer cuantiosas donaciones políticas.

nkman-Fried, que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y asociación ilícita para defraudar. También se le acusó de violar las leyes de financiación de campañas políticas, un cargo notable por tratarse de uno de los mayores donantes políticos del año.