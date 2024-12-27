Trump pide a la Corte Suprema posponer la prohibición de TikTok hasta que asuma la presidencia

Video Trump le pide a la Corte Suprema que suspenda una ley que prohibiría TikTok en EEUU

El presidente electo Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema que pause la posible prohibición de TikTok hasta que su gobierno pueda hallar una “resolución política” al problema.

Hizo la solicitud mientras TikTok y el gobierno del presidente Joe Biden presentan informes contrapuestos ante la corte, en los cuales la compañía argumentaba que el máximo tribunal debería anular una ley que podría prohibir la plataforma a partir del 19 de enero, mientras que el gobierno enfatizaba su posición de que la norma es necesaria para eliminar un riesgo de seguridad nacional.

“El presidente Trump no toma posición con respecto a los méritos subyacentes de esta disputa. En cambio, solicita respetuosamente que la Corte sopese postergar la fecha del 19 de enero de 2025 que la ley establece para que venza el plazo de venta, mientras examina los méritos de este caso”, dijo el escrito judicial de Trump, que no apoyaba a ninguna de las partes en el caso.

Los escritos fueron presentados antes de los argumentos orales programados para el 10 de enero con respecto a si la ley, que requiere que TikTok se desvincule de su empresa matriz con sede en China o de lo contrario enfrente una prohibición que restringe ilegalmente la libertad de expresión, en violación de la Primera Enmienda constitucional.

Trump gestiona asuntos importantes antes de tomar posesión

Este mes, un panel de tres jueces federales de la corte federal de apelaciones para el circuito del Distrito de Columbia confirmó unánimemente la norma, lo que llevó a TikTok a apelar el caso ante la Corte Suprema.

El escrito de Trump indicó que se opone a la prohibición de TikTok en este momento, y “procura alcanzar la capacidad de resolver los problemas en cuestión mediante medios políticos una vez que asuma el cargo”.

El argumento presentado ante el tribunal es el último ejemplo de la inserción de Trump en asuntos nacionales antes de asumir el cargo.

El presidente electo republicano ya ha empezado a negociar con otros países sus planes de imponer aranceles, e intervino a principios de mes en un plan para financiar el gobierno federal, pidiendo que se rechazara un plan bipartidista y enviando a los republicanos de nuevo a la mesa de negociaciones.

¿Por qué se busca prohibir la aplicación de TikTok en EEUU?

El gobierno de Biden ha argumentado ante los tribunales que TikTok supone un riesgo para la seguridad nacional debido a sus conexiones con China.

Los funcionarios estadounidenses afirman que las autoridades chinas pueden obligar a ByteDance, la empresa matriz detrás de TikTok a entregar información sobre los patrocinadores estadounidenses de TikTok o a utilizar la plataforma para difundir o suprimir información.

Pero también el gobierno de Biden “admite que no tiene pruebas de que China haya intentado hacerlo”, dice la presentación legal de TikTok, y añade que los temores de Estados Unidos se basan en riesgos futuros.

En su presentación de este viernes, el gobierno de Biden dijo que debido a que TikTok “está integrado con ByteDance y se basa en su propio motor desarrollado y mantenido en China”, su estructura corporativa conlleva un riesgo.

El caso enfrenta el derecho a la libre expresión contra los objetivos declarados del gobierno de proteger la seguridad nacional, al tiempo que plantea cuestiones novedosas sobre las plataformas de redes sociales.

La ley, promulgada en abril, estableció como fecha límite el 19 de enero para que TikTok sea vendida o, de lo contrario, enfrentará una prohibición en Estados Unidos. La popular plataforma de redes sociales tiene más de 170 millones de usuarios estadounidenses.

No se sabe cuánto tiempo tomará la decisión. Sin embargo, el tribunal superior aún podría actuar después de la presentación de argumentos para evitar que la ley entre en vigor mientras espera un fallo final, si al menos cinco de los nueve jueces consideran que es inconstitucional.

