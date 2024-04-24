Cuán posible es una prohibición de TikTok en EEUU tras la ley que exige a la empresa china vender su popular ‘app’

Video ¿Qué puede pasar si se prohíbe TikTok en EEUU? Un experto analiza posibles consecuencias en Línea de Fuego

Las noches de miles de estadounidenses viendo videos de un mapache bailando “Pedro, Pedro, Pedro, pé”, podrían llegar a su fin si la popular red social TikTok no cumple con los requisitos de una nueva ley firmada por el presiente Joe Biden este miércoles.

La legislación prosperó luego de que congresistas de demócratas y republicanos, así como funcionarios de la Casa Blanca expresaran su temor de que China pudiera obtener de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, información sobre los usuarios en EEUU y utilizar su influencia sobre la opinión pública.

Si eres de los que pasa el tiempo viendo videos en Tiktok y ahora le preocupa lo que pasará con esta plataforma en EEUU, te explicamos en qué consiste el ultimátum que impuso el gobierno de Biden a esta red social.

¿Qué ley firmó Biden este lunes contra Tiktok?

El Senado de EEUU aprobó el martes un proyecto de ley que obliga a la empresa matriz ByteDance, gigante chino del entretenimiento, a vender la aplicación de TikTok en un plazo de nueve meses, de lo contrario, la plataforma será excluida de las tiendas de aplicaciones de los teléfonos inteligentes en todo el territorio estadounidense.

La iniciativa, que había sido aprobada antes en la Cámara de Representantes, fue promulgada como ley este miércoles por el presidente Biden.

Ahora ByteDance tiene 270 días para encontrar un inversor de un país que no sea un "adversario extranjero" para venderle la empresa.

La ley da al presidente el poder de ampliar otros 90 días ese plazo, con lo que se extiende un año como máximo el plazo para que TikTok pase a otras manos.

¿Qué probabilidades hay de que Tiktok sea prohibido en EEUU?

Teniendo en cuenta que pasaría al menos un año antes de que la prohibición entrara en vigor, también se deben considerar otros factores, como los probables recursos judiciales. Con esto todo el proceso podría alargarse aún más, tal vez años.

En el pasado, TikTok ha tenido cierto éxito con los recursos judiciales.

Durante el mandato de Donald Trump (2017-2021), la Casa Blanca intentó forzar la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok a un inversor por la vía ejecutiva, pero las cortes detuvieron la operación que se basaba en el argumento de la defensa de la seguridad nacional.

En aquel entonces, Microsoft mostró interés y este año fue el exsecretario del Tesoro de la Administración Trump, Steve Mnuchin, quien dijo que tiene un grupo de inversores listo para hacer una oferta por la red social.

¿Cómo afecta esa nueva ley a los usuarios de TikTok en EEUU?

Lo más probable es que TikTok, que utilizan más de 170 millones de estadounidenses, no desaparezca de los teléfonos de los usuarios, aunque se prohíba en EEUU.

Lo que sí pasaría es que desaparecería de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, lo que significa que los nuevos usuarios no podrían descargarla.

Esto también significaría que TikTok no podría enviar actualizaciones, parches de seguridad y correcciones de errores y, con el tiempo, la aplicación probablemente se convertiría en inutilizable.

Ismael El-Qudsi, cofundador y CEO de SocialPubli considera que Tiktok se ha convertido en parte de la vida cotidiana de millones de estadounidense y que prohibir la aplicación “sería como cerrar una cadena de televisión nacional”, dijo en entrevista en el programa Línea de Fuego de Univision.

¿Por qué quieren prohibir Tiktok en EEUU?

Los legisladores, así como las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, llevan tiempo expresando su preocupación por la posibilidad de que las autoridades chinas obliguen a ByteDance a entregar datos sobre los 170 millones de estadounidenses que utilizan TikTok.

La preocupación se deriva de un conjunto de leyes de seguridad nacional chinas que obligan a las organizaciones a colaborar en la recopilación de datos de inteligencia, algo a lo que ByteDance probablemente estaría sujeta, y otras formas de gran alcance con las que el gobierno autoritario del país ejerce el control.

Sin embargo, los expertos en privacidad de datos afirman que el gobierno chino podría obtener fácilmente información sobre los estadounidenses de otras formas, por ejemplo, a través de intermediarios de datos comerciales que venden o alquilan información personal.

Otra cosa que preocupa a los legisladores que promovieron la ley en contra de Tiktok es la forma en que funciona su algoritmo, que hasta el momento es una información que se ha mantenido en secreto y que creen que puede influir para suprimir o impulsar contenidos que sean favorables a ciertos intereses.

“Si se revelara esto, empresas estadounidenses como Instagram o Google, que es el dueño de YouTube, se beneficiarían. Por lo cual, la empresa china dice que esto está violando la libertad de expresión de los estadounidenses”, agrega El-Qudsi quien opina que la nueva legislación está llevando las cosas muy lejos. “Lo están haciendo un asunto geopolítico más que un asunto tecnológico, porque realmente las diferencias con Instagram son muy pocas”, agrega.

¿Qué dice ByteDance acerca de la nueva ley firmada por Biden?

TikTok avisó este miércoles que llevará a las cortes la ley aprobada por el Congreso y por Biden, ya que la considera inconstitucional.

"Esta ley inconstitucional significa una prohibición de TikTok y la impugnaremos en los tribunales. Creemos que los hechos y la ley están claramente de nuestro lado, y que finalmente prevaleceremos", afirmó TikTok en un comunicado.

ByteDance dijo este miércoles que ha "invertido miles de millones de dólares para mantener a salvo los datos" de los estadounidenses y que la red social está "libre de influencias y manipulaciones externas".

¿Quién se beneficiará con la prohibición de Tiktok?

Los claros ganadores de una eventual prohibición de TikTok serían Meta y Google, que han lanzado sus propias imitaciones de TikTok: Meta's Reels y YouTube Shorts.

Ambas alternativas han ido ganando terreno en el mercado estadounidense, justo cuando Tiktok parece estancarse, quizá afectado por las dudas sobre su futuro.

