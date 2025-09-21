Trump desliza que Murdoch y Dell podrían participar en el acuerdo de compra de TikTok

Video Trump hablará con Xi Jinping para concluir acuerdo sobre TikTok: resumen de las noticias del día

El presidente Donald Trump dijo que destacados multimillonarios, incluido el magnate de los medios Rupert Murdoch y el fundador de tecnología Michael Dell, podrían ser parte de un acuerdo en el que empresas estadounidenses tomarán el control de la plataforma de video social TikTok.

Trump mencionó a Murdoch, de 94 años, y a su hijo Lachlan Murdoch, director de Fox News y News Corp, como parte de un grupo de posibles participantes en un acuerdo durante una entrevista grabada el viernes y transmitida el domingo por Fox News.

"Creo que estarán en el grupo. Un par más. Son personas realmente excelentes, personas muy prominentes", dijo Trump. "Y también son patriotas estadounidenses, ya sabes, aman a este país. Creo que harán un excelente trabajo".

La revelación de Trump sobre la posible participación de los Murdoch y Dell, el fundador y director ejecutivo de Dell Technologies, es el último giro en un posible acuerdo para mantener a TikTok operando en Estados Unidos.

Trump también declaró el domingo que Larry Ellison, fundador y director ejecutivo del gigante tecnológico Oracle, formaba parte del mismo grupo. Su participación ya se había revelado previamente. El sábado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Oracle sería responsable de los datos y la seguridad de la aplicación, y que los estadounidenses controlarían seis de los siete puestos de la junta directiva prevista.

Qué se sabe del posible acuerdo de compra-venta de TikTok

Aún se desconoce mucho sobre el acuerdo en curso. Trump discutió el pacto sobre TikTok con Xi Jinping de China en una larga llamada telefónica el viernes. Los funcionarios chinos y estadounidenses tienen hasta el 16 de diciembre para concretar los detalles, tras la última prórroga del plazo por parte de la administración Trump.

TikTok es una aplicación muy popular, actualmente propiedad de la empresa china ByteDance.

Las autoridades estadounidenses han advertido que el algoritmo que TikTok utiliza para configurar lo que ven los usuarios es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, que podrían usarlo para difundir contenido en la plataforma de forma difícil de detectar.

El Congreso aprobó una legislación que exige que la prohibición de TikTok entrara en vigor en enero, pero Trump ha firmado repetidamente órdenes que han permitido a TikTok seguir operando en Estados Unidos mientras su gobierno intenta llegar a un acuerdo para que la empresa matriz de la empresa de redes sociales venda sus operaciones en Estados Unidos.

El domingo, Trump declaró que le atribuía a la aplicación el haberle ayudado a conectar con los jóvenes votantes. Trump afirmó que el activista conservador asesinado Charlie Kirk lo animó a usar la aplicación.

Los representantes de Ellison, Dell y los Murdoch no pudieron ser contactados inmediatamente para realizar comentarios.

Trump presentó una demanda contra Murdoch y uno de sus periódicos, The Wall Street Journal, en julio después de que publicara un artículo que informaba sobre los vínculos del presidente con el rico financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

