Avanza la posible prohibición de Tiktok en Estados Unidos: qué sigue ahora y cuándo ocurriría

Video Cámara Baja aprueba legislación para posible prohibición de TikTok en EEUU: esto es lo que debes saber

La Cámara de Representantes aprobó una legislación que prohibiría TikTok si su empresa matriz con sede en Beijing no se desvincula de la popular plataforma de redes sociales.

La legislación TikTok, que se incluyó en un paquete de proyectos de ley que enviaría ayuda a Ucrania e Israel, podría convertirse en ley tan pronto como la próxima semana si el Senado actúa rápidamente.

PUBLICIDAD

Esto es lo que necesita saber:

¿Qué hay en el proyecto de ley y cuándo se prohibiría?

En marzo, la Cámara Baja aprobó una legislación que requeriría que ByteDance, la empresa matriz de TikTok, vendiera la plataforma en un plazo de seis meses, o enfrentaría una prohibición en Estados Unidos.

Pero algunos senadores, incluida la presidenta demócrata del Comité de Comercio del Senado, María Cantwell, habían expresado su preocupación de que el plazo de seis meses fuera demasiado corto para llevar a cabo un acuerdo complejo que podría valer decenas de miles de millones de dólares. Luego de negociaciones con el Senado sobre el tema, la Cámara incluyó una versión modificada de la legislación en el paquete de ayuda exterior.

La legislación revisada le daría a ByteDance nueve meses para vender TikTok y una posible extensión de tres meses si la venta estuviera en curso. El proyecto de ley también impediría a la empresa controlar el ingrediente secreto de TikTok: el algoritmo que alimenta a los usuarios con videos según sus intereses.

¿Por qué los legisladores están preocupados por TikTok?

Los legisladores de ambos partidos, así como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de inteligencia, han expresado durante mucho tiempo su preocupación de que las autoridades chinas puedan obligar a ByteDance a entregar datos sobre los 170 millones de estadounidenses que usan TikTok.

La preocupación surge de un conjunto de leyes de seguridad nacional chinas que obligan a las organizaciones a ayudar en la recopilación de inteligencia, a la que ByteDance probablemente estaría sujeto, y otras formas de gran alcance en que el gobierno ejerce control.

PUBLICIDAD

Quienes se oponen al proyecto de ley, sin embargo, responden que el gobierno chino podría fácilmente obtener información sobre los estadounidenses de otras maneras, incluso a través de corredores de datos comerciales que venden o alquilan información personal.

Video "Muy alarmante": información financiera confidencial de creadores de contenido en TikTok estaría almacenada en China

Los legisladores y algunos funcionarios de la administración también han expresado su preocupación de que China pueda, potencialmente, dirigir o influir en ByteDance para que suprima o impulse el contenido de TikTok que sea favorable a sus intereses. TikTok, por su parte, ha negado las afirmaciones de que podría utilizarse como herramienta del gobierno chino. La compañía también ha dicho que nunca ha compartido datos de usuarios estadounidenses con las autoridades chinas y que no lo hará si se lo solicitan.

A principios de marzo, el representante Mike Gallagher, presidente republicano del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, que está detrás del proyecto de ley TikTok, presentó una resolución de la Cámara que enumera las preocupaciones que muchos legisladores han expresado sobre la plataforma. Pero hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado evidencia pública que demuestre que TikTok comparte información de usuarios estadounidenses con autoridades chinas, o que funcionarios chinos están modificando el algoritmo de la compañía.

¿Firmaría Biden la prohibición de Tiktok?

El paquete que incluía la medida actualizada de TikTok tiene un impulso bipartidista, pero también enfrenta el rechazo de los conservadores de extrema derecha que se oponen a brindar asistencia a Ucrania en su guerra con Rusia.

PUBLICIDAD

Se espera que adjuntar el proyecto de ley TikTok al paquete de ayuda acelere los esfuerzos para aprobar la medida regulatoria, que cuenta con un amplio apoyo bipartidista en el Senado.

Sin embargo, ha encontrado oposición en esa cámara por parte de algunos legisladores que dicen que sienta un precedente peligroso. En una publicación de X el mes pasado, el senador republicano Rand Paul de Kentucky calificó el proyecto de ley de la Cámara de Representantes como “una extralimitación equivocada” y “una medida draconiana que sofoca la libre expresión, pisotea los derechos constitucionales y perturba las actividades económicas de millones de estadounidenses”.

El presidente Joe Biden ha dicho que firmará la legislación de TikTok si llega a su escritorio. Si eso sucede, se espera que TikTok lo cuestione, que ha presentado una demanda para contrarrestar intentos anteriores de prohibir la plataforma tanto a nivel nacional como estatal.

¿Cómo está reaccionando TikTok?

Desde mediados de marzo, TikTok ha gastado más de 5 millones de dólares en anuncios de televisión que se oponen a la legislación, incluso en estados conflictivos como Pensilvania, Nevada y Ohio, según AdImpact, una empresa de seguimiento de publicidad.

La compañía también está intentando contrarrestar el proyecto de ley enfatizando sus inversiones en seguridad de datos y los impactos positivos que tiene en las vidas de los creadores de contenido y las pequeñas empresas que dependen de él para obtener ingresos y han fomentado una comunidad en su plataforma.

PUBLICIDAD

Cuando se le pidió un comentario el jueves, el portavoz de TikTok, Alex Haurek, dijo: “Es desafortunado que la Cámara de Representantes esté utilizando la fachada de importante asistencia extranjera y humanitaria para avalar un proyecto de ley de prohibición que pisotearía los derechos de libertad de expresión de 170 millones de personas. estadounidenses, devastar 7 millones de empresas y cerrar una plataforma que aporta 24 mil millones de dólares a la economía estadounidense anualmente”.

Algunos grupos de derechos digitales y libertad de expresión han respaldado a TikTok. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles reiteró su oposición al proyecto de ley de la Cámara el jueves, argumentando que la extensión otorgada a ByteDance bajo el nuevo proyecto de ley no era “significativamente diferente de la anterior” y que el resultado final del proyecto de ley sería una prohibición de TikTok.

¿Quién compraría TikTok si ByteDance se desinvierte?

Si bien algunas personas han expresado interés en comprar el negocio estadounidense de TikTok, entre ellos la estrella de “Shark Tank” Kevin O’Leary y el exsecretario del Tesoro Steven Mnuchin, existen varios desafíos para lograrlo.

"Alguien tendría que estar realmente dispuesto a desembolsar la gran cantidad de dinero que vale este producto y sistema", dijo el investigador de la Universidad de Stanford Graham Webster, que estudia la política tecnológica china y las relaciones entre Estados Unidos y China.

PUBLICIDAD

"Pero incluso si alguien tiene suficiente dinero y está dispuesto a negociar una compra, este tipo de emparejamiento sobre adquisiciones no es rápido".

Las grandes empresas tecnológicas podrían permitírselo, pero probablemente enfrentarían un intenso escrutinio por parte de los reguladores antimonopolio tanto en Estados Unidos como en China.

Por otra parte, si la legislación revisada se convierte en ley y sobrevive a posibles impugnaciones judiciales, podría hacer que TikTok sea más barato de comprar.

Es probable que China, que ha estado tomando medidas drásticas contra las exportaciones de algoritmos de recomendación por parte de empresas tecnológicas chinas, también se oponga a la venta del algoritmo de TikTok que ha hecho que la plataforma tenga éxito. Eso significa que un comprador potencial esencialmente tendría que reconstruir componentes importantes de la aplicación de video de formato corto.

Mira también: