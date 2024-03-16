7 claves para entender el proyecto de ley que amenaza con vetar TikTok en EEUU

TikTok vuelve a estar en el centro de todas las miradas mientras en el Congreso avanza un proyecto de ley que amenaza con vetar la popular plataforma en Estados Unidos.

La Cámara de Representantes aprobó el miércoles el proyecto que prohibiría TikTok si su matriz china, ByteDance, no vende sus participaciones dentro de los seis meses posteriores a su promulgación.

Esto es lo que necesita saber:

1. ¿Qué hay en el proyecto de ley sobre TikTok de la Cámara?

Básicamente, el proyecto le da a ByteDance dos opciones: vender TikTok o enfrentar una prohibición.

Si ByteDance decide deshacerse de sus participaciones, TikTok continuaría operando en Estados Unidos si el presidente determina “mediante un proceso interinstitucional” que la plataforma “ya no está controlada por un adversario extranjero”.

El proyecto de ley también requeriría que ByteDance cediera el control del conocido algoritmo de TikTok, que proporciona a los usuarios contenido según sus preferencias.

Los expertos han dicho que será un desafío para ByteDance vender TikTok en unos meses pero si la empresa decide no hacerlo, la plataforma tendría prohibido estar en las tiendas de aplicaciones, como las que ofrecen Apple y Google, así como en los servicios de alojamiento web.

2. ¿Por qué los legisladores están preocupados por TikTok?

Legisladores de ambos partidos y responsables de servicios de inteligencia han expresado durante mucho tiempo su preocupación ante la posibilidad de que las autoridades chinas puedan obligar a ByteDance a entregar datos sobre los 170 millones de estadounidenses que usan TikTok.

La preocupación surge de un conjunto de leyes de seguridad nacional chinas que obligan a las organizaciones a ayudar en la recopilación de inteligencia (a la que ByteDance probablemente estaría sujeto) y otras formas de gran alcance en que el gobierno autoritario del país ejerce control.

TikTok ha negado las afirmaciones de que podría utilizarse como herramienta del gobierno chino. La compañía ha dicho que nunca ha compartido datos de usuarios estadounidenses con las autoridades chinas y que no lo hará si se lo solicitan. Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos tampoco ha proporcionado ninguna evidencia que demuestre que TikTok compartió dicha información con las autoridades chinas.

Video ¿Es anticonstitucional el proyecto de ley contra TikTok? Un abogado aclara las dudas



Aparte de las preocupaciones de seguridad, algunos legisladores, investigadores y críticos de TikTok alegan que la aplicación suprime contenido desfavorable a Pekín, lo que la red social niega. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional también advirtió en un informe publicado el lunes que el gobierno chino ha utilizado TikTok para influir en las recientes elecciones estadounidenses.

“Según se informa, las cuentas de TikTok administradas por un brazo de propaganda de la República Popular China apuntaron a candidatos de ambos partidos políticos durante el ciclo electoral de mitad de período de Estados Unidos en 2022”, dice el informe.

3. ¿Se cerrará TikTok pronto?

No. El Senado también necesitaría aprobar el proyecto para que se convierta en ley. Y no está claro qué sucederá en esa cámara, donde se han estancado varios proyectos de ley destinados a prohibir TikTok. Los senadores han indicado que el actual proyecto de ley se sometería a una revisión exhaustiva.

El presidente Joe Biden ha dicho que firmará el proyecto si los legisladores lo aprueban. Si eso sucede, ByteDance tendría 180 días para vender TikTok a un comprador calificado.

La medida también podría ser impugnada en los tribunales por TikTok, que ha presentado una demanda para contrarrestar otros intentos de prohibir la plataforma tanto a nivel nacional como estatal.

4. ¿Qué pasó con los intentos anteriores de prohibir TikTok?

En 2020, el expresidente Donald Trump intentó prohibir la plataforma de redes sociales mediante una orden ejecutiva que fue bloqueada por los tribunales después de que TikTok presentara una demanda.

La administración Trump también negoció un acuerdo en 2020 que habría permitido que las corporaciones estadounidenses Oracle y Walmart adquirieran una gran participación en TikTok por motivos de seguridad nacional. Pero la venta nunca se concretó por varias razones, una de las cuales fue China, que impuso controles de exportación más estrictos a sus proveedores de tecnología.

La administración Biden revocó la orden ejecutiva de Trump, pero continuó la revisión de la plataforma por parte del secreto Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, que supuestamente advirtió con prohibir TikTok el año pasado si sus propietarios chinos no vendían sus participaciones. La Casa Blanca reconoció el mes pasado que la revisión sigue en curso.

Otros esfuerzos de los legisladores federales para promulgar prohibiciones a nivel nacional se estancaron el año pasado al enfrentar la oposición del lobby de TikTok, de influencers y pequeñas empresas que utilizan la plataforma.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y algunos grupos de derechos digitales se han opuesto a la prohibición de TikTok por motivos de libertad de expresión y argumentaron que el último proyecto de ley de la Cámara violaría los derechos de los estadounidenses que dependen de la aplicación para obtener información, promoción y entretenimiento.

5. ¿Cómo están reaccionando los creadores de contenido de TikTok?

Si el proyecto de la Cámara Baja se convierte en ley, sería una mala noticia para las pequeñas empresas que dependen de la plataforma para comercializar o vender productos en TikTok Shop, el brazo de comercio electrónico de la empresa.

También afectaría a los creadores de contenido en redes sociales que han pasado años cultivando seguidores en la plataforma y dependen de ella. Muchos de estos llamados influencers fueron trasladados por TikTok en avión a Washington esta semana para participar en una campaña de cabildeo contra el proyecto. Algunos dijeron que una prohibición de la aplicación "perturbaría sus vidas y sus negocios".

6. ¿Qué pasa con los usuarios de TikTok?

La plataforma envió una notificación a algunos usuarios la semana pasada instándolos a llamar a sus representantes sobre la medida, que caracterizó como un “cierre de TikTok”.

La compañía dijo a los usuarios que el Congreso estaba planeando una “prohibición total” de la plataforma que podría “dañar a millones de empresas, destruir los medios de vida de innumerables creadores en todo el país y negar una audiencia a los artistas”.

El jueves, muchos usuarios respondieron inundando las oficinas del Congreso con llamadas, lo que llevó a algunos a apagar sus teléfonos.

7. ¿Puedo acceder a TikTok si lo prohíben?

Los expertos dicen que los usuarios probablemente puedan encontrar formas de eludir una prohibición. Los usuarios de la aplicación pueden intentar utilizar redes privadas virtuales (VPN) para disfrazar su ubicación y eludir dichas restricciones, dijo Roger Entner, analista de telecomunicaciones y fundador de Recon Analytics.

Será un desafío para el gobierno tomar medidas enérgicas contra ese comportamiento porque hay muchos servicios VPN extranjeros que no necesitan cumplir con las leyes estadounidenses, agregó Entner.

Pero el uso de VPN también plantea cuestiones de seguridad adicionales, especialmente para los usuarios que optan por un proveedor de VPN gratuito o barato que no han examinado cuidadosamente.

