Trump firma un decreto para que TikTok siga operando en EEUU

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que, según él, permitirá a TikTok seguir operando en Estados Unidos de una manera que satisfaga las preocupaciones de seguridad nacional establecidas por la ley.

La orden ejecutiva en sí es una declaración del presidente de que el acuerdo propuesto cumple los requisitos de seguridad establecidos en la ley. Y concede a todas las partes implicadas en las negociaciones una prórroga adicional de 120 días de los efectos de la ley para ultimar un acuerdo.

Especialmente los jóvenes "querían de verdad que esto ocurriera", dijo Trump durante la ceremonia de la firma.

Aún se desconoce mucho sobre el acuerdo en el que se está trabajando, pero Trump dijo que el líder chino, Xi Jinping, ha aceptado seguir adelante con él.

Sin embargo, la embajada china en Washington no respondió de inmediato a una pregunta de la agencia AP en busca de confirmación de que China ha firmado formalmente el acuerdo marco propuesto.

En la ceremonia de firma en la Casa Blanca, Trump dijo que tras el acuerdo la aplicación estaría dirigida por inversores "muy sofisticados", entre ellos Larry Ellison, fundador del gigante de la nube Oracle, el inversor tecnológico Michael Dell y el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch.

También se cree que la empresa de inversiones Silver Lake Partners y la poderosa Andreessen Horowitz de Silicon Valley forman parte del acuerdo.

Todos los inversores mencionados son aliados de Trump, pero éste insistió en que la aplicación no seguiría ninguna línea política.

"Si pudiera hacerla 100% MAGA (Make America Great Again), lo haría, pero por desgracia no va a funcionar así. No (...) cada grupo, cada filosofía, cada política, será tratada de forma muy justa", dijo Trump.

Según The Hill ByteDance mantendrá menos del 20% de la compañía.

¿Cambiará TikTok ahora que tendrá más inversores estadounidenses?

El presidente confirmó que la nueva versión de TikTok contaría con un modelo propio del preciado algoritmo de la aplicación, a menudo descrito como la "salsa secreta" de TikTok que le ayudó a convertirse en una de las plataformas más populares del mundo en pocos años.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a AP el lunes que el algoritmo sería "supervisado continuamente" para garantizar que "no está siendo influenciado indebidamente".

Políticos estadounidenses, incluido Trump en su primera Presidencia, habían advertido que China podría utilizar TikTok para extraer datos de estadounidenses o ejercer influencia a través de su algoritmo de última generación.

El vicepresidente JD Vance dijo que el acuerdo garantiza que "los inversores estadounidenses controlarán realmente el algoritmo" que determina el contenido que se ve en la aplicación de redes sociales. Agregó que en las próximas semanas se revelará más información sobre el acuerdo.

¿Qué motivó a China a cerrar este acuerdo?

Pekín calificó en su día de "robo" la exigencia de que TikTok se escindiera de su matriz china, pero las autoridades chinas cambiaron de opinión a medida que avanzaba la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Un acuerdo sobre TikTok permitiría a China seguir avanzando en las negociaciones comerciales, dijo a AP Sun Yun, director del programa sobre China del centro de estudios Stimson Center, con sede en Washington.

"TikTok por sí solo no se compara con la importancia de unas relaciones amistosas entre Estados Unidos y China y el impulso positivo que impide que se produzcan muchos acontecimientos negativos".

Dimitar Gueorguiev, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Siracusa, sostiene que Pekín está más interesado en conservar el acceso a la tecnología y los servicios estadounidenses, al menos a corto plazo, para poder construir su autosuficiencia en semiconductores, inteligencia artificial y fabricación avanzada.

"Esa es la primera línea de la competencia tecnológica", dijo a AP Gueorguiev. "TikTok, por el contrario, es una app de consumo en proceso de maduración con un peso estratégico cada vez menor", opinó.

