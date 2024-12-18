El caso de la prohibición de TikTok en EEUU llega a la Corte Suprema

Video ¿Prohibición de TikTok en EEUU viola la libertad de expresión? Decisión está en manos de la Corte Suprema

El caso de la potencial prohibición de TikTok en Estados Unidos desembarca en la Corte Suprema, luego de que el miércoles el Tribunal dijera que escuchará argumentos en enero sobre la constitucionalidad de la ley federal que podría prohibir TikTok en Estados Unidos si su empresa matriz china no lo vende.

Los jueces escucharán argumentos el 10 de enero sobre si la ley restringe la libertad de expresión en violación de la Primera Enmienda. No está claro con qué rapidez el tribunal superior podría emitir una decisión.

La ley, promulgada en abril, fijó el 19 de enero como fecha límite para que TikTok se venda o de lo contrario se enfrentará a una prohibición en Estados Unidos.

La popular plataforma de redes sociales tiene más de 170 millones de usuarios en el país.

TikTok y su empresa matriz, ByteDance, pidieron a la Corte Suprema a principios de esta semana que bloqueara temporalmente la aplicación de la ley mientras apelaba una decisión de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia.

La Corte Suprema dijo en su orden que la consideración de esa solicitud de reparación de emergencia se aplaza en espera del argumento oral.

"Graves problemas constitucionales"

"Prohibir operar una de las plataformas de expresión más importantes de esta nación presenta graves problemas constitucionales que esta Corte probablemente no permitirá que se mantengan", escribieron los abogados de TikTok en su solicitud a la Corte Suprema.

El presidente electo Donald Trump intentó prohibir TikTok durante su primer mandato, pero cambió de posición durante la campaña presidencial y prometió "salvar" la aplicación.

Aseguró a un grupo de periodistas durante una conferencia de prensa el lunes pasado que la plataforma jugó un papel importante ayudándolo a ganar el voto juvenil en las elecciones de noviembre y dijo que "eche un vistazo a TikTok".