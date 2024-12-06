Corte ratifica ley que prohíbe TikTok en EEUU si no encuentra un comprador

Video Creadores de contenido presentan demanda contra gobierno de EEUU ante ley de prohibición de TikTok

Un panel de una corte federal de apelaciones confirmó este viernes la ley que podría conducir a la prohibición de TikTok en unos pocos meses, suponiendo una rotunda derrota a la popular plataforma de redes sociales mientras lucha por su supervivencia en Estados Unidos.

La Corte de Apelaciones de EEUU para el Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que la ley -que exige q ue TikTok rompa sus vínculos con su empresa matriz ByteDance con sede en China o sea prohibida a mediados de enero- es constitucional, rechazando la impugnación de TikTok de que el estatuto entraba en conflicto con la Primera Enmienda y atacó injustamente la plataforma.

" La Primera Enmienda existe para proteger la libertad de expresión en Estados Unidos", dice la opinión de la corte. "Aquí el Gobierno actuó únicamente para proteger esa libertad de una nación adversaria extranjera y para limitar la capacidad de ese adversario de recopilar datos sobre personas en Estados Unidos".

Se espera que TikTok y ByteDance, otro de los demandantes, apelen ante la Corte Suprema. Mientras tanto, el presidente electo Donald Trump, que intentó prohibir TikTok durante su primer mandato y cuyo Departamento de Justicia tendría que hacer cumplir la ley, dijo durante la campaña presidencial que ahora está en contra de la prohibición de TikTok y que trabajaría para “salvar” la plataforma digital.

Biden promulgó la ley que prohibiría la operación de TikTok

La ley, firmada por el presidente Joe Biden en abril, culminó una saga de años en Washington DC sobre la aplicación para compartir videos de formato corto, que el gobierno considera una amenaza a la seguridad nacional debido a sus conexiones con China.

Estados Unidos ha dicho que le preocupa que TikTok recopile grandes cantidades de datos de usuarios, incluida información confidencial sobre hábitos de visualización, que podrían caer en manos del gobierno chino mediante coerción.

Los funcionarios también advirtieron que el algoritmo patentado que alimenta lo que los usuarios ven en la aplicación es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, quienes pueden usarlo para dar forma al contenido de la plataforma de una manera que es difícil de detectar.

Sin embargo, una parte importante de la información del gobierno sobre el caso ha sido redactada y ocultada al público y a las dos empresas.

TikTok, que demandó al gobierno por la ley en mayo, ha negado durante mucho tiempo que Pekín pueda utilizarla para espiar o manipular a los estadounidenses.

Sus abogados han señalado con precisión que Estados Unidos no ha proporcionado pruebas que demuestren que la empresa entregó datos de usuarios al gobierno chino o manipuló contenido para beneficio de Pekín en Estados Unidos.

También han argumentado que la ley se basa en riesgos futuros, que el Departamento de Justicia ha enfatizado que señala en parte acciones no especificadas que, según afirma, las dos compañías han tomado en el pasado debido a demandas del gobierno chino.

El fallo del viernes se produjo después de que el panel del tribunal de apelaciones escuchara los argumentos orales en septiembre.

Algunos expertos legales dijeron en ese momento que era un desafío especular sobre cómo dictaminarían los jueces.

En una audiencia judicial que duró más de dos horas, el panel, compuesto por dos jueces designados por un republicano y un demócrata, pareció lidiar con cómo la propiedad extranjera de TikTok afecta sus derechos según la Constitución y hasta qué punto podría llegar el gobierno para reducir la influencia potencial de el extranjero en una plataforma de propiedad extranjera.

Los jueces presionaron a Daniel Tenny, abogado del Departamento de Justicia, sobre las implicaciones que el caso podría tener para la Primera Enmienda.

Pero también expresaron cierto escepticismo ante los argumentos de TikTok, cuestionando al abogado de la empresa, Andrew Pincus, sobre si algún derecho de la Primera Enmienda impide al gobierno restringir a una empresa poderosa sujeta a las leyes y la influencia de un adversario extranjero.

Panel de jueces citó un precedente de tiempos de guerra contra Tiktok

En partes de sus preguntas sobre la propiedad de TikTok, los jueces citaron un precedente de tiempos de guerra que permite a Estados Unidos restringir la propiedad extranjera de licencias de transmisión y preguntaron si los argumentos presentados por TikTok se aplicarían si Estados Unidos estuviera involucrado en una guerra.

Para calmar las preocupaciones sobre los propietarios de la empresa, TikTok dice que ha invertido más de 2,000 millones de dólares para reforzar la protección de los datos de los usuarios estadounidenses.

La compañía también argumenta que las preocupaciones más amplias del gobierno podrían haberse resuelto en un borrador de acuerdo que proporcionó a la administración Biden hace más de dos años durante las conversaciones entre las dos partes. Ha culpado al gobierno por abandonar las negociaciones adicionales sobre el acuerdo, que según el Departamento de Justicia es insuficiente.

Los abogados de las dos empresas han afirmado que es imposible deshacerse de la plataforma comercial y tecnológicamente. También dicen que cualquier venta de TikTok sin el codiciado algoritmo (la receta secreta de la plataforma que las autoridades chinas probablemente bloquearían bajo cualquier plan de desinversión) convertiría la versión estadounidense de TikTok en una isla desconectada de otros contenidos globales.

Aún así, algunos inversores, incluido el exsecretario del Tesoro de Trump, Steven Mnuchin, y el multimillonario Frank McCourt, han expresado interés en comprar la plataforma. Ambos dijeron a principios de este año que estaban lanzando un consorcio para comprar el negocio estadounidense de TikTok.

Esta semana, un portavoz de la iniciativa Proyecto Libertad de McCourt, cuyo objetivo es proteger la privacidad en línea, dijo que participantes anónimos en su propuesta han asumido compromisos informales de más de 20,000 millones de dólares en capital.

La demanda de TikTok se consolidó con una segunda impugnación legal presentada por varios creadores de contenido, por la cual la compañía cubre los costos legales, así como una tercera presentada en nombre de creadores conservadores que trabajan con una organización sin fines de lucro llamada BASED Politics Inc.

Si TikTok apela y los tribunales continúan ratificando la ley, le correspondería al Departamento de Justicia de Trump hacerla cumplir y castigar cualquier posible violación con multas.

Las sanciones se aplicarían a las tiendas de aplicaciones a las que se les prohibiría ofrecer TikTok y a los servicios de alojamiento de Internet a los que se les prohibiría respaldarlo.

