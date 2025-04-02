Amazon ofrece comprar TikTok, poco antes de que se venza el plazo de este sábado que prohibiría la app en EEUU: reportes

Amazon presentó una oferta para comprar TikTok, afirmó un funcionario del gobierno del presidente Donald Trump este miércoles, en una propuesta de último momento ya que una prohibición de la plataforma en Estados Unidos está programada para entrar en vigor el sábado.

El funcionario, que no estaba autorizado para comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato con la agencia AP, indicó que la oferta de Amazon se realizó en una carta dirigida al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick.

PUBLICIDAD

The New York Times fue el primero en informar sobre la oferta. La compra de TikTok por Amazon sería seguida de cerca por las autoridades de la competencia, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y por el Departamento de Justicia, para asegurarse de que los consumidores no se vean perjudicados por una unión de este nivel. Amazon declinó comentar.

Según la ley, la empresa matriz de TikTok, ByteDance, de propiedad china, está obligada a vender la plataforma a un comprador aprobado o desconectarla en Estados Unidos. La fecha para una venta había sido fijada para el 20 de enero, cuando asumió la presidencia Trump, que dio 75 días más de plazo para concretar la operación.

Trump ha sugerido que podría extender más la pausa, pero también ha dicho que espera que se llegue a un acuerdo para el sábado.

La revelación de la compra surge mientras Trump tenía programado reunirse este miércoles con altos funcionarios para discutir el próximo plazo para la venta de TikTok.

Tanto el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como la Comisión Federal de Comunicaciones han advertido que ByteDance podría compartir datos de usuarios, como el historial de navegación, la ubicación y los identificadores biométricos, con el gobierno autoritario de China.

Por su parte TikTok ha dicho que nunca ha hecho eso y que no lo haría si se lo pidieran. El gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado evidencia de que eso haya ocurrido.

PUBLICIDAD

Trump tiene millones de seguidores en TikTok y ha acreditado a la plataforma por ayudarlo a atraer a votantes jóvenes. Durante su primer mandato, adoptó una visión más escéptica hacia TikTok y emitió órdenes ejecutivas prohibiendo tratos con ByteDance, así como con los propietarios de la aplicación de mensajería china WeChat.

Mira también: