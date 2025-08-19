Trump ataca otra vez a los museos y critica al Smithsonian porque se enfoca en "lo mala que fue la esclavitud"

Video Trump anuncia despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC y toma control de la policía local

El presidente Donald Trump criticó abiertamente los museos de todo el país, y en particular a los del Instituto Smithsoniano, señalándolos de ser "el último reducto 'woke'", y de solo discutir sobre "lo mala que fue la esclavitud".

"Los museos en todo Washington y en todo el país, son, esencialmente, el último segmento que queda de WOKE". El Smithsonian está FUERA DE CONTROL, donde todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo mala que fue la esclavitud y lo poco reconocidos que han sido los oprimidos", dijo Trump en una publicación en sus redes sociales.

El término woke es usado de forma peyorativa para referirse a los contenidos o personas que tienen consideración por hechos y problemas sociales importantes derivados de desigualdades, incluyendo la justicia racial y social.

La Casa Blanca ya había ordenado la semana pasada una campaña de revisión de los contenidos de los museos smithsonianos para alinearlos a la 'visión histórica' del presidente Trump, en un programa que aspira a remodelar las exhibiciones museísticas en el marco del 250 aniversario de la Independencia, que se celebrará el 4 de julio de 1776.

Este escrutinio ocurrirá en el marco de una orden ejecutiva de marzo con la que Trump busca imponer su visión de Estados Unidos y eliminar cualquier referencia a raza, sexualidad o minorías.

En una carta a la directiva del Smithsonian, la Casa Blanca indicó que la revisión pretende "alinear" a los muesos "con la directiva del presidente de celebrar el excepcionalismo estadounidense, eliminar las narrativas divisorias o partidistas y restablecer la confianza en nuestras instituciones culturales comunes".

Trump, en su mensaje en redes sociales de este martes, se quejó de que los museos supuestamente no presentan "nada sobre el exito, nada sobre la brillantez, nada sobre el futuro. No vamos a permitir que esto suceda".

Y aseguró que ordenó a sus abogados "que revisen los museos los museos, y comiencen exactamente el mismo proceso que se ha hecho con los colegios y universidades, donde se ha hecho un tremendo progreso".

El Instituto Smithsoniano explica en su página web que "es el mayor complejo museístico, educativo y de investigación del mundo, con 21 museos, 14 centros educativos y de investigación y el Zoológico Nacional":

Fue fundado en 1846 con fondos del inglés James Smithson, según sus deseos, "bajo el nombre de Smithsonian Institution, un establecimiento para el aumento y la difusión del conocimiento".

