Cambiar Ciudad
Donald Trump

Trump anuncia que retrasará su arancel del 50 % a la Unión Europea hasta julio

La decisión se produjo después de que el presidente estadounidense sostuvo una conversación telefónica el domingo con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien le habría dicho que "quiere entrar en negociaciones serias", según el relato de Trump.

Por:
Univision y AP
Video Trump aplaza la entrada en vigor de los aranceles del 50% para la Unión Europea, ¿para cuándo queda?

El presidente Donald Trump anunció el domingo que Estados Unidos retrasará la implementación de un arancel del 50% sobre productos de la Unión Europea (UE) del 1 de junio al 9 de julio, para ganar tiempo en las negociaciones con el bloque.

Ese acuerdo se produjo después de que sostuvo una conversación telefónica el domingo con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien le había dicho a Trump que "quiere entrar en negociaciones serias", según el relato del presidente de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Le dije a todo aquel dispuesto a escuchar, tienen que hacerlo”, declaró Trump a los periodistas el domingo desde Morristown, Nueva Jersey, antes de regresar a Washington. Von der Leyen, dijo Trump, prometió "reunirse en breve y ver si podemos llegar a un acuerdo".

Más sobre Donald Trump

Cuando Trump mata al mensajero: despedidos tras decir cosas que no gustaron al presidente
8 mins

Cuando Trump mata al mensajero: despedidos tras decir cosas que no gustaron al presidente

Política
Jueza bloquea las deportaciones exprés que realiza el gobierno Trump de inmigrantes detenidos fuera de la frontera
3 mins

Jueza bloquea las deportaciones exprés que realiza el gobierno Trump de inmigrantes detenidos fuera de la frontera

Política
Corte de apelaciones considera inconstitucionales los aranceles de Trump, pero los mantiene vigentes por ahora
6 mins

Corte de apelaciones considera inconstitucionales los aranceles de Trump, pero los mantiene vigentes por ahora

Política
Gobierno de Trump EN VIVO: Corte de apelaciones bloquea el plan de Trump para poner fin al TPS para 600,000 venezolanos
10 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO: Corte de apelaciones bloquea el plan de Trump para poner fin al TPS para 600,000 venezolanos

Política
Gobierno de Trump evade preguntas de potencial ataque a Venezuela mientras Cabello lo califica de “vendedera de humo”
6 mins

Gobierno de Trump evade preguntas de potencial ataque a Venezuela mientras Cabello lo califica de “vendedera de humo”

Política
Gabbard destituyó abruptamente a experta en Rusia luego de cumbre entre Trump y Putin
3 mins

Gabbard destituyó abruptamente a experta en Rusia luego de cumbre entre Trump y Putin

Política
Gobierno de Trump EN VIVO: 'Alligator Alcatraz' probablemente quedará vacío en breve, según reporte
16 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO: 'Alligator Alcatraz' probablemente quedará vacío en breve, según reporte

Política
Lisa Cook demanda a Trump para evitar ser sacada de forma "ilegal" de la junta de gobernadores de la Fed
7 mins

Lisa Cook demanda a Trump para evitar ser sacada de forma "ilegal" de la junta de gobernadores de la Fed

Política
Las primeras imágenes de uno de los buques anfibios que, según reportes, se dirigen a aguas cercanas a Venezuela
5 mins

Las primeras imágenes de uno de los buques anfibios que, según reportes, se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Política
Trump quiere imponer la pena de muerte por asesinato en Washington DC: ¿es legal?
3 mins

Trump quiere imponer la pena de muerte por asesinato en Washington DC: ¿es legal?

Política

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

En una publicación en redes sociales el viernes, Trump había amenazado con imponer el arancel del 50% sobre los bienes de la UE, quejándose de que había sido “muy difícil” lidiar con el bloque de 27 naciones en materia comercial y que las negociaciones "no iban a ninguna parte". Estos aranceles estaban programados a entrar en vigor a partir del 1 de junio.

Pero la llamada con Von der Leyen pareció suavizar las tensiones, al menos por ahora.

"Accedí a la extensión —9 de julio de 2025— Fue un privilegio hacerlo", dijo Trump en la plataforma Truth Social poco después de hablar con los periodistas el domingo por la noche.

Por su parte, Von der Leyen dijo que la UE y Estados Unidos "comparten la relación comercial más importante y cercana del mundo".

"Europa está lista para avanzar en las conversaciones de manera rápida y decisiva", afirmó. "Para alcanzar un buen acuerdo, necesitaríamos tiempo hasta el 9 de julio".

Mira también:

Video Nike, Ford y Amazon, entre las compañías que aumentarán sus precios en los próximos días por los aranceles
Relacionados:
Donald TrumpArancelesUnión EuropeaGuerra comercialComercio exterior

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD