Trump anuncia que retrasará su arancel del 50 % a la Unión Europea hasta julio

Trump aplaza la entrada en vigor de los aranceles del 50% para la Unión Europea, ¿para cuándo queda?

El presidente Donald Trump anunció el domingo que Estados Unidos retrasará la implementación de un arancel del 50% sobre productos de la Unión Europea (UE) del 1 de junio al 9 de julio, para ganar tiempo en las negociaciones con el bloque.

Ese acuerdo se produjo después de que sostuvo una conversación telefónica el domingo con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien le había dicho a Trump que "quiere entrar en negociaciones serias", según el relato del presidente de Estados Unidos.

“Le dije a todo aquel dispuesto a escuchar, tienen que hacerlo”, declaró Trump a los periodistas el domingo desde Morristown, Nueva Jersey, antes de regresar a Washington. Von der Leyen, dijo Trump, prometió "reunirse en breve y ver si podemos llegar a un acuerdo".

En una publicación en redes sociales el viernes, Trump había amenazado con imponer el arancel del 50% sobre los bienes de la UE, quejándose de que había sido “muy difícil” lidiar con el bloque de 27 naciones en materia comercial y que las negociaciones "no iban a ninguna parte". Estos aranceles estaban programados a entrar en vigor a partir del 1 de junio.

Pero la llamada con Von der Leyen pareció suavizar las tensiones, al menos por ahora.

"Accedí a la extensión —9 de julio de 2025— Fue un privilegio hacerlo", dijo Trump en la plataforma Truth Social poco después de hablar con los periodistas el domingo por la noche.

Por su parte, Von der Leyen dijo que la UE y Estados Unidos "comparten la relación comercial más importante y cercana del mundo".

"Europa está lista para avanzar en las conversaciones de manera rápida y decisiva", afirmó. "Para alcanzar un buen acuerdo, necesitaríamos tiempo hasta el 9 de julio".

