Un segundo grupo de sudafricanos blancos, también conocidos como afrikáners , llegó a Estados Unidos bajo un programa de reasentamiento exclusivo para esta comunidad, impulsado por la administración de Donald Trump , según el reporte de medios sudafricanos y del grupo Amerikaners.

Esto ocurre al mismo tiempo que el gobierno de Trump mantiene estrictas restricciones para otros refugiados y ha perseguido y deportado a miles de migrantes durante su segundo mandato.

Compuesto por nueve personas, incluidas varias familias, el grupo arribó a Atlanta la semana pasada, informó AP. Este programa fue lanzado por el presidente Trump en febrero y ha permitido que los sudafricanos blancos lleguen rápidamente a territorio estadounidense bajo una falsa teoría de la conspiración en la que se les señala a estas personas de ser víctimas de un "genocidio blanco".

El primer grupo, integrado por 59 sudafricanos blancos, aterrizó en el aeropuerto internacional de Dulles, en Virginia, el mes pasado.

La llegada de los sudafricanos blancos a EEUU fue rápida

El proceso de reasentamiento ha sido extremadamente rápido en comparación con otros programas de refugiados. Mientras que los solicitantes de asilo de otras partes del mundo, como los afganos o los sirios, enfrentan tiempos de espera prolongados, el estatus de refugiado para los sudafricanos blancos ha sido concedido en cuestión de meses.

Aunque no se ha especificado cuántos más serán admitidos, Jaco Kleynhans, líder de Movimiento de Solidaridad —grupo que representa a miembros de la minoría blanca afrikáner de Sudáfrica— dijo a AP que han registrado más de 8,000 solicitudes de afrikáners para ser reubicados.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos informó que Estados Unidos continúa revisando las solicitudes de personas que han expresado interés en reasentarse en Estados Unidos.

¿Por qué se está permitiendo la entrada de sudafricanos blancos?

La llegada de los dos grupos de sudafricanos blancos ocurrió bajo un programa que ha sido descrito por la Casa Blanca como un esfuerzo por proteger a los sudafricanos blancos de la violencia racial en Sudáfrica, particularmente contra los agricultores blancos.

Trump ha afirmado que los sudafricanos blancos están siendo “despojados de sus granjas” y que el país está viviendo un "genocidio" contra ellos, algo que ha sido rechazado tanto por el gobierno de Sudáfrica como por organismos internacionales.

En respuesta, el gobierno Sudáfrica ha asegurado presenta problemas de violencia generalizada, pero que estos ataques afectan a todas las razas, no solo a los blancos.

Además, la acusación de que los agricultores blancos están siendo desplazados de sus tierras también ha sido rechazada como una interpretación errónea de las reformas agrarias que buscan corregir las desigualdades heredadas del apartheid.

El contraste entre el asilo a sudafricanos blancos y las deportaciones masivas de Trump

La política migratoria de Trump no solo se ha centrado en restringir la entrada de nuevos refugiados, sino también en la deportación masiva de inmigrantes, principalmente de Latinoamérica, a quienes prácticamente les ha cerrado la puerta.

Miles de personas, incluidos aquellos que han solicitado asilo o que han vivido en Estados Unidos durante años, han sido deportados bajo la administración Trump, a pesar de estar en situaciones de extrema vulnerabilidad.

El gobierno de Trump informó que hasta finales de abril habían deportado a 139,000 inmigrantes . A finales de mayo, la administración señaló que buscará triplicar el número de detenciones de personas indocumentadas y se fijará como objetivo un mínimo de 3,000 arrestos diarios por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

