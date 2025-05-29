3,000 indocumentados por día: la nueva meta de detenciones del gobierno de Trump en su ofensiva antiinmigrante

Video En video: ICE arresta a una madre junto a sus hijas pequeñas tras salir de una corte de Inmigración

El gobierno de Donald Trump buscará triplicar el número de detenciones de personas indocumentadas y se fijará como objetivo un mínimo de 3,000 arrestos diarios por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este drástico aumento, que supondría detener a casi 1,1 millones de personas por año, fue confirmado por Stephen Miller, asesor principal de la Casa Blanca en temas de inmigración, durante una entrevista en Fox News.

En ella, advirtió que Trump "seguirá presionando para que esa cifra aumente cada día y así poder expulsar a todos los inmigrantes ilegales de (Joe) Biden que inundaron nuestro país durante cuatro años".

Miller corroboró así la información reportada inicialmente por Axios y después confirmadas por otros medios de comunicación acerca de que ICE aumentaría su objetivo de arrestar inmigrantes indocumentados, que actualmente es de unos 1,000 al día, como promedio.

Las informaciones periodísticas se referían a una tensa reunión celebrada la semana pasada entre autoridades, y en la que Miller y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, comunicaron a los responsables de ICE los nuevos objetivos de arrestos.

“Bajo el liderazgo de la secretaria Noem, estamos cumpliendo con el mandato del presidente Trump y del pueblo estadounidense de arrestar y deportar a inmigrantes ilegales delincuentes y hacer que EEUU sea seguro”, dijo en un comunicado Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional.

Sin embargo, sondeos recientes apuntan a que muchas de las personas que votaron por Trump no apoyan estas estrategias migratorias y numerosos reportes muestran que las deportaciones tienen en muchas ocasiones por objetivo personas sin antecedentes criminales.

Según una reciente encuesta de Morning Consult realizada entre 2221 votantes registrados, el índice de aprobación de Trump en materia de inmigración fue mixto, con un 51 % a favor y un 44 % en contra.

“Las encuestas públicas muestran una disminución del apoyo a la agenda migratoria de Trump, a medida que los estadounidenses se dan cuenta de que la deportación masiva implica arrestos de vecinos y amigos, agentes enmascarados en nuestras comunidades y personas con miedo de ir a trabajar y asistir a la escuela, todo lo cual socava nuestras economías locales”, le dijo al diario The Guardian Nayna Gupta, directora de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración.

Cambios en ICE tras la frustración de la Casa Blanca por el número de detenciones de indocumentados

Esta nueva meta de detenciones diarias es el último ejemplo de la creciente presión ejercida sobre autoridades de todo el país para aumentar los arrestos de inmigrantes y hacer cumplir una de las principales promesas de Trump en campaña sobre la deportación masiva de personas indocumentadas de EEUU.

El "zar de la frontera", Tom Homan, volvió a reconocer este jueves que la Casa Blanca no está satisfecha con el número de detenciones, por lo que se han incrementado "considerablemente" el número de agentes dedicados a esta labor. "Prevemos un rápido aumento en el número de arrestos", advirtió.

Este descontento con el nivel de arrestos y deportaciones también se ha reflejado en la reestructuración del liderazgo de ICE realizada por el gobierno y dada a conocer este jueves.

Kenneth Genalo, el principal funcionario a cargo de las operaciones de detención y deportación de ICE, anunció su jubilación. Su hasta ahora adjunto, Garrett Ripa, pasará a ocupar un alto puesto a nivel estatal en Florida.

Robert Hammer, jefe de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de la agencia, se trasladará a otro puesto en ICE, informó la agencia, en lo que supone su tercer cambio de liderazgo importante en los últimos meses.

Las dificultades para alcanzar los ambiciosos objetivos de arrestos de indocumentados ha llevado a las autoridades a emplear distintas estrategias en los últimos meses, como la de detener a los inmigrantes en las propias cortes migratorias a las que acuden a sus citas como parte de su proceso.

Los detenidos, solicitantes de asilo que ingresaron en los últimos años, se enfrentan así a una deportación expedita de EEUU, lo que ha provocado protestas de colectivos defensores de inmigrantes.

“Estamos viendo cómo el gobierno de Trump toma la medida sin precedentes de arrestar a extranjeros que cumplen con las normas y procedimientos gubernamentales y se presentan a sus audiencias judiciales”, declaró Gupta.

“Están desesperados por alcanzar un cierto número de arrestos diarios. Y la única manera de encontrarlos fácil y rápidamente es acudir a los tribunales, donde [los inmigrantes] hacen exactamente lo que se supone que deben hacer”, agregó.

El diario The Washington Post tuvo acceso a documentos internos que demuestran que los agentes de ICE en más de 20 estados habrían recibido instrucciones de detener a inmigrantes tras salir de los tribunales.

A los operativos de ICE para detener y deportar inmigrantes, se suman los 8,500 que se han registrado en la aplicación CBP Home para salir de EEUU de forma voluntaria.

ICE busca más fondos para poder cumplir con el número de detenciones exigidas por Trump

El aumento de detenciones de indocumentados ha sido una de las prioridades de Trump tan pronto como regresó a la Casa Blanca.

Durante los primeros 50 días de su segundo mandato (hasta el pasado 10 de marzo), ICE arrestó a 32,809 inmigrantes, lo que supone un promedio diario que es más del doble de la cifra de arrestos realizada el año pasado en el gobierno de Biden.

Según cifras publicadas por Newsweek, 48,870 personas están detenidas en centros de ICE en todo el país, lo que supera las 47,000 camas financiadas por el Congreso.

Es por ello que la agencia solicita fondos adicionales para este fin a través del proyecto presupuestario de Trump, que actualmente está en manos del Senado.

"El Congreso, sin duda, tiene que darles los fondos. Creo que necesitan más fondos para la detención. Todo ese paquete va a cubrir muchos aspectos. Creo que escuché a alguien decir el otro día que piden unas 100,000 o 150,000 camas. Probablemente, no van a conseguir los fondos para eso", le dijo a Newsweek Scott Mechkowski, agente retirado de ICE.

