Kamala Harris responde a los latinos indecisos sobre inmigración, economía y salud en town hall de Univision

Varias preguntas se centraron en temas migratorios, defensa de la clase media ante el alto costo de la vida y asistencia a personas ante deudas médicas, temas en los que Harris presentó una faceta solidaria con los problemas de quienes la interpelaban.

Por cerca de una hora, Harris respondió directamente a las preguntas que hicieron varios de los seleccionados, quienes fueron escogidos de manera aleatoria del padrón electoral y que representaron distintos sectores de la comunidad latina

El evento fue moderado por el periodista Enrique Acevedo.

Estas fueron las claves del encuentro.

Emoción y conexión al hablar de migración

El tema de inmigración, tan vinculado con la comunidad hispana y es uno de los asuntos álgidos en esta campaña electoral, generó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Yvette Castillo, una ciudadana estadounidense hija de mexicanos y que recientemente perdió a su madre, quien nunca pudo regularizar su situación migratoria y que no contó con la asistencia médica que habría tenido de ser ciudadana, le preguntó entre sollozos a Harris qué haría ella para ayudar a los inmigrantes que viven en Estados Unidos a que “que han estado aquí toda su vida, o la mayoría de ellos, y tienen que vivir y morir en las sombras”.

Harris lució conmovida por la historia y las lágrimas de Castillo, le preguntó el nombre de su madre fallecida y recordó a su propia madre, nacida en la India. Al final del foro se le vio aproximándose a Castillo y tomarla de las manos al conversar con ella.

“ Si tu madre hubiera podido obtener la ciudadanía, habría tenido derecho a una atención médica que podría haber aliviado su sufrimiento y tuyo, y este es un ejemplo del hecho de que hay personas reales que están sufriendo debido a la incapacidad de poner soluciones por delante de la política”, dijo para atacar luego a Trump.

“Un grupo bipartidista de miembros del Congreso, incluido uno de los miembros más conservadores del Senado de los Estados Unidos, se unieron para presentar uno de los proyectos de ley de seguridad fronteriza más fuertes que hemos tenido en décadas”

“Donald Trump se enteró de ese proyecto de ley, se dio cuenta de que sería una solución y les dijo que no lo sometieran a votación, porque preferiría hacer campaña con un problema en lugar de solucionarlo”, dijo Harris.

La vicepresidenta destacó que al inicio del gobierno de Joe Biden, la primera propuesta que hizo la Casa Blanca al Congreso, horas después de asumir el poder, fue “una ley de reforma del sistema migratorio estadounidense que incluía l a creación de un camino integral hacia la ciudadanía para las personas trabajadoras, que no fue aceptada”.

DACA, otro problema de un sistema migratorio "roto"

Otro aspecto del tema migratorio se tocó cuando Jesús Espuro, un votante primerizo, preguntó a Harris que haría para que los estudiantes beneficiarios de DACA, los dreamers, tengan la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense.

Harris dijo que el problema de los dreamers “es un ejemplo muy claro del precio que hay que pagar por un sistema de inmigración que no funciona”, el cual señaló es la consecuencia de no tener un plan integral para la inmigración.

“Conozco a muchos de ellos que aún tienen miedo de que alguien pueda llamar a su puerta. Sí, y creo que es importante que reconozcamos quiénes son estos jóvenes y que aceptemos que han sido tan productivos que están preparados para hacer lo que la ley exige. Y creo que esto debería obligarnos a aceptar que no deberían tener que vivir con miedo, sino que deberían tener la capacidad de seguir un camino para obtener su ciudadanía. Por eso es una de mis prioridades”, dijo Harris.

Sin embargo, la vicepresidenta no explicó qué haría para arreglar el tema que no ha podido ser superado en el Congreso, pese a las iniciativas bipartidistas que se han presentado.

Los huracanes Milton y Helene iniciaron el programa

Al inicio del Town Hall Harris expresó palabras de solidaridad para las personas afectadas por los huracanes Helene y Milton, ante la pregunta de Ramiro González, un constructor de Tampa, Florida, ciudad azotada apenas la víspera por el huracán Milton.

La vicepresidenta fustigó la desinformación que ha circulado en torno a la respuesta del gobierno federal ante los huracanes, algunas dichas por Trump y los suyos en eventos electorales.

“Ha habido mucha información falsa y desinformación sobre lo que hemos estado haciendo durante las últimas dos semanas y lo que vamos a hacer en el futuro. Y tengo que enfatizar que este no es un momento para que la gente juegue a la política”

“Hemos visto en las últimas dos semanas, desde el huracán Helene, y ahora inmediatamente después de Milton, que hay gente jugando juegos políticos, sugiriendo que los recursos y el apoyo solo se destinarán a ciertas personas en función de una agenda política. Y esto simplemente no es exacto”.

Desde ese primer punto, Harris aprovechó para destacar la diferencia que cree que existen entre ella y su rival republicano, Donald Trump, al afirmar que el paso de las dos tormentas “ son un ejemplo más de la importancia de tener liderazgo en un momento de crisis que entienda cuál es su papel y su responsabilidad”.

A lo largo del foro ella volvería a insistir en lo que considera que son las diferencias de estilos entre ella y Trump.

“Por mucho tiempo hemos tenido en nuestro país, especialmente en los últimos años, ha habido la creencia que sugiere que la fuerza de un líder está en el número de personas a las que derrotas en vez de las que ayudas, que es donde realidad está esa fuerza”, agregó Harris.

Harris responde sobre economía a una ama de casa

Wendy Soares, una madre Los Ángeles, otros de los temas, junto a inmigración, que son los flancos más débiles de Harris ante Trump: la economía.

Soares afirmó que, aunque las estadísticas oficiales muestran “que el costo de vida ha bajado. Sin embargo, cuando voy a la tienda a comprar alimentos, veo los precios que están subiendo” y explicó que cuando antes gastaba $250 semanales en alimentos, ahora puede pagar más de $350.

"Sé que los precios siguen siendo demasiado altos. Tú sabes que los precios siguen siendo demasiado altos y tenemos que lidiar con eso", reconoció la vicepresidenta

Ante su pregunta de qué iba a hacer para proteger la clase media, Harris habló de un plan para luchar contra la especulación de corporaciones que aumentan los precios innecesariamente, ofreció ampliar el crédito fiscal para que las familias jóvenes reciban $6,000 durante el primer año de vida de su hijo.

También habló de trabajar junto con el sector privado para aumentar la oferta de viviendas para bajar tantos los costos de compra como de los alquileres y de dar ayudas para que familias que compran por primera vez puedan pagar una inicial.

Al final de su respuesta, Harris habló además de un plan para promover las pequeñas empresas y aprovechó para arremeter de nuevo contra Trump.

"A diferencia de mi oponente, a quien le dieron 400 millones de dólares en bandeja de plata y se declaró en quiebra seis veces, la mayoría de las personas no tienen ese acceso a la riqueza que necesitan para iniciar una pequeña empresa, pero cuando lo hacen, es para su beneficio económico y para el beneficio económico de la comunidad".

La deuda médica de una mujer incapacitada y sin hogar

Otro momento emotivo de la noche se produjo cuando Martha, una mujer de 62 años que está incapacitada para trabar por problemas de salud y que se ha quedado sin hogar, quiso saber “¿cómo ayudará a las personas discapacitadas para que puedan obtener un seguro y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande?” (usando, quizá sin saberlo, la frase de campaña del expresidente Trump).

Al igual que con Castillo, Harris mostró su empatía por los problemas de la mujer, a quien le fue diagnosticado covid persistente (long covid) y que, tras sufrir un ataque cardíaco, se quedó sin trabajo, perdió su seguro médico y tuvo que aplicar por la incapacidad en el Seguro Social.

“Lamento mucho todo lo que ha pasado”, empezó diciéndole la candidata demócrata, y agregó: “Todas las personas, independientemente de su discapacidad, deben tener el mismo acceso a la vivienda, a las oportunidades laborales, a la educación y, de nuevo, a la dignidad. Y todavía hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Lo que tenemos que hacer en términos de asegurarnos de que alguien que padece una enfermedad aguda no lo pierda todo es seguir trabajando”.

Harris fustigó el tema de las deudas médicas, no tanto para cuestionar los elevados costos del cuidado de salud que deben pagar los estadounidenses, sino para criticar que sean incluidas en los perfiles crediticios de las personas.

“Lo injusto de esto, y esto es lo que pretendo cambiar, es que la deuda médica no es una medida de cuán responsable eres con el dinero. Se trata del hecho de que experimentaste una emergencia para la que no planeaste porque no la buscaste, y luego va en contra de la capacidad de las personas para hacer cosas como conseguir un apartamento.

¿Tres virtudes de Trump?…

Harris reconoce

al menos una

Teresa, la última votante que habló en la noche, pidió a Harris que mencionará tres virtudes de Donald Trump.

"Gracias por la pregunta", dijo con una risa irónica Harris para seguir diciendo que "tenemos mucho más en común de lo que nos separa, y parte de lo que me duele es el enfoque que, francamente, Donald Trump y algunos otros han adoptado, que es sugerir que somos nosotros contra ellos, quienesquiera que sean, y que los estadounidenses se señalen entre sí utilizando un lenguaje que tiene como objetivo menospreciar a las personas e insultarlas y hacer que tengan miedo y vivan con miedo. No creo que eso sea saludable para nuestra nación y no lo admiro".

Pero la candidata demócrata pudo identificar al menos un punto positivo en su contrincante.

“ Creo que Donald Trump ama a su familia y creo que eso es muy importante. Creo que la familia es una de las cosas más importantes que podemos priorizar” dijo Harris quien luego agregó que ella realmente no conoce al expresidente.

“Para ser honesta contigo, solo lo conocí una vez en el escenario del debate. Nunca lo había conocido antes, así que realmente no tengo mucho más que ofrecer”.



