Cómo quedaron los 5 distritos de Texas que los republicanos quieren quitarle a los demócratas con los nuevos mapas electorales

Video Cámara Baja de Texas aprueba nuevo mapa electoral para el estado: demócratas dicen que impugnarán

Finalmente, la bancada republicana en la Cámara de Representantes y del Senado de Texas aprobaron un polémico nuevo mapa de distritos del Congreso con los que aspiran crear cinco nuevos escaños republicanos con posibilidades de ganar en el Congreso, profundizando aún más la batalla nacional por la redistribución de distritos entre los estados.

Los republicanos quieren conservar su escasa mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de período previstas para noviembre de 2026, e impedirle a los demócratas que bloqueen la agenda del presidente Donald Trump.

El proceso texano ha estado plagado de polémica por el hecho de que se realiza a mitad de década y no con los datos nuevos del Censo decenal, como indica la ley, y porque fue una exigencia de Trump (a Texas y a otros estados controlados por los conservadores).

La maniobra de romper el quorum legislativo que intentaron los legisladores demócratas de Texas solo retrasó la votación por 15 días.

Texas disparó una carrera por el 'gerrymandering' y en respuesta, la Legislatura de California se dispone a aprobar nuevos mapas que añadirán más escaños favorables a los demócratas, algo que, paradójicamente, ha sido duramente cuestionado por los republicanos.

'Gerrymandering': cuando los políticos eligen a sus votantes

Ante la estrategia republicana, el Caucus Demócrata del Senado de Texas indicó en un comunicado: “Se trata de que los políticos elijan a sus votantes en lugar de que los votantes elijan a sus líderes. Esto no se detiene aquí. Si pueden manipular los distritos electorales ahora, pueden hacerlo y lo harán antes de cada elección”.

Pero a todo lo largo del proceso, Todd Hunter, el representante republicano promotor del rediseño de los mapas, argumentó que su partido tenía permitido legalmente implementar la redistribución de distritos a mediados de la década y maximizar sus ganancias partidistas.

“La redistribución de distritos puede realizarse en cualquier momento. El objetivo subyacente de este plan es claro: mejorar el desempeño político republicano”.

"No me ando con rodeos. Tenemos cinco nuevos distritos, y estos cinco nuevos distritos se basan en el desempeño político", declaró Hunter, republicano por Corpus Christi durante una audiencia del comité el 1 de agosto.

Para crear esas circunscripciones que dan ahora grandes oportunidades de victoria a los republicanos, se desmantelan bastiones demócratas en torno a Austin, Dallas y Houston y concentra los escaños demócratas del sur de Texas.

Austin

En la capital del estado se eliminó a futuro uno de los seguros representantes demócratas al fusionarse dos distritos de tendencia liberal en uno.

Eso pone en rumbo de colisión a dos representantes progresistas Lloyd Doggett y Greg Casar, uno de los cuales deberá ceder su puesto, bien en primarias o por un retiro forzado.

Doggett controla la mayor parte de la ciudad de Austin en su Distrito 37, mientras que Casar, exconcejal de la ciudad, representa el Distrito 35, que se extiende desde el sur y el este de Austin hasta San Antonio, y cuya población es 55% hispana.

Casar es latino y gana las áreas predominantemente negras y latinas de ambas ciudades, mientras que Doggett, blanco, representa un distrito de mayoría caucásica.

Doggett tiene 78 años, por lo que algunos piensan que podría acogerse a una jubilación, en caso contrario tendría que medirse en primarias con Casar, quien tiene 36 años y es el jefe del Caucus Progresista de la Cámara de Representantes.

Dallas-Fort Worth

En el área metropolitana de Dallas-Fort Worth tres distritos que suelen votar demócrata se verán reducidos a dos.

El actual Distrito 30 que abarca el centro de Dallas sigue relativamente igual. Allí, la representante Jasmine Crockett debería poder mantener su curul sin problemas.

En cambio, en zonas suburbanas de la ciudad del Distrito 32, que actualmente representa la demócrata Julie Johnson, se ha fragmentado a electorado diluyéndolo en otros distritos de mayoría republicana, lo que dejará a la actual legisladora compitiendo en un panorama completamente distinto al de 2024 y sin garantías de reelección para el cargo que ocupa desde el año pasado.

En cambio, el Distrito 33 del representante Marc Veasey, aunque seguiría siendo demócrata, verá la eliminación de buena parte de Fort Worth, donde se considera que está el núcleo duro de votantes del legislador, quien tiene el cargo desde 2013.

La incorporación de zonas del distrito 32 de Johnson al 33 de Veasey podría disparar una dura pelea en primarias para mantener el control del escaño, que, con total seguridad, quedará en manos demócratas.

Houston

El distrito 18 del Congreso tendrá elecciones especiales este noviembre para buscar al reemplazo del representante Sylvester Turner, quien murió en marzo, apenas dos meses después de asumir el cargo.

En este caso, el ganador, que con casi total seguridad será demócrata, tendrá que enfrentarse a un panorama electoral diferente en 2026, potencialmente menos proclive a su candidatura a la reelección

De San Antonio a la frontera

La legislatura tejana también tocó el Distrito 20, que representa Henry Cuellar, que va desde el sur de San Antonio hasta la frontera con México.

Con 75% de población hispana, el distrito de Cuellar es uno de los 13 en los que Trump ganó para la Presidencia pero que eligió a un legislador demócrata. Es la primera vez en décadas que la zona vota por un presidente republicano.

En noviembre de 2024 Cuellar logró la reelección, pero por menos del 5% de los votos, el margen más pequeño de toda su experiencia en el Congreso.

El retoque del distrito consolida votos hispanos, aunque saca algunos a distritos vecinos más competitivos.

Pero los problemas de Cuellar quizá tengan más que ver con su situación legal: imputado el año pasado por lavado de dinero, soborno y conspiración por haber aceptado casi 600,000 dólares de Azerbaiyán y de un banco comercial mexicano. Su juicio está programado para abril de 2026.

También fue retocado el Distrito 34 que representa otro demócrata conservador: Vicente González.

El distrito de Gonzalez corre paralelo al 30 y va desde el sur de Corpus Christi hasta McAllen, en la frontera con México.

Fue creado en 2010 y desde entonces está en manos demócratas consideradas conservadoras o moderadas.

Inmersos en las maniobras dilatorias legislativas (infructuosas todas) y sus peleas retóricas con los demócratas, hasta ahora ningún demócrata de Texas ha anunciado cómo manejará el escenario de las sillas musicales que desencadenaría el nuevo mapa.

El 11 de diciembre es la fecha tope en Texas para presentar candidaturas a las elecciones de medio término y para muchos actuales representantes, que habrían podido contar con una cómoda reelección, podrá ser una fecha de duras definiciones; retirarse antes de lo previsto o entrar en una pelea en primarias con un colega demócrata para quedarse en el puesto.

Ahora, los mapas texanos sólo aguardan por la firma del gobernador Greg Abbott, que los hará oficiales.