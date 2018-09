¿Teatro político o supervisión democrática? Para qué sirve el proceso de confirmación del nominado de Trump a la Corte Suprema

Unanimidad imposible

“Históricamente los votos de confirmación no eran tan contenciosos y no estaban tan divididos por lineas partidistas. Eso empezó a cambiar con la administración de Richard Nixon y se agravó bajo (Ronald) Reagan, particularmente con la nominación de Robert Bork”, explica a Univision Noticias, Martha Ginn, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Augusta.

El fantasma de Garland

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell , se amparó en la opinión -no respaldada en ninguna ley, ni protocolo-, de que no es conveniente que un presidente saliente designe a un magistrado a la corte que va a ejercer un cargo vitalicio.

Ahora McConnell tiene más prisa y pese a que los Archivos Nacionales han advertido que no puede poner a disposición del Senado los millones de páginas de documentos sobre la larga carrera de Kavanaugh, puso en marcha el proceso de confirmación.

“Después que murió el juez Scalia, fue aceptable para los republicanos dejar su silla vacante por más de un año, dejando a la corte en la misma disyuntiva que ahora dicen que quieren evitar”, dice Ginn, en referencia a la corte de ocho magistrados que funcionó antes de la llega de Gorsuch en la que cuatro magistrados conservadores y cuatro liberales corrían el riesgo de no lograr mayorías para adoptar decisiones, como ocurrió en junio de 2016 cuando no pudo fallar sobre la legalidad de DACA que era desafiada por algunos estados.

¿Circo político?



“No creo que sea un espectáculo, creo que es parte del proceso democrático. Recordemos que hay nominados que tienen que pasar por un proceso de audiencia al final no lo pasan, y no lo pasan porque a lo mejor los han vendido de una manera y son de otra, o porque no tienen las calificaciones. Por eso es importante”, aseguró a Univision Noticia Willie Lora, un analista y asesor político basado en Washington DC.