Sin acuerdo presupuestario en el Senado, Trump se perderá la lujosa fiesta en Mar-a-Lago de su primer año de gobierno

Los planes del presidente Donald Trump de celebrar su primer año en el cargo en un lujoso evento este sábado en su resort Mar-a-Lago, Florida, podrían truncarse ante el posible cierre del gobierno federal este viernes.

Pasado mediodía del viernes, el líder de la minoría demócrata Charles Schumer acudió a la Casa Blanca, invitado por Trump para tratar de desbloquear el impasse que amenaza con hacer naufragar un acuerdo en el Senado.

El plazo de negociación es hasta la medianoche de este viernes. Los senadores han estado negociando paraa lograr la aprobación de una versión de la medida aprobada la víspera en la Cámara de Representantes que matiene los fondos federales por cinco semanas mas. Sin embargo, no solo demócratas tienen objeciones, se estimado que al menos tres senadores republicanos están en desacuerdo. hace falta 60 votos para la aprobación, por lo que los republicanos necesitan a toda su bancada (50 votos, dada la ausencia de Jophn McCain, más 10 demócratas).

Si no hay acuerdo, las partes podrían negociar una Continuing Resolution (CR) más corta. Se trataría de un 'parche' temporal que extiende hasta por cinco días el último acuerdo presupuestario aprobado. Lo aprobado el jueves en la Cámara Baja es una CR de cinco semanas.

La jornada es tan extraordinaria en Washington, que la Casa Blanca improvisó una conferencia de prensa como medida de presión para culpar a los demócratas del posible cierre del gobierno mientras en el Senado las posibilidades de un acuerdo antes de medianoche del viernes parecen cada vez más remotas.



"Ellos (los demócratas) no se oponen a nada de lo que contiene el presupuesto, pero se oponen al presupuesto. DACA no expira hasta dentro de varios meses por lo que no hay razones para cerrar el gobierno ahora", dijo Mick Mulvaney, director de presupuesto de la Casa Blanca. "No hay motivos por los cuales incluir DACA en el arreglo presupuestario".

La estrategia de la Casa Blanca es atacar a los demócratas y acusarlos de 'secuestrar' al gobierno al no dar los votos necesarios para aprobar la financiación. Los demócratas esperaban incluir una solución migratoria para los cerca de 800,000 dreamers que esperan por un dream act que les de un estatus legal permanente en el país.

La noche del jueves, la Cámara de Representantes aprobó un acuerdo que permitiría el funcionamiento del gobierno hasta medidados de febrero, dándole así la responsabilidad a la Cámara Alta en la que los republicanos solo tienen un escaño más que los demócratas (51-49).

"El proyecto de financiamiento del gobierno fue aprobado anoche en la Cámara de Representantes. Ahora los demócratas son necesarios para aprobar en el Senado, pero quieren inmigración ilegal y fronteras débiles. ¿Viene un cierre del gobierno? ¡Necesitamos más victorias republicanas en 2018!", tuiteó el mandatario este viernes.



La agenda de la Casa Blanca divulgada este jueves muestra que el mandatario junto a la primera dama, Melania Trump, tienen programado partir en la tarde del viernes desde Washington DC a Palm Beach, algo que no pasará ahora hasta que en el Senado, demócratas y republicanos lleguen a un acuerdo para suministrar los fondos para evitrar el cierre federal.



Las entradas para la fiesta del presidente comienzan en 100,000 dólares por pareja, informó Bloomberg, e incluyen la cena y fotos con Trump.

La noticia de que el día de la fecha límite Trump igualmente tenía planeado ir a celebrar a Mar-a-Lago despertó reacciones negativas entre varios demócratas que acusaron de irresponsable al presidente.

"Trump yendo a Mar-a-lago mientras se cierne un cierre del gobierno es de lo más irresponsable (...) un abandono del deber por un presidente. Este hombre no comprende la ética laboral, la oficina del presidente o el deber del país. Él entiende el golf, el helado y los Big Macs!", tuiteó el congresista demócrata por Tennessee, Steve Cohen.



La culpa es del otro

La discusión por el presupuesto se ha vuelto una pulseada entre los dos partidos para ver quién puede sacar rédito político de un posible cierre del gobierno.

Según una encuesta de ABC News y The Washington Post publicada este viernes, los estadounidenses encuestados a nivel nacional se inclinan má a culpar a los republicanos: el 48% dijo que culparían a Trump y al Partido Republicano, mientras que un 28% culparía a los demócratas. Un 18% culparía a ambos partidos por igual.

Los republicanos creen que, de haber un cierre, pueden señalar a los demócratas como los responsables por traer a una discusión presupuestaria un tema inmigratorio como lo es DACA. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, acusó directamente al senador demócrata Chuck Schumer y "sus tropas" de estar frenando el acuerdo.



"Hoy verán cuáles son los senadores que votarán para dejar de lado a los veteranos y las familias de los militares para mantener como rehén a todo el país hasta que aprobemos un proyecto de ley de inmigración que ni siquiera han escrito", dijo McConnell en el Senado. "Verán qué senadores toman la decisión patriótica de defender a los estadounidenses y votan para dar financiación al gobierno y extender la atención médica infantil", añadió refiriéndose al Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés).

McConnell dijo que DACA no debería ser más importante que el resto de los aspectos en juego en este posible cierre y calificó el tema como algo no urgente "vinculado a la inmigración ilegal" impulsado por sectores "extremos" demócratas.





Pero hasta el momento no son solo demócratas los que han puesto en duda si aprobarán la medida presupuestaria. Senadores como Lindsay Graham, Jeff Flake y Rand Paul han deslizado que podrían no apoyar el acuerdo, por lo que podría complicarse aún más conseguir los 60 votos necesarios.

Los demócratas por su lado buscan dejar una puerta abierta para avanzar en una reforma migratoria.

Aquellos demócratas o independientes como el senador por Vermont y exaspirante presidencial, Bernie Sanders, que se oponen a darle el sí al proyecto de ley insisten en que cualquier medida de gasto federal debe incluir protecciones para inmigrantes bajo el programa DACA, aquellos que llegaron a EEUU indocumentados cuando eran menores de edad que podrían enfrentar una deportación cuando el programa finalice el próximo 5 de marzo.



También quieren una extensión permanente de los fondos para CHIP, que en el actual acuerdo solo continúa financiado de manera temporal. (Los republicanos incluyeron una extensión de seis años de financiación en el presupuesto para acorralar a los demócratas a que voten a favor en el Senado).