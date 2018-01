"Nuestra democracia no durará": el discurso del senador Jeff Flake que compara a Trump con Stalin

El senador republicano por Arizona, Jeff Flake, dio un demoledor discurso ante el Senado en el que arremetió contra el presidente Donald Trump por usar frases utiizadas por el dictador soviético Josef Stalin para describir a sus enemigos como "enemigos del pueblo".

Flake, que es un crítico de Trump que anunció que no buscará la reelección para su escaño en las elecciones de medio término, calificó los ataques de Trump a los medios de comunicación como "vergonzosos" y dijo que no son los medios sino el despotismo el verdadero enemigo del pueblo. "La prensa libre es el enemigo del déspota y el guardián de la democracia", dijo.



"Todos tienen derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos", dijo Flake citando al exsenador demócrata por Nueva York, Daniel Patrick Moynihan. "Durante el año pasado, me alarma decir que la frase del senador Moynihan ha sido puesta a prueba más severamente que en cualquier momento de nuestra historia".

Aquí, algunos puntos notables del discurso de Flake, íntegramente dirigido a criticar al mandatario y a alinearlo discursivamente con dictadores con los que, según el senador, Trump tiene un ciclo de retroalimentación en el uso de "lenguaje despótico para referirse a la prensa".

1- Trump supone un reto a la verdad

"Sin verdad y sin una fidelidad de principios a la verdad y a los hechos compartidos, nuestra democracia no durará (...) 2017 fue el año en que la verdad objetiva se vio más maltratada que cualquier otro año en la historia de nuestro país, a manos de la figura más poderosa de nuestro gobierno. Fue un año en el que la Casa Blanca consagró 'hechos alternativos' en el léxico estadounidense, como justificación de lo antes solía conocerse simplemente como falsedades".

Fue una referencia a aquella sonora frase con la que la asesora de la presidencia, Kellyanne Conway, justificó los números "alternativos" de asistencia al día de la toma de posesión de Trump que daba la Casa Blanca frente a los notablemente inferiores que mostraban los medios.







2- Trump usa frases que fueron prohibidas incluso en la Unión Soviética

"La Casa Blanca lanzó un implacable asalto diario contra la libertad de prensa constitucionalmente protegida, que no tiene precedentes y no está justificado. 'El enemigo de la gente', llamó el presidente a la prensa libre en 2017. Es un testimonio de la condición de nuestra democracia que nuestro propio presidente use palabras infamemente dichas por Josef Stalin para describir a sus enemigos. (...) tan cargada de malicia la frase que incluso Nikita Khrushchev (posterior líder soviético) prohibió su uso, diciendo que había sido introducida por Stalin con el propósito de "aniquilar a individuos" que no estaban de acuerdo con el líder supremo".



Es, seguramente, la afirmación más fuerte que lanzó el senador, señalada por muchos como exagerada. Vrag naroda, en ruso, es una frase asociada a la persecución sanguinaria a millones de personas calificadas como opositores (reales o no) que Stalin realizó en toda la sociedad rusa, incluidos sus círculos cercanos. Khrushchev sucedió a Stalin y prohibió la frase.

3- Una "vergüenza" para los republicanos

"Esto solo (que el presidente diga que la prensa es enemiga del pueblo) ya debería ser una fuente de gran vergüenza para nosotros en este cuerpo, especialmente para nosotros los que pertenecemos al partido del presidente. Porque son declaraciones vergonzosas y repulsivas. El presidente está equivocado: el despotismo es el enemigo del pueblo. La prensa libre es el enemigo del déspota, lo que convierte a la prensa en el guardián de la democracia. Cuando una figura en el poder llama a cualquier editorial que no le convenga "noticias falsas", es esa persona la que debe ser la figura de la sospecha, no la prensa".

Flake hizo un llamado a su partido, luego de varios silencios en torno a declaraciones de Trump ya sea de dudosa veracidad. "Ningún político llegará a decirnos qué es la verdad. Y cualquiera que presuma de tratar de atacar la verdad para sus propios fines, debe darse cuenta del error y rendir cuentas. Ese es nuestro trabajo aquí".



4- Los premios "Fake News"

"Ya no podemos hacer la vista gorda o hacer oídos sordos a estos ataques a nuestras instituciones. Un presidente estadounidense al que no se puede criticar, que constantemente debe desviar y distorsionar y distraer, que debe encontrar a alguien a quien culpar, está trazando un camino muy peligroso. Y un Congreso que no actúa como un control sobre el presidente se suma al peligro. Ahora, nos dicen en Twitter que hoy el presidente tiene la intención de anunciar su elección para los premios de medios "más corruptos y deshonestos". Cuesta creer que un presidente estadounidense participe de tal espectáculo. Pero aquí estamos".

Flake hace referencia a la intención de Trump de anunciar sus premios a los medios más deshonestos.

"Los Fake News Awards, que se dirigen a los medios más corruptos y sesgados de entre los medios masivos, se presentarán a los perdedores el miércoles 17 de enero, en lugar de este lunes. ¡El interés y la importancia de estos premios es mucho mayor de lo que cualquiera hubiera podido anticipar!", tuiteó el mandatario días atrás.



5- Inventario de mentiras oficiales

Flake dijo que no era intención hacer inventario de todas las "mentiras oficiales", pero criticó a Trump por atacar no solo a los medios de comunicación sino a la comunidad de inteligencia de EEUU y a la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller del denominado ' Rusiagate'.



"Muchas mentiras no son en absoluto triviales (...) tal vez la mentira más desconcertante de todas: el supuesto 'engaño' en el corazón de la investigación especial de Robert Mueller sobre Rusia. Para ser muy claro, llamar a la cuestión de Rusia un 'engaño, como lo ha hecho muchas veces el presidente, es una falsedad. Sabemos que los ataques orquestados por el gobierno ruso durante las elecciones fueron reales y constituyen una grave amenaza tanto para la soberanía como para nuestra seguridad. A todos nos interesa llegar al fondo de este asunto, donde sea que conduzca la investigación. Ignorar o negar la verdad sobre las intenciones rusas hacia EEUU nos deja vulnerables a nuevos ataques".







6- Efecto Trump en el mundo

Flake hizo referencia al uso de la expresión "fake news" por varios líderes autoritarios en el mundo. Dio ejemplos del presidente filipino, Rodrigo Duterte; el mandatario sirio, Bashar Assad; o el venezolano, Nicolás Maduro, usando la expresión. El senador tildó este fenómeno como una "retroalimentación vergonzosa".

"Cada palabra que pronuncia un presidente proyecta valores estadounidenses en todo el mundo. Los valores de la libre expresión y la reverencia por la libertad de prensa han sido nuestro sello distintivo a nivel mundial. Este ciclo de retroalimentación es vergonzoso. No solo el año pasado hemos visto a un presidente estadounidense tomar prestado un lenguaje despótico para referirse a la prensa libre, sino que parece haber inspirado dictadores y autoritarios con su propio lenguaje. Esto es reprensible."