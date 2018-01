Qué pasará si hay un cierre del gobierno federal y cómo te puede afectar

En el último cierre de gobierno, en 2013, más de 800,000 empleados de la administración pública fueron suspendidos, los parques y monumentos nacionales cerraron y las agencias federales solo dejaron operativas funciones esenciales. Aquí te contamos el posible escenario si no hay acuerdo en el Senado.

La última vez que hubo un cierre del gobierno federal en EEUU fue en octubre de 2013, cuando el Congreso no llegó a un acuerdo sobre la ley de salud impulsada entonces por el presidente Barack Obama. El shutdown resultó en que las operaciones de cerca de 800,000 trabajadores se suspendieron frenando así la mayoría de programas y servicios federales no esenciales.

Ahora, el Senado tiene hasta la medianoche de este viernes para llegar a algún tipo de acuerdo para que no pase lo mismo. En este caso, no es la salud sino las protecciones migratorias para los dreamers que buscan los demócratas lo que tiene en vilo a la nación.

Mick Mulvaney, director de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, dijo en una improvisada conferencia de prensa este viernes que, de llegar a un cierre, el gobierno de Donald Trump lo administrará de manera diferente a como lo hizo Obama.

"No vamos a convertirlo en un arma. No vamos a intentar herir a la gente, especialmente a las personas que trabajan para el gobierno federal", dijo a los periodistas, aunque salvo mantener los parques nacionales abiertos, no quedó del todo claro qué haría este gobierno efectivamente diferente.

Mulvaney agregó que el personal militar y los agentes de la patrulla fronteriza continuarían reportándose al trabajo, pero no recibirían pago.





Pero el mensaje de Mulvaney parece no estar alineado con el del presidente, que en los últimos días dijo que un cierre podría tener un efecto devastador, especialmente para los militares. Previo al shutdown en 2013, Obama había firmado una orden para garantizar que se pagaría a los militares. Trump no hizo nada similar aún.

De no lograrse un acuerdo antes de la medianoche, esto podría suceder en el gobierno federal:





Los empleados: en el cierre del gobierno de 2013, cerca de 800,000 empleados del gobierno fueron suspendidos en sus funciones y por tanto en su paga. Se calcula que esta vez el número sería similar.

Los militares: los que están en servicio permanecerán en sus puestos, estén fuera o dentro del país. En cierres anteriores, indica una nota de la Radio Pública Nacional (NPR), las misiones de entrenamiento se reducidas.

Aeropuertos: los controladores de tránsito aéreo, los funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte y los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza se mantendrían, por lo que el transporte aéreo podría funcionar.

ICE: en 2013, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se encarga de la aplicación de leyes de inmigración, y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuaron operando durante el cierre. No así sus voceros.

Servicio de correo: la oficina de correos tiene financiación propia, por lo que continuaría abierta y operativas las entregas del Servicio Postal de EEUU.

Parques nacionales: en 2013 fue una de las caras más tangibles del cierre del gobierno ya que los sitios más emblemáticos de las ciudades más visitadas de EEUU cerraron. Tal fue el caso de la Estatua de la Libertad en Nueva York o el famoso Mall de Washington DC, el corredor de parques en el área de edificios gubernamentales de la capital, cerrados al público. En este caso, la portavoz del Departamento del Interior, Heather Swift, aseguró en un comunicado que se intentará mantener los parques y monumentos "lo más accesibles posibles".

Museos y Zoo Nacional: Smithsonian Institution anunció este jueves que sus museos y el Zoológico Nacional permanecerían abiertos este fin de semana si hay cierre. En caso de que el shutdown continúe, a partir del lunes cerrarán. Además de los museos de Washington DC, Smithsonian tiene dos museos en Nueva York: el de Diseño Cooper Hewitt y el Centro Heye. Con respecto al Zoo Nacional, la institución indicó que los animales seguirían siendo alimentados y cuidados.

Agencias federales: la mayoría como el Departamento de Educación, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el fisco (IRS) cerrarían, aunque algunas de sus funciones más esenciales continuarán operando.