Qué alternativas tiene Ucrania si Trump la abandona en su guerra contra Rusia

El presidente Donald Trump está presionando a Ucrania para que ceda territorio a Rusia con el fin de terminar la guerra y ha advertido que se retirará si el acuerdo resulta demasiado complicado. Esto ha encendido las alarmas en Europa sobre cómo llenar ese posible vacío.

Los aliados europeos de Ucrania consideran que la guerra es fundamental para la seguridad del continente, y ahora aumenta la presión para encontrar formas de apoyar militarmente a Kiyv, ya sea que Trump se retire o no.

Trump ha atacado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en diversas ocasiones, acusándolo de prolongar el “campo de matanza” al rechazar su exigencia de que Ucrania entregue Crimea, ocupada, a Moscú.

El plan de Trump de tierra por paz representaría un cambio significativo en el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, rompiendo con convenciones que durante mucho tiempo han sostenido que las fronteras no deben redibujarse por la fuerza.

“Se necesitó una guerra mundial para revertir anexiones de jure y murieron 60 millones de personas”, dijo a AP François Heisbourg, asesor especial de la Fundación para la Investigación Estratégica en París, refiriéndose a la anexión previa a la guerra de Austria por la Alemania nazi.

“Los europeos no lo aceptarán" y Ucrania tampoco, dijo.

¿Puede Ucrania luchar sin el apoyo de Estados Unidos?

Diplomáticos y expertos describieron varios escenarios si Estados Unidos decide retirarse. Van desde que el país deje de brindar ayuda directa a Ucrania —pero permita a las naciones europeas transferir inteligencia crítica y armas estadounidenses a Kyiv— hasta que Trump prohíba la transferencia de cualquier tecnología estadounidense, incluidos componentes o software en armas europeas.

Cualquier retirada de la ayuda militar estadounidense a Ucrania podría crear serias dificultades para Europa, dijeron analistas y diplomáticos a The Associated Press. La capacidad de Kiev para continuar luchando dependería de la voluntad política europea para reunir dinero y armas, y de qué tan rápido puedan llenarse los vacíos que deje Washington.

Si fuera fácil, Europa “ya estaría haciendo cosas sin Estados Unidos”, dijo un diplomático europeo que habló bajo condición de anonimato por tratarse de un tema delicado.

¿De dónde vendría el dinero?

No se ha aprobado ningún nuevo paquete de ayuda de Estados para Ucrania desde que Trump asumió el cargo, incluso cuando las naciones europeas han proporcionado colectivamente más ayuda que Washington, según el Instituto Kiel.

Europa ha contribuido con alrededor de 157 mil millones de dólares, unos 26 mil millones más que Estados Unidos, aunque Washington supera ligeramente a Europa en lo que respecta a ayuda militar, según dicho instituto con sede en Alemania.

Será difícil, pero hay formas en que Europa puede encontrar dinero para financiar a Ucrania —incluido el decomiso de activos rusos congelados— pero “el dinero no es lo que dispara balas”, dijo Heisbourg.

El “gran error” de Europa fue reducir drásticamente su capacidad militar tras la Guerra Fría y pensar que “esta guerra empezó en febrero de 2022 y no en febrero de 2014”, cuando Moscú invadió y luego anexó Crimea, dijo Thomas Gomart, director del IFRI, un centro de estudios franceses de asuntos internacionales.

Los europeos están luchando por adquirir armas tanto para ellos mismos como para Ucrania, mientras enfrentan limitaciones en la capacidad de producción, una industria de defensa fragmentada y una dependencia de décadas hacia Estados Unidos.

Algo de capacidad de producción adicional podría provenir de Ucrania, que ha aumentado la fabricación de munición y drones desde la invasión rusa. Mucho más difícil de reemplazar, dijeron los expertos, son las armas estadounidenses avanzadas, incluidas las defensas antiaéreas.

¿Pueden reemplazarse los sistemas de armas de Estados Unidos?

Rusia ha atacado Ucrania casi todas las noches desde que las fuerzas de Vladimir Putin invadieron en febrero de 2022, llenando los cielos de misiles y drones, incluidos drones señuelo para agotar las defensas aéreas limitadas de Ucrania. En abril, al menos 57 personas murieron en múltiples ataques.

El número de muertos por los ataques rusos sería “inevitablemente” mayor sin los sistemas de misiles de defensa aérea Patriot estadounidenses que protegen los cielos de Ucrania, dijo Douglas Barrie, investigador principal en aeroespacio militar en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres.

Los Patriot pueden rastrear e interceptar misiles rusos, incluido el hipersónico Kinzhal, que Putin ha presumido como imparable. Kyiv los utiliza para proteger infraestructura crítica, incluida la red energética del país.

A principios de este mes, Zelensky solicitó comprar 10 sistemas Patriot, una petición que Trump rechazó. “No comienzas una guerra contra alguien 20 veces más grande que tú y luego esperas que la gente te dé algunos misiles", dijo un día después de que un ataque ruso a la ciudad ucraniana de Sumy matara a 35 personas.

Francia e Italia han proporcionado a Ucrania su sistema de defensa aérea Aster SAMP/T, pero el problema no es la “calidad, sino la cantidad”, dijo Barrie, señalando la mayor base industrial de defensa de Estados Unidos y sus mayores reservas.

Aunque Trump criticó a Putin durante el fin de semana por sus ataques con misiles y sugirió imponer más sanciones a Rusia, para Europa sigue siendo un juego de espera.

El vaivén de la política exterior agresiva de Trump significa que nada está descartado, dijeron los expertos.

Un escenario extremo podría implicar una prohibición de exportaciones y transferencias de armas estadounidenses a Ucrania, lo que impediría a las naciones europeas comprar armas estadounidenses para entregarlas a Kyiv o transferir armas que contengan componentes o software de Estados Unidos, dijo Barrie.

Eso podría significar que países como Alemania, que ya han entregado sistemas Patriot estadounidenses a Ucrania, estarían prohibidos de seguir haciéndolo. Tal medida dificultaría seriamente la capacidad de Europa para apoyar a Kiev y marcaría un cambio fundamental en la relación de EEUU con sus aliados.

“Una cosa es que Estados Unidos deje de ser un aliado, otra es que se convierta en un enemigo”, dijo Heisbourg, señalando que tal paso también podría dañar el sector de defensa estadounidense si las compras de armas se perciben como inutilizables bajo orden política de Trump.

Llenar el vacío en el intercambio de inteligencia

En marzo, la administración Trump suspendió el intercambio de inteligencia con Ucrania en un intento de forzar a Zelensky a aceptar una tregua con Rusia. La suspensión, que duró aproximadamente una semana, afectó la capacidad de Ucrania para rastrear y atacar tropas, tanques y barcos rusos.

Hay ciertas capacidades, incluida la vigilancia y el reconocimiento “de alto nivel” mediante satélites que “solo Estados Unidos puede proporcionar”, dijo Matthew Kroenig, vicepresidente del Centro Scowcroft para Estrategia y Seguridad del Consejo Atlántico en Washington.

Aunque no se conoce el alcance del intercambio de inteligencia entre Estados Unidos. y Ucrania, los expertos dijeron que probablemente muestra a Kyiv en tiempo casi real el despliegue de tropas rusas y ayuda a dirigir ataques de largo alcance.

Los aliados de Ucrania no tienen tanta capacidad satelital como EEUU, pero podrían lanzar más satélites o Ucrania podría usar sistemas comerciales si Trump corta nuevamente la inteligencia, dijeron los expertos. Esto último probablemente tendría que provenir de un proveedor europeo —en marzo, la empresa estadounidense Maxar Technologies confirmó que suspendió temporalmente el acceso a imágenes satelitales no clasificadas tras la decisión de la administración de suspender el intercambio de inteligencia.

Ucrania también necesita una alternativa a la red satelital Starlink de Elon Musk, que es crucial para las comunicaciones defensivas y civiles ucranianas. Las empresas europeas de defensa están discutiendo la creación de una alianza satelital, pero actualmente no tienen una alternativa a la misma escala.

¿Ucrania colapsaría sin el apoyo de Estados Unidos?

Si Trump se retira o si Kiev rechaza un acuerdo y continúa luchando con apoyo europeo, no significará necesariamente “el colapso de Ucrania”, aunque casi con certeza morirán más personas si Estados Unidos. retira sus defensas aéreas y capacidades de inteligencia, dijo Heisbourg.

Trump ha hecho que los líderes europeos tomen conciencia de que necesitan asumir la responsabilidad de su propia defensa, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, dijeron los expertos.

Eso significa que las naciones europeas deben invertir más en defensa, trabajar juntas para ampliar la producción militar y generar confianza para compartir inteligencia.

“Este tema no es una cuestión de los próximos dos meses o los próximos dos años. Este tema es sobre las próximas dos décadas”, dijo Gomart.