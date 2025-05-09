Cómo usa Putin el Día de la Victoria soviética en la II Guerra Mundial para obtener apoyo a guerra en Ucrania

Video Los primeros 100 días de Trump: ¿cuál ha sido el impacto de sus políticas migratorias?

Pocos países marcan el final de la Segunda Guerra Mundial con el mismo entusiasmo y fervor que Rusia, para la cual la victoria sobre la Alemania nazi hace 80 años sigue siendo una fuente de inmenso orgullo y un momento definitorio de la historia.

El Día de la Victoria, celebrado el 9 de mayo, es la festividad secular más importante de Rusia, reflejando su sacrificio en tiempos de guerra. Pero también es utilizado por el Kremlin para fortalecer el patriotismo y recuperar el prestigio de superpotencia que perdió cuando la Unión Soviética colapsó en 1991.

El presidente Vladímir Putin, quien ha gobernado Rusia durante 25 de esos 80 años, ha convertido el Día de la Victoria en un pilar clave de su mandato y ha intentado usarlo para justificar su invasión de Ucrania que lleva tres años.

También ha buscado subrayar el fracaso de los esfuerzos occidentales por aislar a Moscú invitando al presidente chino Xi Jinping y a otros líderes a las festividades, que este año se han visto ensombrecidas por reportes de ataques ucranianos con drones dirigidos a Moscú y graves interrupciones en los aeropuertos de la capital, así como cortes de internet en los teléfonos móviles el miércoles.

Por qué el Día de la Victoria es tan importante para Rusia y Putin

La Unión Soviética perdió la asombrosa cifra de 27 millones de personas en lo que llama la Gran Guerra Patria de 1941-45. Ese sacrificio dejó una profunda cicatriz en la psique nacional.

La Alemania nazi invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 y rápidamente invadió la parte occidental del país. Llegaron a estar a menos de 19 millas de Moscú en octubre de ese año, pero el Ejército Rojo se recuperó y derrotó a los invasores.

Las tropas soviéticas infligieron derrotas aplastantes a Alemania en 1943 en Stalingrado (ahora llamado Volgogrado) y Kursk, y luego empujaron a las fuerzas nazis de regreso a través del oeste de la Unión Soviética hasta Berlín.

Putin ha señalado que 1 de cada 7 ciudadanos soviéticos murieron en la guerra, al tiempo que el Reino Unido perdió uno de cada 127 y Estados Unidos uno de cada 320.

"La Unión Soviética y el Ejército Rojo, no importa lo que alguien intente probar hoy, hicieron la contribución principal y crucial a la derrota del nazismo", escribió Putin en 2020.

Una historia familiar de Putin de la Segunda Guerra Mundial

Putin tiene un profundo vínculo emocional con la historia de la Segunda Guerra Mundial. "Siempre recordaremos el alto precio que el pueblo soviético pagó por la victoria", suele decir.

A menudo invoca historias de sus padres, Vladímir y Maria, en la guerra, y la muerte de su hermano de dos años, Viktor, conocido como "Vitya", durante el asedio nazi de dos años y medio a su hogar en Leningrado, ahora llamado San Petersburgo.

"Fue el lugar donde mi madre milagrosamente logró sobrevivir", escribió Putin. "Mi padre, a pesar de estar exento del servicio activo, se ofreció como voluntario para defender su ciudad natal".

También recordó en un artículo de revista cómo su padre habló sobre una misión de reconocimiento detrás de las líneas nazis cuando sus camaradas fueron asesinados y él sobrevivió escondiéndose en un pantano y respirando a través de una caña cuando los soldados alemanes caminaban a pocos pasos de distancia.

El padre de Putin resultó gravemente herido. Después de salir del hospital, caminó a casa con muletas para ver a los trabajadores de la morgue llevándose el cadáver de su esposa para ser enterrado.

"Se acercó a ella y le pareció que estaba respirando, y les dijo a los camilleros: '¡Todavía está viva!'", relató el padre de Putin a su hijo.

Los trabajadores de la morgue respondieron: "Morirá en el camino, no sobrevivirá". Pero Putin dijo que su padre los apartó con las muletas y los obligó a llevarla de regreso a su apartamento.

El papel de la Segunda Guerra Mundial en las políticas del Kremlin

El énfasis de Putin en la historia de la Segunda Guerra Mundial refleja no sólo su deseo de mostrar el poderío militar de Rusia, sino también su esfuerzo por unir al país detrás de su agenda.

La Segunda Guerra Mundial es un evento inusual en la historia divisiva de la nación bajo el régimen comunista que es reverenciado por todos los grupos políticos, y el Kremlin ha utilizado ese sentimiento para fomentar el orgullo nacional y subrayar la posición de Rusia como una potencia global.

Los desfiles del Día de la Victoria son una muestra masiva de sus fuerzas armadas, con miles de tropas y decenas de equipos pesados, incluidos lanzadores móviles que transportan misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear, desfilando por la Plaza Roja, y sobrevuelos de decenas de aviones de guerra. Se celebran desfiles militares, se lanzan fuegos artificiales y se llevan a cabo otras festividades en ciudades de todo el país.

Las autoridades también fomentan las manifestaciones del 9 de mayo con lo que se conoce como el "Regimiento Inmortal", en el que las personas llevan fotos de familiares que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Putin se unió a esas marchas durante varios años, llevando una foto de su padre.

Así usa la Segunda Guerra Mundial para justificar la invasión de Ucrania

Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, Putin declaró que estaba destinada a la "desmilitarización" y "desnazificación" de su vecino, alegando falsamente que grupos neonazis estaban moldeando la política de Ucrania bajo el gobierno del presidente Volodymyr Zelenskyy, quien es judío. Las afirmaciones fueron rechazadas vehementemente por Kiev y sus aliados occidentales.

Putin intentó presentar la veneración de Ucrania por algunos de sus líderes nacionalistas que cooperaron con los nazis en la Segunda Guerra Mundial como un signo de las supuestas simpatías nazis de Kiev. Regularmente hacía referencias a figuras nacionalistas ucranianas como Stepan Bandera, quien fue asesinado por un espía soviético en Múnich en 1959, como una justificación subyacente para la acción militar rusa en Ucrania.

"El Kremlin ha mezclado esos temas y ha utilizado la victoria sobre la Alemania nazi como base para construir narrativas antiucranianas", señaló el analista político Nikolai Petrov.

"En la mente de Putin y en los planes del Kremlin, la victoria sobre los nazis rima con la victoria sobre el neonazismo ucraniano, como ellos lo plantean".