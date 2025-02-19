Cómo Trump le dio a Putin la mayor victoria hasta ahora de Rusia sobre Ucrania tras tres años de guerra

Video Trump afirma que pronto se reunirá con Putin: “Rusia y Ucrania quieren terminar la guerra”

Si la reunión celebrada el martes en Arabia Saudita entre los cancilleres de Rusia y Estados Unidos ya podía verse como una victoria diplomática para el Kremlin, las declaraciones de Donald Trump este miécoles sobre la guerra de Ucrania no dejaron lugar a dudas.

Y es que el presidente estadounidense respondió a las quejas de Kiev por no haber sido invitado a la negociación sobre el fin de la guerra con un discurso bastante alineado con el del presidente Vladimir Putin.

"Hoy oí 'oh, no fuimos invitados'. Bueno, has estado ahí tres años. Debiste haberla terminado hace tres años. No deberías haberla empezado, podrías haber llegado a un acuerdo", respondió Trump cuando se le preguntó qué le diría a los ucranianos que se sienten "traicionados", culpabilizando a Kiev de iniciar un conflicto que comenzó con la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, ordenada por Putin.

"Yo podría haber negociado un acuerdo para Ucrania que le hubiera dado casi todo el territorio y nadie hubiera muerto, y ninguna ciudad hubiera sido destruida (...). Pero eligieron no hacerlo así", agregó Trump.

Esa fue su respuesta a las quejas del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien ha insistido en lamentar que su país no hubiera sido invitado a la reunión de Riad y que, este miércoles, explicó lo dicho por el estadounidense afirmando que "vive en un espacio de desinformación rusa".

Trump fue entonces más allá y calentó la discusión al calificar a Zelensky como un un “dictador sin elecciones".

“Piénsenlo, un comediante modestamente exitoso, Volodymyr Zelensky, convenció a EEUU de gastar $350,000 millones para entrar en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar, pero una guerra que él, sin EEUU y “TRUMP”, nunca podrá resolver”, dijo Trump sobre el ucraniano, quien era una popular estrella de televisión en su país antes de postularse para el cargo.

Debido a la invasión de Rusia en febrero de 2022, Ucrania ha retrasado las elecciones que estaban programadas para abril de 2024.

Para Zelensky, en las conversaciones de paz debe estar su país, además de la Unión Europea, Reino Unido y Turquía, países que, dijo, deberían participar "en la elaboración de las garantías de seguridad necesarias, junto a Estados Unidos".

"No pueden tomarse decisiones sin Ucrania sobre cómo terminar la guerra en Ucrania", reiteró el martes en una rueda de prensa conjunta con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara.

Putin se anota un tanto con la reunión de Arabia Saudita

La reunión de Riad marcó un importante y definitivo avance en el deshielo de las relaciones entre EEUU y Rusia tras haber tocado un mínimo de décadas por la guerra en Ucrania.

La invasión llevó a Washington y sus aliados europeos a tratar de aislar al gobierno de Putin, que durante este tiempo ha experimentado un evidente acercamiento a China e incluso Corea del Norte.

Ahora, el cambio de estrategia por parte de EEUU es más que evidente. En el encuentro del martes, Marco Rubio y su homólogo Serguéi Lavrov acordaron restablecer el personal de sus respectivas embajadas e incluso explorar un acercamiento “para cooperación futura en asuntos de interés geopolítico mutuo y en las oportunidades económicas y de inversiones”, dijo el gobierno estadounidense en un comunicado.

Pero, además, pactaron también nombrar equipos “de alto nivel” para negociar el final de la guerra en Ucrania, lo que, según Rubio, supone solo el inicio de las conversaciones que continuarán en el corto plazo.

“Si este conflicto llega a un final aceptable, existen increíbles oportunidades de asociarnos con los rusos geopolíticamente en temas de interés común y, francamente, económicamente en temas que esperamos sean buenos para el mundo y también mejoren nuestras relaciones a largo plazo”, dijo el secretario de Estado de EEUU.

Lejos de ser un mero detalle, el repentino acercamiento a Rusia por parte de Washington y el reconocimiento de su importancia a la hora de alcanzar el fin de la guerra es probablemente la mayor victoria alcanzada hasta la fecha por el presidente Putin y sus condiciones en torno al conflicto.

Victoria diplomática para Putin por el acercamiento de EEUU

“El presidente Trump quiere poner fin a las muertes; EEUU quiere la paz y está usando su fuerza para que los países se unan. El presidente Trump es el único líder en el mundo que puede conseguir que Ucrania y Rusia se pongan de acuerdo en eso”, dijo este martes la portavoz del departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce.

El propio Trump insistió en esa idea horas después desde Mar-a-Lago: "Creo que tengo el poder de terminar con la guerra y creo que va muy bien", dijo.

Rusia, por su parte, no oculta su satisfacción con el cambio de discurso y estrategia en la Casa Blanca, que ayuda a validar la postura y reclamos de Moscú sobre la guerra.

El ministro de Exteriores ruso calificó como “muy útil” la conversación con Rubio. “Tengo motivos para creer que la parte estadounidense ha comenzado a comprender mejor nuestra posición”, agregó Lavrov.

Esta victoria diplomática para Putin, con quien Trump aseguró que se reunirá en una fecha aún por determinar, le está dando una notable ventaja a la hora de marcar la línea a seguir como protagonista indiscutible en las negociaciones sobre el fin de la guerra.

Por ello, tanto Ucrania como Europa —ausentes en la reunión de Arabia Saudita— han mostrado en repetidas ocasiones su temor a quedar fuera de este diálogo, y que supondría un rotundo final para la política de Biden que se basaba en el lema de “nada sobre Ucrania sin Ucrania”.

Europa reclama su presencia en las negociaciones sobre la guerra de Ucrania

La Unión Europea volvió a reclamar el martes su lugar en las negociaciones en una reunión en Bruselas con el enviado de Trump para Ucrania, Keith Kellog.

“Queremos colaborar con EEUU para lograr una paz justa y duradera en Ucrania”, dijo en sus redes tras la reunión la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

“Desde el punto de vista financiero y militar, Europa ha aportado [para la defensa de Ucrania] más que nadie. Y daremos un paso adelante”, agregó.

En un comunicado de la CE, se lee que Von der Leyen le recordó a Kellog que Europa comprometió para esta guerra “más que ningún otro aliado” al destinar 135,000 millones de euros, lo que incluye 52,000 millones en ayuda militar, “una contribución equivalente a la de EEUU”, aseguró.

En la Casa Blanca, sin embargo, rechazan la idea de que Europa ha quedado fuera de la conversación, señalando que funcionarios del gobierno han hablado con varios de sus líderes.

“Hay otras partes que tienen sanciones [contra Rusia], la Unión Europea tendrá que estar en la mesa en algún momento porque ellos también tienen sanciones”, declaro Rubio el martes. Este miércoles la UE acordó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.

El lunes, Francia convocó una reunión de emergencia de los países de la Unión Europea y Reino Unido para coordinar una respuesta.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el martes que habló por teléfono con Trump y Zelensky, después de la reunión que convocó en París.

"Buscamos una paz fuerte y duradera en Ucrania", escribió Macron en X. "Para lograrlo, Rusia debe poner fin a su agresión, y esto debe ir acompañado de garantías de seguridad sólidas y creíbles para los ucranianos", dijo y prometió "trabajar en esto junto con todos los europeos, estadounidenses y ucranianos".

Zelensky critica que se tomen decisiones "sobre Ucrania y sin Ucrania"

Zelensky afirmó que compartía con los dirigentes europeos "una visión común" sobre cómo llegar a un acuerdo de paz.

De visita oficial en Turquía, no dudó en criticar este martes el encuentro en Riad, “de nuevo sobre Ucrania y sin Ucrania”, por lo que pidió conversaciones “justas” que incluyan a la Unión Europea, Reino Unido y Turquía, que se ofreció a acoger las negociaciones.

Tanto Europa como Ucrania reclaman su lugar en las negociaciones de paz ante el temor de que EEUU busque imponer unas condiciones particularmente beneficiosas para Putin.

Este recelo no hizo más que aumentar en los últimos días con declaraciones escuchadas en el seno del gobierno estadounidense.

Tanto Trump como su secretario de Defensa, Pete Hegseth, coincidieron por ejemplo a la hora de calificar como “improbable” y “poco realista” que Ucrania pudiera recuperar todo el territorio perdido frente a Rusia o que logre ingresar a la OTAN, tal y como Kiev solicita, y que Moscú ve como una potencial amenaza.

En el pasado, Putin dijo estar “dispuesto” a negociar con Zelensky “si es necesario”, según el Kremlin. La presidencia rusa reconoció también “el derecho” de Ucrania a entrar en la Unión Europea, pero no en la OTAN.

Además, Trump también puso una condición para que Kiev siga contando con su apoyo: tener acceso a las tierras raras de Ucrania, que podrían ser esenciales para muchos tipos de tecnología

