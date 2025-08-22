Cómo Putin volvió a dejar mal parado a Trump en su intento de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Video Rusia lanza el ataque más intenso del mes contra Ucrania: Zelensky acusa a Putin de no querer la paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó la semana declarando un avance diplomático en su intento de acercar la paz a Moscú y Kyiv, anunciando que había comenzado a organizar conversaciones directas entre el ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky.

El anuncio llegó pocos días después de que el mandatario estadounidense se reuniera con Putin en Alaska y que terminó sin ningún acuerdo a la vista.

Cuatro días después, el optimismo del presidente republicano se ha desvanecido. El jefe de la diplomacia rusa dejó claro el viernes que Putin no se reunirá con Zelensky hasta que los ucranianos acepten algunas de las antiguas exigencias de Moscú para poner fin al conflicto.

Es un duro revés para Trump, quien había estado promocionando su ofensiva diplomática como un impulso indiscutible para un acuerdo que detenga un conflicto que, como candidato, prometió terminar el primer día en el cargo.

Trump dijo el viernes que esperaba tomar una decisión sobre sus próximas acciones en dos semanas si no se programan conversaciones directas. Planteó la posibilidad de imponer nuevas sanciones o aranceles a Rusia, una amenaza que ya había barajado, pero que no ha concretado.

“Vamos a ver si se reúnen”, declaró Trump a la prensa en una aparición en el Despacho Oval. “Será interesante ver. Si no, ¿por qué no se reunieron? Porque les dije que se reunieran. Pero sabré qué haré en dos semanas”.

Trump presumió de un avance que no fue

Trump anunció el lunes que había comenzado a organizar una reunión entre Putin y Zelensky poco después de concluir las conversaciones en la Casa Blanca con Zelensky y líderes europeos, además de hablar por teléfono con Putin.

Los líderes europeos aplaudieron el tono del presidente en la reunión en la Casa Blanca, cuando hizo vagas promesas de respaldar las garantías de seguridad europeas para la Ucrania de posguerra.

Trump también pareció aliviar la ansiedad europea, acentuada por sus comentarios tras su cumbre en Alaska con Putin días antes, cuando pareció inclinarse hacia la exigencia del líder ruso de que Ucrania cediera los territorios confiscados por Rusia.

Los líderes europeos incluso mostraron un optimismo moderado sobre los avances de Trump tras anunciar sus planes de diálogo directo, seguidos posiblemente de negociaciones a tres bandas con su participación.

Sin embargo, en los últimos días ha aumentado la incertidumbre sobre el compromiso de Putin con los esfuerzos de paz de Trump, ya que funcionarios rusos plantearon objeciones sobre los pilares de las propuestas emergentes sobre la mesa de negociación.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Putin está dispuesto a reunirse con Zelensky para discutir los términos de la paz, pero solo después de que los altos funcionarios resuelvan los asuntos clave.

Esto podría implicar un proceso de negociación prolongado, ya que las posiciones entre ambas partes siguen estando muy distanciadas.

"No hay ninguna reunión prevista", declaró Lavrov en una entrevista grabada para el programa dominical de la NBC "Meet the Press with Kristen Welker". "Putin está dispuesto a reunirse con Zelensky cuando la agenda esté lista para una cumbre, y esta agenda no está lista en lo absoluto".

Rusia siembra incertidumbre sobre cualquier avance en las garantías de seguridad

Ucrania exige garantías de seguridad occidentales para disuadir cualquier ataque ruso tras la guerra, y funcionarios estadounidenses y europeos se apresuraron a elaborar propuestas detalladas sobre cómo podrían funcionar.

Sin embargo, Lavrov declaró a principios de esta semana que no tenía sentido establecer acuerdos de seguridad para Ucrania sin la participación de Moscú.

Putin, por su parte, visitó el viernes Sarov, una ciudad cerrada a unas 230 millas al este de Moscú, que ha servido de base para el programa de armas nucleares de Rusia desde finales de la década de 1940. La visita sirvió como un recordatorio, no tan sutil, de que Rusia es una de las principales potencias nucleares del mundo.

"No ha moderado su postura de forma significativa", declaró a AP Nigel Gould-Davies, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres y exembajador británico en Bielorrusia.

Mientras Trump promocionaba su plan para las conversaciones de paz, Rusia lanzó el jueves uno de sus mayores ataques aéreos en lo que va de año, centrado en el oeste de Ucrania con un bombardeo de 574 drones y 40 misiles balísticos y de crucero.

“Los rusos intentan por todos los medios evitar la cumbre. El problema no es la reunión en sí, sino que no quieren poner fin a la guerra”, declaró Zelensky el viernes junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien se encontraba de visita en Kiev.

Rutte afirmó que Trump quiere “salir del estancamiento” con Putin y comprometer a Estados Unidos a proporcionar garantías de seguridad a Ucrania.

Rutte explicó que las garantías en discusión se basarían en dos “niveles”. El primero, que se concretaría tras un acuerdo de paz o un alto el fuego a largo plazo, se centraría en fortalecer al máximo las fuerzas armadas ucranianas. El segundo incluiría compromisos de seguridad de Europa y Estados Unidos.

La jefa de la diplomacia europea advierte sobre la trampa de Putin

Kaja kallas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, declaró el viernes que la posibilidad de que Ucrania ceda territorio a Rusia como parte de un acuerdo de paz para poner fin a su guerra de tres años es una trampa tendida por Putin.

El líder ruso exige concesiones a Ucrania a cambio de detener la invasión de su ejército, pero concederle esas exigencias equivaldría a recompensar al país que inició los combates, dijo Kaja Kallas.

Las recientes conversaciones sobre otorgar concesiones a Putin son "precisamente la trampa en la que Rusia quiere que caigamos", declaró Kallas en una entrevista con la BBC.

"Me refiero a que se debate sobre qué debería renunciar Ucrania, qué concesiones está dispuesta a hacer, mientras olvidamos que Rusia no ha hecho ni una sola concesión y que son ellos los que agreden, los que atacan brutalmente a otro país y matan gente", dijo.

"Rusia simplemente está dando largas. Está claro que Rusia no quiere la paz", afirmó Kallas. "El presidente Trump ha dicho repetidamente que hay que detener las matanzas, y Putin simplemente se ríe, no deteniendo las matanzas, sino aumentándolas".

