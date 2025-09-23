Trump cambia su postura y ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Video La OTAN denuncia el comportamiento “imprudente de Rusia” tras la violación del espacio aéreo polaco

Donald Trump aseguró este martes que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido durante su conflicto con Rusia, lo que supone un cambio drástico respecto a sus habituales peticiones a Kiev para que haga concesiones ante Moscú y se pueda poner fin así a la guerra.

El presidente estadounidense compartió su postura en una publicación en redes sociales poco después de reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el marco de la reunión de líderes mundiales de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

"Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable", escribió.

Este apoyo reforzado de Trump, si se mantiene en el tiempo, supondría una gran victoria para Zelensky, quien ha pedido al republicano mantener la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, para que ponga fin a la guerra.

Sin embargo, el mensaje del republicano no incluía ninguna referencia a nuevas sanciones o aranceles estadounidenses contra el sector energético ruso, pese a que el republicano ha hablado de ambos temas, incluso con líderes europeos.

Tampoco se refirió a nuevas ventas directas de armas estadounidenses a Ucrania, sino que sugirió que los miembros de la OTAN seguirían comprando armamento estadounidense para luego transferirlo a Ucrania.

Trump, remontándose a su campaña electoral de 2024, insistió en que pondría fin rápidamente a esta guerra, tras insinuar de manera frecuente que los intereses de Estados Unidos en el resultado de este conflicto eran limitados.

“Rusia ha estado luchando sin rumbo durante tres años y medio en una guerra que una verdadera potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, escribió Trump. “Esto no distingue a Rusia. De hecho, la hace parecer un tigre de papel”.

¿Cómo fue la nueva reunión entre Trump y Zelensky?

En su reunión de este martes con Trump, Zelensky buscaba ayuda adicional de Washington para defender a su país de la avalancha de misiles, drones y bombas rusas.

Los dos presidentes, que han mantenido relaciones tensas en algunas reuniones previas, se saludaron cordialmente.

"Sentimos un gran respeto por la lucha que Ucrania está librando", dijo Trump a Zelensky, quien respondió que tenía "buenas noticias" del campo de batalla.

"Hablaremos de cómo terminar la guerra y de las garantías de seguridad", dijo el ucraniano, agradeciendo al líder estadounidense la reunión y sus "esfuerzos personales para detener esta guerra".

Mientras la lucha continúa, Trump afirmó que el "mayor progreso" para poner fin al conflicto "es que la economía rusa está en una situación terrible en este momento".

Zelensky dijo que Ucrania estaba de acuerdo con el llamado de Trump a las naciones europeas para que reduzcan aún más las importaciones de petróleo y gas natural rusos.

Trump asegura en la ONU que la guerra de Rusia y Ucrania "iba a ser una breve escaramuza"

En su discurso ante la Asamblea General en la mañana, Trump afirmó que la guerra en Ucrania estaba haciendo que Rusia "quedara mal" porque "se suponía que iba a ser una breve escaramuza".

“Esto demuestra lo que es el liderazgo, lo que un mal liderazgo puede hacerle a un país”, dijo. “La única pregunta ahora es cuántas vidas se perderán innecesariamente en ambos bandos”.

Con sus tropas bajo presión en el frente tras más de tres años de luchar contra el Ejército invasor ruso, Zelensky se reunió con líderes mundiales en Nueva York y tiene previsto hablar en una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania.

Los esfuerzos de paz iniciados por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero parecen haberse estancado. La cumbre que mantuvo en Alaska con Putin y otra reunión con Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca tuvieron lugar hace más de un mes, pero la guerra ha continuado sin cesar.

Tras esas reuniones, Trump anunció que estaba organizando conversaciones directas entre Putin y Zelensky. Sin embargo, Putin no ha mostrado ningún interés en reunirse con Zelensky y lo único que ha hecho ha sido aumentar sus bombardeos sobre Ucrania.

Impulso a sanciones contra Moscú y corte del petróleo ruso

Líderes europeos, así como legisladores estadounidenses, entre los que se encuentran algunos aliados republicanos de Trump, han pedido al presidente endurecer las sanciones contra Rusia. Trump, por su parte, ha presionado a Europa para que deje de comprar petróleo ruso, el motor de la maquinaria bélica de Putin.

Trump aseguró que una "ronda muy fuerte de poderosos aranceles" detendría el derramamiento de sangre de manera rápida. Reiteró sus llamamientos a Europa para que "redoble sus esfuerzos" y deje de comprar petróleo ruso.

Antes de reunirse con Zelensky, el republicano mantuvo conversaciones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien afirmó que Europa impondría más sanciones y aranceles a Rusia y que el bloque reduciría aún más sus importaciones de energía rusa.

Los líderes europeos han apoyado los esfuerzos diplomáticos de Zelensky, y algunos se muestran alarmados por la posibilidad de que la guerra se extienda más allá de Ucrania, ya que se enfrentan a lo que han calificado de provocaciones rusas.

Los aliados de la OTAN celebrarán consultas formales a petición de Estonia, después de que el país báltico informara que tres aviones de combate rusos entraron en su espacio aéreo la semana pasada sin autorización.

Trump afirmó que respaldaría a los países de la OTAN que decidan derribar aviones rusos invasores, pero indicó que la intervención directa de Estados Unidos dependería de las circunstancias.

