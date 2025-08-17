Zelensky vuelve a la Casa Blanca con un Trump más alineado con las exigencias de Putin

Video Cronología de la cumbre entre Trump y Putin: detalles del histórico encuentro en Alaska

El mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, regresará este lunes a la Casa Blanca luego de una cumbre entre el presidente Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin, que concluyó con el estadounidense aún más alineado con las demandas rusas para acabar con la guerra.

El retorno de Zelensky a Washington es la primera después del desastroso encuentro entre el ucraniano y Trump en febrero, en el cual tanto el mandatario estadounidense como el vicepresidente, JD Vance, lo increparon y exigieron ser agradecido con Estados Unidos.

La reunión de hace unos meses y el inédito desarrollo que tuvo fueron ampliamente criticados por analistas y opositores de Trump, que cuestionaron el viraje de la política que había mantenido Estados Unidos en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania durante el gobierno del demócrata Joe Biden.

En el anterior gobierno, Estados Unidos condenó desde un inicio la invasión rusa de Ucrania y autorizó miles de millones de dólares en apoyo humanitario y militar a los ucranianos.

Ahora, luego de la cumbre sostenida el viernes de Trump con Putin en Anchorage, Alaska, Zelensky volverá a la Casa Blanca flanqueado de líderes europeos y en medio de críticas internacionales a Estados Unidos por la cordialidad con la que fue recibido el ruso en suelo estadounidense.

Aunque inicialmente Trump había dicho que ordenaría más sanciones contra Rusia si no accedía a declarar un alto al fuego, tras su reunión con el presidente ruso, quien no accedió a cesar las hostilidades, el estadounidense descartó por el momento la aplicación de medidas.

"Visto cómo han ido las cosas hoy, no creo que deba pensar en eso ahora", declaró finalmente el presidente estadounidense en respuesta a una pregunta de Fox News tras la cumbre.

Trump descartó las sanciones incluso cuando Putin insistió en que su idea de un acuerdo incluye la cesión de partes del territorio ucraniano que actualmente ocupan las fuerzas rusas, una propuesta que según reportes el estadounidense apoya. Ucrania hasta ahora ha descartado cualquier cesión de territorio a cambio de la paz.

Zelensky vuelve a la Casa Blanca flanqueado por europeos frente al “bully” Trump

Luego de que Zelensky y Trump anunciaron el sábado que sostendrán un encuentro en la Casa Blanca el lunes por la tarde, varios líderes europeos informaron que acompañarán al mandatario ucraniano a Washington.

Esta decisión se anunció el domingo, antes de una videoconferencia de la llamada "coalición de voluntarios", un grupo de naciones europeas que impulsa su propio plan de paz para acabar con la guerra en Ucrania.

En la videollamada del domingo participaron la mayoría de los principales países europeos, además de las máximas autoridades de la Unión Europea (UE), la OTAN y países extracontinentales, como Canadá, con el objetivo de examinar las líneas generales de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

El encuentro del lunes en la capital estadounidense, fruto de intensas negociaciones diplomáticas, será una primicia desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Estarán en Washington la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron, el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

De acuerdo con fuentes citadas por la cadena CNN, se espera que Trump y Zelenksy sostengan primero una reunión entre ambos en la Oficina Oval, para luego sostener un encuentro más amplio con los líderes europeos.

“Se prevé que se traten las demandas de Rusia sobre concesiones territoriales y los detalles de las garantías de seguridad para Ucrania, incluyendo la participación de Estados Unidos”, reportó CNN.

Por su parte, luego de que los líderes europeos anunciaron que lo acompañarán a Washington, el mandatario ucraniano elogió esta "unidad" europea y señaló que desconoce "exactamente" lo que conversaron Putin y Trump en Alaska.

"Me gustaría que el presidente Trump nos diera a mí y a los líderes europeos muchos detalles", añadió.

Por su parte, en una entrevista con el programa Face The Nation, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó como una “narrativa mediática estúpida” que los líderes europeos hayan decidido acompañar a Zelensky para evitar que Trump le haga ‘bullying’, es decir, que lo increpe verbalmente otra vez.

“No vendrán mañana para evitar que Zelensky afronte 'bullying'", dijo Rubio. “Vienen mañana porque hemos estado trabajando con los europeos. Hablamos con ellos la semana pasada. Hubo reuniones en el Reino Unido el fin de semana anterior”.

Según Rubio, los líderes europeos acompañarán a Zelensky porque Estados Unidos los invitó a venir a Washington.

Europa quiere mostrar un “frente unido” con Ucrania, dice Macron

Tras la reunión del domingo de los aliados de Kiev, Macron estimó que Putin "no quiere la paz", sino la "capitulación" de Ucrania. "No puede haber discusiones territoriales sobre Ucrania sin los ucranianos", añadió, y pidió que se invite a los europeos a las próximas cumbres sobre el conflicto.

En cuanto a la reunión del lunes en Washington, "nuestra voluntad es presentar un frente unido entre europeos y ucranianos".

También, apuntó Marcon, los líderes europeos buscan preguntar a los estadounidenses "hasta qué punto" están dispuestos a contribuir a las garantías de seguridad ofrecidas por Trump a Ucrania en un posible acuerdo de paz.

Trump mostró apoyo a exigencia de Putin de quedarse con territorios

De acuerdo con la agencia AFP, tras la cumbre, en una llamada con Zelensky y líderes europeos, Trump expresó su apoyo a una propuesta de Putin para tomar el control total de dos regiones orientales de Ucrania que Rusia controla en gran parte, a cambio de congelar el frente en otras dos.

Putin “de facto exige que Ucrania abandone Donbás”, un área que comprende las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, indicó una fuente citada por la agencia.

A cambio, las fuerzas rusas detendrían su ofensiva en la región portuaria del mar Negro de Jersón y en Zaporiyia, en el sur de Ucrania, donde las principales ciudades siguen bajo control ucraniano.

Varios meses después de su invasión a gran escala de Ucrania, Rusia declaró en septiembre de 2022 haber anexado las cuatro regiones ucranianas, aunque sus tropas aún no controlan ninguna de ellas por completo.

“El presidente ucraniano se negó a abandonar Donbás”, dijo la fuente.

Para Zelensky, si Moscú carece de “la voluntad de cumplir una simple orden de detener los ataques, puede que se necesite un gran esfuerzo para que Rusia tenga la voluntad de implementar algo mucho mayor: la convivencia pacífica con sus vecinos durante décadas”.

Hasta ahora, Zelensky ha rechazado cualquier concesión territorial, alegando que tiene las manos atadas por la Constitución ucraniana.

Un ofrecimiento clave: garantías de seguridad para Kiev

Aunque el apoyo de Trump a la exigencia rusa ha sido criticado, también se ha hablado positivamente sobre el ofrecimiento que hizo tras la cumbre de garantías de seguridad para Kiev.

A su regreso de Alaska, Trump mencionó una garantía de seguridad para Kiev similar a la del Artículo 5 de la OTAN, aunque fuera del marco de esa alianza, que Moscú considera una amenaza existencial para sus fronteras.

Según Meloni, el objetivo sería definir "una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania obtener el apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, listos para actuar en caso de un nuevo ataque".

Zelensky calificó de "histórica" la decisión estadounidense de ofrecer a su país garantías de seguridad. Estas, dijo, "deben ser verdaderamente prácticas, brindar protección en tierra, aire y mar, y desarrollarse con la participación de Europa".

Luego de la cumbre, Trump también mencionó la posibilidad de una cumbre tripartita con Putin y Zelensky si "todo sale bien" cuando reciba al presidente ucraniano el lunes, al que seis meses atrás humilló en Oficina Oval frente a las cámaras de televisión de todo el mundo.

Una reunión tripartita debe tener lugar "lo antes posible", insistió Ursula von der Leyen el domingo.

Sin embargo, el presidente ucraniano expresó su pesimismo: "En este momento, Rusia no ha dado ningún indicio de que la cumbre tripartita vaya a celebrarse", dijo.

Tres años y medio después del conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el Ejército ruso ocupa aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo casi toda la región de Lugansk y gran parte de la vecina Donetsk, donde su avance se ha acelerado.

La situación es distinta en las regiones de Zaporiyia y Jersón, cuyos principales centros urbanos siguen bajo control ucraniano.

Con información de AFP.

