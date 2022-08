Si Biden decide no lanzarse a la reelección, corre el riesgo de convertirse en un "pato cojo"

No está claro cuándo exactamente decidió que no se lanzaría de nuevo, pero el anuncio de que no entraría en la carrera no se dio hasta después de la primaria en New Hampshire al principio de 1968. Para ese momento, su capacidad para gobernar de forma efectiva había sido muy socavada por los efectos de la Guerra en Vietnam, y la atención de los medios se alejó rápidamente de él para enfocarse en otros candidatos que podrían reemplazarle.