Senado aprueba el proyecto Laken Riley, que busca detención de migrantes acusados por delitos como robo

Video Ley Laken Riley: ¿en qué consiste y cuáles son las implicaciones para los inmigrantes? Te contamos

El Senado de Estados Unidos dio este lunes su aprobación final al proyecto Laken Riley, que busca la detención de migrantes por delitos menores, convirtiéndola probablemente en el primer proyecto de ley que Donald Trump firmará para convertirlo en ley.

El proyecto presentado por el representante de Georgia Mike Collins prevé la detención de inmigrantes indocumentados “ acusados de, arrestados por, condenados por, o que admitan haber cometido actos que constituyan elementos esenciales de cualquier delito de robo, hurto, o hurto en tiendas”.

Trump ha hecho de una amplia ofensiva contra la inmigración ilegal su principal prioridad, y el Congreso, con los republicanos en el control y algunos demócratas dispuestos a seguirles la corriente, están demostrando que están dispuesto a seguir su ejemplo.

La aprobación de la Ley Laken Riley ( que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada a manos de un venezolano el año pasado) se convirtió en un grito de guerra para la campaña de Trump a la Casa Blanca. Fue una señal de cómo el Congreso ha girado bruscamente a la derecha en materia de seguridad fronteriza e inmigración.

“No queremos criminales entrando en nuestro país”, dijo Trump a sus partidarios en el Capitolio este lunes, añadiendo que esperaba celebrar la firma de un proyecto de ley “dentro de una semana más o menos”.

Trump elimina programas migratorios de su antecesor

Trump ya está poniendo fin a muchos de los programas fronterizos y de inmigración del expresidente Joe Biden, apartando a Estados Unidos de los intentos del demócrata de aplicar políticas de inmigración más humanas en un momento en el que a veces llegaban cifras récord de personas a la frontera con México.

La rápida actuación en política de inmigración fue una prueba de cómo los demócratas, al igual que los republicanos, ya no se resistirán a algunas propuestas de aplicación estricta de la ley.

“Si vienes a este país ilegalmente y cometes un delito, no deberías ser libre de vagar por las calles de esta nación”, dijo la senadora Katie Britt, republicana por Alabama, que ayudó a impulsar el proyecto de ley en el Senado.

Los siguientes pasos para la aprobación del proyecto de ley Laken Riley

El proyecto de ley superó la semana pasada una votación de procedimiento clave en el Senado con el apoyo de 10 demócratas, y una legislación similar obtuvo el apoyo de 48 demócratas de la Cámara de Representantes a principios de este mes.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó su versión del proyecto de ley, pero aún tendrá que asumir los cambios introducidos en el Senado.

La legislación obligaría a las autoridades federales a detener a los inmigrantes acusados de delitos como el hurto en tiendas, así como de delitos que hieran o maten a alguien, y concedería a los estados una nueva capacidad jurídica para impugnar las decisiones federales en materia de inmigración, incluidas las de los jueces de inmigración.

Los críticos del proyecto de ley afirman que esa disposición abrirá la puerta a que los fiscales generales republicanos de los estados libren una batalla legal contra las decisiones federales en materia de inmigración, inyectando aún más incertidumbre y partidismo en la política de inmigración.

¿Qué obstáculos enfrenta la ley Laken Riley?

Deportar a millones de inmigrantes o aplicar la Ley Laken Riley dependerá en gran medida de la capacidad del Congreso para asignar 100,000 millones de dólares.

Los republicanos están debatiendo cómo aprobar ese dinero a través de un proceso conocido como reconciliación presupuestaria que les permitirá exprimirlo a través del Congreso puramente en votos de línea de partido.

Eso no será fácil en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen la mayoría por unos pocos escaños.

En la actualidad, la Ley Laken Riley no tiene financiación vinculada, pero los demócratas del Comité de Asignaciones estiman que el proyecto de ley costaría 83,000 millones de dólares en los próximos tres años, según una nota obtenida por The Associated Press.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU ha calculado que necesitaría casi triplicar el número de camas de detención y realizar más de 80 vuelos de expulsión a la semana para aplicar los requisitos, según un informe.

“Es mucho dinero para gastar en un proyecto de ley que va a provocar el caos, castigar a los inmigrantes legales y socavar las garantías procesales en Estados Unidos, al tiempo que desvía recursos de las verdaderas amenazas”, dijo la senadora por Washington Patty Murray, la principal demócrata de la Comisión de Asignaciones del Senado, en un discurso pronunciado la semana pasada.

