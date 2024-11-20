Video Cronología del asesinato de Laken Riley y el caso contra José Ibarra, condenado a cadena perpetua

José Ibarra, un inmigrante venezolano de 26 años, fue sentenciado a cadena perpetua luego de ser declarado culpable del asesinato de la estudiante de enfermería, Laken Riley, de 22 años, en Georgia.

De acuerdo con investigadores, Riley, estudiante de 22 años de la Universidad de Georgia, fue asesinada por Ibarra mientras se ejercitaba en el bosque del campus universitario en febrero.

El homicidio de Riley cobró notoriedad nacional luego de que el ahora presidente electo Donald Trump utilizó el caso durante las campañas como parte de una agenda de criminalización más amplia de los inmigrantes en Estados Unidos.

Trump buscó achacar el asesinato de la joven a las políticas fronterizas del presidente demócrata Joe Biden, quien hizo referencia a la muerte de Riley durante su discurso del Estado de la Unión en marzo.

A continuación te presentamos los momentos que marcaron el caso:

8 de septiembre de 2022: El joven venezolano ingresó de forma irregular a Estados Unidos cerca de El Paso, Texas, y fue detenido por autoridades migratorias, de acuerdo datos revelados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés). Las autoridades lo liberaron como parte del protocolo migratorio mientras era analizado el caso por una corte.

14 de septiembre de 2023: ICE dijo a Fox News que la Policía de Nueva York reportó haberlo arrestado ese día acusado de haber intentado dañar a un “menor de 17 años” y por haber conducido sin licencia una motocicleta.

22 de febrero de 2024: Ibarra golpeó en la cabeza con una piedra y asfixió a Riley mientras la joven se ejercitaba en el campus de la Universidad de Augusta, en Atenas, Georgia. El cuerpo de la joven, una ávida corredora, fue encontrado ese día en senderos para correr después de que una amiga informó a la policía que no había regresado de una carrera matutina.

23 de febrero de 2024: El individuo fue arrestado por la Policía de la Universidad de Georgia. Las autoridades los acusaron de homicidio, homicidio grave, agresión agravada, encarcelamiento falso, secuestro, obstaculización de una llamada al 911 y ocultamiento de la muerte de otra persona. Ese día los tres hermanos de Ibarra fueron interrogados por las autoridades tras la detención del entonces sospechoso.

24 de febrero de 2024: El acusado compareció ante el juez del condado de Clarke, Donarell Green, quien le negó el derecho a salir bajo fianza. Ese mismo día, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, lamentó el caso, al que vinculó con las “política fallidas de Joe Biden”.

7 de marzo de 2024: El presidente Biden hace referencia al caso de Riley luego de que fue interrumpido durante su discurso del Estado de Unión por la congresista republicana Marjorie Taylore Greene.

9 de marzo de 2024: Los padres de Riley se reunieron con Trump durante un evento de campaña del republicano en Georgia. Un vocero de la campaña de Trump criticó las políticas fronterizas de Biden al mencionar la reunión de los padres de Riley con el entonces candidato.

15 de julio de 2024: El Departamento de Justicia informó que Diego Ibarra, hermano del acusado, se declaró culpable de dos cargos de posesión de un documento fraudulento.

12 de noviembre de 2024: Ibarra renunció a su derecho a un juicio con jurado por el asesinato. La fiscal Sheila Ross le dijo ese día al juez de la Corte Superior, H. Patrick Haggard, que los abogados de Ibarra se pusieron en contacto con ella la semana anterior para decir que este quería renunciar a su derecho a un juicio.

15 de noviembre: El proceso en contra de Ibarra inició ese día y los fiscales llamaron a más de una docena de oficiales de la ley, compañeros de cuarto de Riley y una mujer que vivía en el mismo apartamento que Ibarra. Los abogados defensores llamaron a un oficial de policía, un corredor.

18 de noviembre: Fiscales presentaron evidencias en contra de Ibarra para sustentar sus acusaciones en contra del joven. Por ejemplo, el lunes un investigador del FBI presentó el contenido de una llamada grabada en la cárcel entre Ibarra y su esposa, Layling Franco, tras el arresto del venezolano. En la llamada, Franci urgió a Ibarra a “decir la verdad”.

20 de noviembre: Luego de declararlo culpable por asesinato de Riley, el juez sentenció a Ibarra a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

