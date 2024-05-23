Samuel Alito: otra 'bandera trumpista' aumenta la controversia en torno al juez de la Corte Suprema

Video ¿Por qué había una bandera invertida en la casa del juez Samuel Alito? Analizamos la polémica en Línea de Fuego

El juez de la Corte Suprema Samuel Alito vuelve a estar en el centro de la polémica y de nuevo por un reporte del diario The New York Times sobre una bandera asociada a los partidarios del expresidente Donald Trump.

En esta ocasión se trata de una bandera de 'Apelación al cielo', un pino verde sobre fondo blanco que se remonta a la Guerra de la Independencia y que fue izada fuera de la casa de vacaciones de Alito en Nueva Jersey el verano pasado.

El Times publicó fotografías de la bandera ondeando sobre una propiedad en Long Beach Island y citó a media docena de vecinos y transeúntes que confirmaron que estuvo allí en julio y septiembre de 2023.

La semana pasada, el NYT ya había colocado a Alito en el punto de mira al informar que en su residencia de Virginia había puesto una bandera estadounidense invertida, símbolo que también usaron partidarios de Trump durante el asalto al Capitolio.



Esa bandera ondeó al menos el 17 de enero de 2021, días después de que seguidores del expresidente asaltaran el Capitolio por su inconformidad con los resultados de las presidenciales de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden.

Las dos banderas, la de Apelación al cielo y la estadounidense invertida, fueron vistas el 6 de enero de 2021 durante el ataque a la sede del Congreso de parte de los partidarios de Trump que intentaban impedir por la fuerza la certificación de la victoria del presidente Joe Biden.

La semana pasada, Alito, de 74 años, se defendió de las críticas asegurando que la bandera invertida fue ondeada brevemente por su esposa "en respuesta al uso por parte de un vecino de un lenguaje objetable y personalmente insultante en carteles de jardín".

Los demócratas insisten que Alito se recuse de los casos relacionados con Trump

Alito es uno de los seis integrantes de la mayoría conservadora de la Corte Suprema, donde además hay tres juezas liberales.

El alto tribunal trabaja actualmente dos casos que se refieren al 6 de enero, incluida una reclamación de Trump de inmunidad presidencial en su caso de interferencia electoral. Las decisiones están previstas para finales de junio o principios de julio.

La noticia de la semana pasada ya llevó a líderes del Partido Demócrata a pedir que Alito se recuse en los casos relacionados con Trump que están en la Corte Suprema.

Y ahora esos llamados no han hecho más que arreciar. “ En este momento es difícil presentar argumentos razonables a favor de la imparcialidad de Alito. Puede y debe ser cuestionado. Como resultado, no debe ocuparse de casos sobre las elecciones de 2020 o la insurrección que parece haber apoyado”, dijo Noah Bookbinder, presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, citado por AP.

El grupo representó a los votantes de Colorado en el caso de la 'cláusula de insurrección' ante el tribunal superior que buscaba excluir a Trump de la boleta electoral.

De dónde viene y qué significa la bandera de Apelación al cielo

La bandera de Apelación al cielo tiene sus orígenes en la Guerra de la Independencia (1775-1783), cuando fue usada por un escuadrón de seis fragatas que sirvieron bajo el mando de George Washington.

Desde su creación, como apunta NYT, ha acarreado un mensaje de desafío. La frase "apelación al cielo" se le atribuye al filósofo John Locke, haciendo referencia al deber de rebelarse contra los regímenes injustos, incluso recurriendo al uso de la violencia.

"Parafrasea el juicio de las armas", le dijo al NYT Anthon Grafton, historiador de la Universidad de Princeton. "Su significado principal es que no hay apelación posible, nadie a quien puedas acudir".

En años recientes se ha asociado con el nacionalismo cristiano y, últimamente, con el apoyo a Trump y sus falsas afirmaciones de que hubo fraude electoral en 2020.

De hecho, fue vista en manos de manifestantes del ‘Stop the Steal’ de Trump, animado por acusaciones falsas de fraude electoral.

La bandera Appeal to heaven fue vista en la manifestación que derivó en el asalto al Capitolio. (Photo by Spencer Platt/Getty Images) Imagen Spencer Platt/Getty Images



Se supone que la bandera muestra el apoyo a un país “más cristiano”. Así, republicanos en el Congreso y funcionarios estatales también la han exhibido. Entre ellos, el propio presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien la colgó en su oficina el otoño pasado.