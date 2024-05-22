Trump deja abierta la puerta para restringir anticonceptivos: la ambigua postura del expresidente en plena campaña

Video Número de abortos en Estados Unidos aumenta pese a prohibiciones a nivel estatal, señala un estudio

Donald Trump continúa mostrando una postura ambigua respecto a algunos de los temas que más inquietan y que mayor interés provocan entre sus seguidores y posibles votantes. Lo ha venido haciendo con el aborto y ahora también con los métodos anticonceptivos.

Este martes, el virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos pareció dejar la puerta abierta a apoyar restricciones sobre los distintos métodos anticonceptivos y dijo que su campaña haría pública “muy pronto” una propuesta política relacionada con este tema.

Sin embargo, poco después afirmó que sus palabras, en el marco de una entrevista realizada en la cadena televisiva KDKA News, fueron malinterpretadas.

Sus comentarios fueron una respuesta a una pregunta directamente sobre su opinión por la planificación familiar: “¿Apoya alguna restricción sobre el derecho de una persona a la anticoncepción?”.

“Estamos analizando eso y tendré una política al respecto muy pronto”, contestó, según se pudo ver en un video publicado en internet antes de que la entrevista saliera al aire y que después fue eliminado.

Al ser preguntado de nuevo sobre si eso significa que apoya limitar el acceso a anticonceptivos, Trump dijo: “Las cosas tienen mucho que ver con los estados y algunos tendrán políticas diferentes a otros”, antes de repetir que anunciaría pronto “una política muy completa” sobre este asunto.

Dado que su respuesta no fue un simple “no”, muchos ciudadanos y medios de comunicación interpretaron que un hipotético futuro gobierno de Trump podría considerar imponer obligaciones o apoyar restricciones en los estados sobre el acceso a anticonceptivos.

Esta ha sido la primera vez que Trump ha hecho público que tendría una política sobre anticoncepción desde que la Corte Suprema anuló hace dos años la sentencia conocida como “Roe contra Wade”, que durante casi cinco décadas garantizó el derecho al aborto en EEUU.

Desde entonces, son los estados los que tienen potestad sobre la cuestión, lo que desencadenó en la aprobación de algunas estrictas leyes locales y que provocó numerosas protestas ciudadanas y enfrentamientos políticos.

Trump aclara sus declaraciones sobre anticonceptivos

Sin embargo, después de que numerosos medios se hicieran eco de su entrevista, Trump negó que ese fuera el sentido de sus declaraciones.

“Nunca he propuesto y nunca propondré imponer restricciones a los anticonceptivos. Esto es una mentira fabricada por los demócratas (…). No apoyo prohibir los métodos anticonceptivos, y los republicanos tampoco”, escribió en su red Truth Social.

Pese a su aclaración, la campaña de Biden criticó duramente la entrevista de su oponente.

"Las mujeres de todo el país ya están sufriendo la pesadilla post-Roe (en referencia a la sentencia “Roe contra Wade”) de Trump, y si gana un segundo mandato, está claro que quiere ir aún más lejos restringiendo el acceso a los métodos anticonceptivos y de emergencia", dijo la portavoz del Comité Nacional Demócrata, Sarafina Chitika.

Los aliados de Trump ya han “delineado exactamente cómo planean eliminar el acceso al aborto en todo el país, con o sin el Congreso”, dijo la portavoz de la campaña de Biden, Lauren Hitt, en un comunicado. "Conocemos el manual de Trump porque lo hemos visto".

En plena campaña por la presidencia, el aborto y los derechos reproductivos se han convertido en una de las grandes armas de Biden para atraer a votantes republicanos descontentos y atacar a Trump, quien siempre ha presumido de haber sido el artífice de la revocación de Roe contra Wade.

Sin embargo, en los últimos meses ha optado por mostrar una postura más moderada y ambigua sobre este tema.

Analistas lo interpretan como un intento de complacer a su base más dura —que se opone frontalmente a la interrupción del embarazo— pero sin poner en riesgo el voto de las personas indecisas que podrían optar por él en las próximas elecciones.

Así, por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Arizona dictaminó en abril que se puede aplicar una ley de 1864 que prohíbe la interrupción del embarazo desde la concepción en casi todos los casos, Trump opinó que esta vez se había llegado “demasiado lejos”.

Solo unos días antes, pese a la clara oposición que había insinuado en el pasado respecto a este tema, Trump aseguró que no firmará un veto nacional del aborto, sino que el tema seguiría en manos de los estados en caso de ganar la presidencia este año.

El silencio de Trump sobre la Ley Comstock

Trump también ha recibido críticas por no mostrar claramente su posición respecto a si permitiría el acceso a la píldora abortiva mifepristona por correo, un tema que ha estado envuelto en una intensa batalla judicial que ha llegado hasta la Corte Suprema.

Al menos 22 estados exigen que los medicamentos abortivos se entreguen en persona, ya sea prohibiendo la entrega por correo o exigiendo que los medicamentos se reciban en un consultorio médico.

Sin embargo, estas leyes han sido bloqueadas temporalmente en Kentucky, Montana y Ohio en medio de batallas legales, según a la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Trump tampoco ha aclarado su opinión sobre la Ley Comstock, una norma de hace 150 años que prohibía el envío por correo de anticonceptivos, medicamentos que inducen el aborto y “materiales obscenos”, y que grupos antiabortistas han vuelto a sacar a la luz recientemente.

El 12 de abril, Trump prefirió no hacer comentarios sobre esta ley durante una entrevista con la revista Time y se limitó a decir que tiene “opiniones bastantes firmes” sobre este tema que considera “muy importante”.

A la vez, aseguró que haría una declaración al respecto en un plazo de 14 días, algo que nunca ocurrió. Tanto los defensores del derecho al aborto como los grupos antiaborto han mostrado su frustración por este silencio.

Cuando la agencia AP preguntó cuándo se haría público dicho pronunciamiento, su equipo de campaña se limitó a responder con una declaración genérica ya realizada en el pasado.

“El presidente Trump ha sido constante en apoyar los derechos de los estados a decidir sobre el aborto”, respondieron para zanjar, por ahora, el tema.

