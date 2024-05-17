La polémica bandera invertida de la casa del juez Alito, un símbolo de la conspiración de Trump sobre las elecciones de 2020

Video ¿Por qué la Corte Suprema evalúa si Trump tiene inmunidad por sus actos cuando era presidente? Te explicamos

Una bandera estadounidense invertida, un símbolo asociado con las falsas afirmaciones de fraude electoral en 2020 del expresidente Donald Trump, fue exhibida frente a la casa del juez de la Corte Suprema Samuel Alito en enero de 2021, informó The New York Times.

Una fotografía obtenida y publicada por el periódico muestra la bandera ondeando el 17 de enero de 2021, días después de que los partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Decenas de manifestantes portaban banderas invertidas de manera similar y coreaban lemas como “Paren el robo".

La noticia da pie preocupaciones sobre la imparcialidad de Alito mientras el tribunal considera dos casos importantes relacionados con el asalto al Capitolio, incluidos uno para los cargos que enfrentan algunos manifestantes y si Trump tiene inmunidad procesal en los cargos de interferencia electoral.

Además, se publica cuando otro juez conservador, Clarence Thomas, ha ignorado los llamados a abstenerse de los casos relacionados con las elecciones de 2020 por el apoyo de su esposa, Ginni Thomas, a Trump y mientras la confianza pública en la Corte Suprema está en su punto más bajo al menos en 50 años.

Un símbolo de partidismo político viola las reglas éticas de la Corte Suprema

Expertos legales dijeron que la bandera viola claramente las reglas éticas establecidas para evitar incluso la apariencia de parcialidad.

En el momento en que ondeaba, el tribunal todavía estaba considerando si aceptaría casos relacionados con las elecciones de 2020 impulsados por Trump para tratar de revertir el resultado electoral.

Video Corte Suprema mantiene de momento el acceso a la píldora abortiva mifepristona: esto es lo que cambia con el fallo



Finalmente, los rechazó, aunque con la disidencia de tres jueces conservadores, incluido Alito, quien fue designado por el presidente republicano George W. Bush.

Para Alito, la consideración de los casos por parte del tribunal no tendría ningún impacto en las elecciones de 2020, pero “proporcionaría una guía invaluable para elecciones futuras”.

Alito reconoce la presencia de la bandera invertida frente a su casa

Alito, por su parte, reconoció la presencia de la bandera en su casa en Alexandria, Virginia, pero dijo que fue colocada allí por su esposa.

“No tuve ninguna participación en el izado de la bandera”, dijo Alito en un comunicado enviado por correo electrónico al periódico. “La señora Alito lo colocó brevemente en respuesta al uso de un lenguaje objetable y personalmente insultante por parte de un vecino en los carteles del jardín”.

Martha-Ann Alito había estado en una disputa con otra familia del vecindario por un cartel anti-Trump en su jardín, y los vecinos también interpretaron la bandera como una declaración política, informó el diario. No está claro cuánto tiempo estuvo ondeando la bandera.

Los códigos de ética judicial se centran en la necesidad de que los jueces sean independientes, evitando declaraciones u opiniones políticas sobre asuntos que podrían tener que decidir. La Corte Suprema llevaba mucho tiempo sin su propio código de ética, pero adoptó uno en noviembre de 2023 ante las críticas sostenidas por viajes no revelados y obsequios de benefactores ricos a algunos magistrados. Sin embargo, el código carece de medios para hacer cumplir la ley.

Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia, dijo al periódico que ondear la bandera al revés es "el equivalente a poner un cartel de 'Stop the Steal' en el jardín, lo cual es un problema si estás tomando decisiones relacionadas con las elecciones".

Incluso si fue colocado por su cónyuge u otra persona que vive en la casa, “no debería tenerlo en su jardín”, dijo.

Qué significa la bandera estadounidense del revés

La Corte Suprema ha advertido a sus propios empleados contra manifestaciones públicas que indiquen inclinaciones partidistas, informó el periódico. El tribunal no respondió preguntas sobre si esas reglas se aplican a los jueces.

El Código de la Bandera de los Estados Unidos establece que la bandera estadounidense no debe izarse al revés “excepto como señal de extrema angustia en caso de peligro extremo para la vida o la propiedad”.

Se ha utilizado como símbolo de protesta tanto en la izquierda como en la derecha en una variedad de temas a lo largo de las décadas.