Se cierra el cerco alrededor de Andrew Cuomo por su manejo de la pandemia en Nueva York

"Básicamente, nos congelamos porque entonces estábamos en una posición en la que no estábamos seguros de si lo que íbamos a dar al Departamento de Justicia (DOJ) o lo que les damos a ustedes y lo que empezamos a decir iba a ser utilizado en nuestra contra, y no estábamos seguros de si iba a haber una investigación", dijo DeRosa a los líderes demócratas, según una transcripción de su declaración .

Esta semana, el gobernador Cuomo admitió que su manejo de los datos de muertes en hogares de ancianos creó un "vacío" que se llenó de información errónea y teorías de conspiración , pero no se disculpó por ello. "El vacío que creamos al no brindar información se llenó de escepticismo y cinismo y teorías de conspiración que alimentaron la confusión", dijo Cuomo durante una conferencia de prensa el pasado lunes.

"El estado de Nueva York siempre ha informado completa y públicamente de todas las muertes por covid en los hogares de ancianos y hospitales. Siempre se ha informado plenamente de ellas", añadió Cuomo. "No creo que haya nada que aclarar aquí. No hay nada que investigar".

Entre críticas y denuncias de amenazas

El manejo que el gobernador y su equipo hicieron de la pandemia en los primeros meses, sin embargo, ha estado sujeto a duras críticas y no solo por los datos de las muertes si no también después de conocerse que los funcionarios de salud del estado ordenaron a los hogares de ancianos a aceptar residentes que se recuperaban del virus tras ser dados de alta de los hospitales; una polémica decisión que luego fue descartada por críticas de que estaba acelerando los brotes en estos centros.

Cuomo se justificó diciendo que basó la decisión en la orientación federal en ese momento e insistió en que fueron los miembros del personal quienes ocasionaron los contagios en las residencias , no los propios pacientes que se recuperaban.

Además de las críticas y la reciente investigación del FBI, el foco de atención también ha estado sobre el gobernador Cuomo después de que un legislador estatal dijera que Cuomo lo había llamado por teléfono para amenazarlo si no le apoyaba en todo esto y encubría lo que había dicho Melissa DeRosa.

Según el legislador demócrata Rom Kim, Cuomo le advirtió: "No has visto mi ira. Llevo meses mordiéndome la lengua". "Puedo decirle al mundo entero lo mala persona que eres y estarás acabado. Serás destruido", contó Kim al New York Post.