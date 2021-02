Más de 9,000 pacientes de covid-19 fueron transferidos a residencias de ancianos en Nueva York mientras se recuperaban

El gobierno de Cuomo se ha visto obligado en las últimas semanas a reconocer que no se ha informado el número total de muertes por covid-19 entre los residentes de cuidados a largo plazo . Actualmente, la cifra ha ascendido a casi 15,000, poco menos del doble de los 8,500 reportados con anterioridad.

Una polémica medida que hubo que revertir

Los críticos han argumentado durante mucho tiempo que había otros lugares a los que podrían haber sido enviados esos pacientes, incluido el Centro de Convenciones Jacob Javits de la ciudad de Nueva York, que se había establecido como un hospital improvisado, o el barco hospital militar USS Comfort . El estado sostiene que esas instalaciones no eran sustitutos adecuados para el cuidado que brindan los hogares de ancianos.

Los funcionarios de salud estatales sostienen que los empleados asintomáticos de los hogares de ancianos fueron el factor determinante de los brotes en los hogares de ancianos y no los pacientes en recuperación. Y han señalado en repetidas ocasiones que, por ley, se suponía que los asilos de ancianos no aceptaban a nadie a quien no pudieran cuidar adecuadamente.