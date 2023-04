Quién es Jack Teixeira, el soldado de 21 años detenido por filtrar documentos secretos del Pentágono

Cuando The New York Times publicó por primera vez una historia la semana pasada sobre los documentos los miembros del grupo tuvieron una videollamada con OG. "Básicamente, lo que dijo fue: 'Lo siento, muchachos, recé todos los días para que esto no sucediera, oré, y oré, y ahora solo depende de Dios lo que suceda”, contó la fuente.