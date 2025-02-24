Trump nombra a un presentador de podcast y exagente del Servicio Secreto como subdirector del FBI

Video Quién es Kash Patel, el aliado de Trump con sed de venganza que podría dirigir el FBI

Dan Bongino, un exagente del Servicio Secreto de EEUU que ha escrito libros superventas, se postuló sin éxito para cargos públicos y ganó fama como comentarista conservador de programas de televisión y un pódcast popular, ha sido elegido para desempeñarse como subdirector del FBI.

El presidente Donald Trump anunció el nombramiento el domingo por la noche en una publicación en su plataforma Truth Social, elogiando a Bongino como “un hombre con un increíble amor y pasión por nuestro país”. Trump calificó el anuncio como “una gran noticia para las fuerzas del orden y la justicia estadounidenses”.

La designación coloca a dos firmes aliados de Trump al frente de la principal agencia federal de aplicación de la ley en un momento en que los demócratas están preocupados de que el presidente pueda intentar perseguir a sus adversarios.

Bongino trabajaría bajo las órdenes de Kash Patel, quien asumió el cargo de director del FBI el viernes en una ceremonia en la Casa Blanca y ha señalado su intención de reformar la agencia, lo que incluye trasladar a cientos de empleados desde su sede en Washington y dar mayor énfasis a las tareas tradicionales de lucha contra el crimen del FBI.

El subdirector es el segundo al mando del FBI y tradicionalmente es un agente de carrera responsable de las operaciones diarias de aplicación de la ley de la agencia. El cargo no requiere la confirmación del Senado.

¿Quién es Dan Bongino?

Dan Bongino, de 49 años, formó parte del equipo de seguridad presidencial de los expresidentes Barack Obama y George W. Bush antes de convertirse en una figura popular de la derecha. Se convirtió en una de las principales personalidades del movimiento político 'Make America Great Again' y en un difusor de información falsa sobre las elecciones de 2020.

Durante algunos años, tras la muerte de Rush Limbaugh en 2021, fue elegido para conducir un programa de radio en el mismo horario del famoso comentarista.



Bongino trabajó en el Departamento de Policía de Nueva York desde 1997 hasta 1999, antes de unirse al Servicio Secreto. Comenzó a hacer comentarios en Fox News hace más de una década y tuvo un programa los sábados por la noche en la cadena entre 2021 y 2023. Actualmente, es el presentador de The Dan Bongino Show, uno de los pódcasts más populares, según Spotify.

Bongino se postuló para un escaño en el Senado de EEUU por Maryland en 2012 y para escaños en la Cámara de Representantes en 2014 y 2016, en Maryland y Florida, después de mudarse en 2015. Perdió en las tres contiendas.

Durante una entrevista el otoño pasado, Bongino le pidió a Trump que se comprometiera a formar una comisión para reformar el Servicio Secreto, calificándolo de una agencia “fallida” y criticándolo por los dos intentos de asesinato ocurridos el año pasado.

“Ese tipo no debería haber estado ni cerca de ti”, dijo Bongino sobre el hombre que, según las autoridades, acampó afuera del campo de golf de Trump en West Palm Beach, Florida, antes de ser visto con un rifle.

Durante la misma entrevista, Trump elogió al agente del Servicio Secreto que detectó el cañón del rifle asomando desde un arbusto.

Desde la toma de posesión de Trump, al menos ocho altos funcionarios del FBI han sido obligados a renunciar, mientras que hasta 1,500 empleados y agentes serán transferidos de la sede del buró en Washington a oficinas satélite en todo el país, informó The Washington Post.

