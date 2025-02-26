Cambiar Ciudad
La Casa Blanca desvela el misterio de quién está al frente del DOGE (y técnicamente no es Elon Musk)

La oficina con que Elon Musk ha impulsado recortes y masivos despidos de empleados federales, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), tiene al frente a una ejecutiva de bajo perfil experta en tecnología de salud que ya trabajó en la primera administración de Donald Trump. Su nombre es Amy Gleason.

Por:
Univision y AP
Video Trump amenaza con despedir a cerca de 200,000 empleados federales en periodo de prueba

La administradora interina del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) es Amy Gleason, una ejecutiva de bajo perfil que tiene experiencia en tecnología de salud y ya trabajó en la primera administración de Trump.

El martes por la tarde, la Casa Blanca identificó a Gleason como la jefa temporal de DOGE, la oficina que, bajo el impulso de Elon Musk, ha estado presionando a las agencias federales para que despidan empleados, cancelen contratos y realicen otros recortes presupuestarios.

Aunque los recortes de DOGE han sido defendidos por Musk y sus asociados, la Casa Blanca ha insistido en que e l jefe de Tesla y Space X está supervisando el esfuerzo como asesor principal del presidente Donald Trump, no como empleado del DOGE, una entrategia que algunos expertos creen que busca evadir posibles demandas contra la autoridad de Musk.

La identidad de quién estaba oficialmente a cargo del DOGE había sido un misterio, a pesar de que una orden ejecutiva firmada por Trump el mes pasado exigía el nombramiento de un administrador que informara a la Casa Blanca.

Un abogado del gobierno le dijo el lunes a un juez que no sabía quién era esa persona, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se negó a identificar a la persona el martes por la mañana en una conferencia de prensa.

“Hay funcionarios de carrera y hay personas designadas políticamente que ayudan a administrar DOGE día a día”, dijo. Pero también agregó ese mismo día que Musk seguía supervisando las acciones del DOGE, sin tener el título de administrador.

Quién es Amy Gleason, la persona identificada como jefa del DOGE

Gleason, de 53 años, trabajó desde 2018 hasta 2021 en el Servicio Digital de Estados Unidos, la agencia que fue metamorfoseada en el DOGE por la administración Trump, según su perfil de LinkedIn. En ese puesto, trabajó en la respuesta federal a la pandemia de coronavirus.

Regresó a la agencia en enero después de que Trump asumiera el cargo. DOGE y Gleason no respondieron a un correo electrónico en busca de comentarios el martes.

Más de 20 miembros del antiguo servicio digital renunciaron el martes con una carta en la que criticaban a Musk por trabajar para “desmantelar servicios públicos críticos”.

Gleason también trabajó como “directora de productos” en dos pequeñas empresas emergentes de atención médica con sede en Nashville, Russell Street Ventures y Main Street Health, según su perfil de LinkedIn. Ambas empresas fueron fundadas por el empresario de atención médica Brad Smith, quien trabajó en la primera administración de Trump en varios puestos clave en el sector de la salud y también ha estado trabajando en la iniciativa DOGE.

El sitio web de Russell Street Ventures fue eliminado recientemente, pero la compañía se ha autodenominado "una empresa de atención médica innovadora enfocada en lanzar y ampliar empresas que atienden a algunas de las poblaciones de pacientes más vulnerables y desatendidas del país".

Main Street Health dice que trabaja con médicos de atención primaria en áreas rurales para brindarles a las clínicas "los datos y las oportunidades que necesitan para tener éxito en la atención basada en el valor".

El sitio web de la empresa eliminó la biografía de Gleason. Pero una versión archivada muestra que decía que ella "encabezó los esfuerzos tecnológicos para la respuesta federal al covid-19" y trabajó en proyectos con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Gleason también tiene una consultora, según su perfil de LinkedIn

Gleason también tiene una empresa de consultoría, Gleason Strategies, según su perfil de LinkedIn.

Además, ha sido durante mucho tiempo una activista contra una afección llamada miositis juvenil, una enfermedad autoinmune poco común que puede causar debilidad muscular y sarpullido en la piel en los niños. Afecta a su hija, que ahora es adulta.

Y compartió sus frustraciones con la forma en que el sistema de atención médica maneja estas enfermedades en una charla TED de 2020 en la que pide cambios en la tecnología y los datos que podrían ayudar a los pacientes y los médicos.

Trabajó como vicepresidenta de investigación en la Fundación Cure JM de 2014 a 2018, según su perfil de LinkedIn. También fue cofundadora y ejecutiva de Care Sync, una empresa de telesalud con sede en Florida.

