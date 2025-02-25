Más de un tercio de los contratos cancelados por el DOGE no generarán ahorros

Cerca del 40% de los contratos federales que el gobierno de Trump afirma haber cancelado como parte de su emblemático programa de recortes no se espera que ahorren ningún dinero al gobierno, según los propios datos del ejecutivo.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, publicó la semana pasada una lista inicial de 1,125 contratos cancelados en las últimas semanas en todo el gobierno federal. Los datos publicados en el 'Muro de Recibos' del DOGE muestran que más de un tercio de las cancelaciones de contratos, 417 en total, no se espera que generen ahorros.

Esto se debe generalmente a que el valor total de esos contratos ya ha sido completamente comprometido, lo que significa que el gobierno tiene una obligación legal de gastar los fondos para los bienes o servicios que adquirió y, en muchos casos, ya lo ha hecho.

“Es como confiscar munición usada después de que ha sido disparada cuando no queda nada en ella. No logra ningún objetivo político”, dijo Charles Tiefer, un profesor de derecho retirado de la Universidad de Baltimore y experto en la ley de contratación gubernamental. “El hecho de que estén terminando tantos contratos sin sentido, obviamente no logra nada en términos de ahorro de dinero”.

En total, los datos del DOGE indican que los 417 contratos en cuestión tenían un valor total de 478,000 de dólares. Se espera que decenas de otros contratos cancelados generen poco o ningún ahorro.

Un funcionario del gobierno dijo que tenía sentido cancelar contratos que se consideran un peso muerto potencial, incluso si las medidas no generan ahorros. El funcionario habló con la AP bajo anonimato, por no estar autorizado a tratar el asunto públicamente.

“Es demasiado tarde para que el gobierno cambie de opinión sobre muchos de estos contratos y evite su obligación de pago”, dijo Tiefer, quien sirvió en la Comisión de Contratación en Tiempos de Guerra en Irak y Afganistán.

Tiefer agregó que el DOGE parecía estar adoptando un enfoque de “cortar y quemar” para reducir contratos, lo que, según él, podría afectar al rendimiento de las agencias gubernamentales. En lugar de eso, dijo, se podrían lograr ahorros trabajando con los responsables de contratación de las agencias y los inspectores generales para encontrar formas de ganar eficiencia, una estrategia que el gobierno no ha empleado.

DOGE afirma que se espera que las cancelaciones de contratos en general ahorren más de 7,000 millones de dólares hasta ahora, una cantidad que ha sido cuestionada como inflada por expertos independientes.

Algunos ejemplos de cotratos cancelados por el DOGE

Los contratos cancelados eran para la compra de una amplia gama de bienes y servicios.

Decenas de esos contratos eran suscripciones ya pagadas a la agencia AP, Politico y otros medios de comunicación que el gobierno dijo que daría de baja. Otros eran para estudios de investigación que ya se habían adjudicado, capacitación que ya se había realizado, software que ya se había comprado y pasantes que han ido y venido.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano adjudicó un contrato en septiembre para comprar e instalar muebles de oficina en varias sucursales. Aunque el contrato no expira hasta más adelante este año, los registros federales muestran que la agencia ya había acordado gastar el máximo de 567,809 dólares con una empresa de muebles.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional negoció un contrato de 145,549 dólares el año pasado para limpiar la moqueta en su sede en Washington. Pero la cantidad total ya había sido comprometida a una empresa que es propiedad de una tribu indígena estadounidense con sede en Michigan.

Otro contrato de 249,600 dólares que ya se había gastado fue a una empresa de Washington DC, para ayudar a preparar al Departamento de Transporte para la reciente transición del gobierno Biden al gobierno Trump.

Algunos de los contratos cancelados iban dirigidos a modernizar y mejorar la forma en que funciona el gobierno, lo que parecería chocar con la misión de reducción de gastos del DOGE.

Uno de los más grandes, por ejemplo, fue a una firma de consultoría para ayudar a llevar a cabo una reorganización en el Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que lideró la respuesta de la agencia a la pandemia de covid-19. El máximo de 13.6 millones de dólares ya había sido comprometido a Deloitte Consulting LLP para ayudar con la reestructuración, que incluía el cierre de varias oficinas de investigación.

